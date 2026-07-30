"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа - 30.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260730/ya-dal-tebe-litsenziyu--bud-zdorov-vayner-o-pozitsii-trampa-1081965290.html
"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа
"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа - 30.07.2026 Украина.ру
"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа
Президент США Дональд Трамп занял позицию: "Я дал тебе лицензию на "Пэтриот" — будь здоров". От администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена осталось 400 миллионов, но Минобороны США не знает, на что их тратить
2026-07-30T07:21
2026-07-30T07:21
новости
украина
сша
россия
грег вайнер
дональд трамп
джо байден
минобороны
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/07/1081137927_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_89000b1a5e3022a8d8e0010aaa29da54.jpg
Прямых поставок не будет — ресурсы ушли на иранскую войну, поставлять просто нечего. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По словам эксперта, выяснилось, что от администрации Байдена осталось еще 400 миллионов долларов, которые Трамп может потратить."Но министр обороны США прямо говорит: "Мы не знаем, на что их тратить". Они не собираются направлять эти деньги на прямые поставки оружия. На самом деле за этим стоит нехватка собственных средств и ресурсов, которые сейчас тратятся на иранскую войну. Поставлять просто нечего", — пояснил Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/07/1081137927_0:0:2131:1598_1920x0_80_0_0_887995c8066d9feeb7845c9d90df1284.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, грег вайнер, дональд трамп, джо байден, минобороны, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, США, Россия, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Джо Байден, Минобороны, Украина.ру, Мир без границ

"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа

07:21 30.07.2026
 
© REUTERS / Leah Millis
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Leah Millis
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп занял позицию: "Я дал тебе лицензию на "Пэтриот" — будь здоров". От администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена осталось 400 миллионов, но Минобороны США не знает, на что их тратить
Прямых поставок не будет — ресурсы ушли на иранскую войну, поставлять просто нечего. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, выяснилось, что от администрации Байдена осталось еще 400 миллионов долларов, которые Трамп может потратить.
"Но министр обороны США прямо говорит: "Мы не знаем, на что их тратить". Они не собираются направлять эти деньги на прямые поставки оружия. На самом деле за этим стоит нехватка собственных средств и ресурсов, которые сейчас тратятся на иранскую войну. Поставлять просто нечего", — пояснил Вайнер.
Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияГрег ВайнерДональд ТрампДжо БайденМинобороныУкраина.руМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:28ВС США поразили десятки целей в Иране. Новости Ближнего Востока
07:26Рубильник Трампа не спасет: Краснов объяснил, почему война США и Ирана неизбежн
07:24Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт
07:23"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета
07:21"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа
07:11Броня крепка и танки шаха* быстры. 30 лет со дня заключения "Пакистанского контракта"
07:06С чем уехал? Соцсети об итогах визита Зеленского в США
07:00Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России
06:47"Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев
06:33Один удар на два фронта. Украина в международном контексте
06:30Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области
06:30Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева
06:26"Дух Анкориджа жив", или Как русские троллят Трампа. Эксперты о том как технофашисты подзуживают Трампа
06:00Краснов объяснил, почему Трамп переиграет Зеленского
05:30Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар
05:00Дуров останется без "крыши" и его скрутят — Геллер о рисках основателя Telegram
04:30Как ни бегай и ни прыгай: Вайнер о неизбежности диалога с Путиным
00:13В Киеве растёт число желающих переночевать в метро
00:12В Николаевской области фермеров могут лишить бронирования от мобилизации
00:09Премьер Украины заявил о работе над восстановлением портов
Лента новостейМолния