https://ukraina.ru/20260730/ya-dal-tebe-litsenziyu--bud-zdorov-vayner-o-pozitsii-trampa-1081965290.html
"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа
"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа - 30.07.2026 Украина.ру
"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа
Президент США Дональд Трамп занял позицию: "Я дал тебе лицензию на "Пэтриот" — будь здоров". От администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена осталось 400 миллионов, но Минобороны США не знает, на что их тратить
2026-07-30T07:21
2026-07-30T07:21
2026-07-30T07:21
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Прямых поставок не будет — ресурсы ушли на иранскую войну, поставлять просто нечего. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По словам эксперта, выяснилось, что от администрации Байдена осталось еще 400 миллионов долларов, которые Трамп может потратить."Но министр обороны США прямо говорит: "Мы не знаем, на что их тратить". Они не собираются направлять эти деньги на прямые поставки оружия. На самом деле за этим стоит нехватка собственных средств и ресурсов, которые сейчас тратятся на иранскую войну. Поставлять просто нечего", — пояснил Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, грег вайнер, дональд трамп, джо байден, минобороны, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, США, Россия, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Джо Байден, Минобороны, Украина.ру, Мир без границ
"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа
Президент США Дональд Трамп занял позицию: "Я дал тебе лицензию на "Пэтриот" — будь здоров". От администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена осталось 400 миллионов, но Минобороны США не знает, на что их тратить
Прямых поставок не будет — ресурсы ушли на иранскую войну, поставлять просто нечего. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, выяснилось, что от администрации Байдена осталось еще 400 миллионов долларов, которые Трамп может потратить.
"Но министр обороны США прямо говорит: "Мы не знаем, на что их тратить". Они не собираются направлять эти деньги на прямые поставки оружия. На самом деле за этим стоит нехватка собственных средств и ресурсов, которые сейчас тратятся на иранскую войну. Поставлять просто нечего", — пояснил Вайнер.