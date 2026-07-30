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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО

ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО - 30.07.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК, логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины. Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T08:55

2026-07-30T08:55

2026-07-30T09:04

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Как уточнили в Минобороны России, удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.🟥 Россияне ночью поразили сухогруз в порту Южный и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.🟥 ВС РФ поразили военные телекоммуникационные центры на Украине.🟥 Также были поражены объекты, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотников.🟥 Минобороны России прокомментировало ночные удары ВС РФ по военным и логистическим центрам на Украине, а также сухогрузам ВСУ словами: "Мы без остановки поражаем цели".🟥 Наиболее мощные удары пришлись по Киеву. По данным украинских источников, применялись баллистические ракеты "Искандер", С-400 и "Циркон", более 40 крылатых ракет "Калибр" и Х-101, а также беспилотники "Герань".🟥 Кроме того, ВС РФ били по Николаеву, Ровно, Черкассам и области, Днепропетровску, по Степановке и Ромнам в Сумской области, Харькову и Харьковской области, Львову, Ивано-Франковской области.🟥 Ракетный удар нанесли по Виннице и области, Полтаве, Киеву, Сумам, Кривому Рогу.🟥 Спутники NASA фиксируют мощные пожары на территории промышленного района на западе Киева после ракетных ударов.🟥 Местные паблики пишут, что во Львове удар пришелся по Львовскому авиационному заводу. Над городом поднимается дым. 🟥 В Виннице мощный пожар после прилетов.🟥 Пожар разгорелся в распределительном центре "Новой Почты" в Полтаве после прилётов.🟥 Украина потеряла еще один истребитель F-16. По версии ВСУ, самолет выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, однако на борту возникла нештатная ситуация.🟥 В Одесском порту остановлена разгрузка судов. Есть основания утверждать, что ВСУ используют порт как склад для БПЛА, техники и вооружений.О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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