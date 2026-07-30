https://ukraina.ru/20260730/ya-dal-tebe-litsenziyu--bud-zdorov-vayner-o-pozitsii-trampa-1081965290.html

"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа

"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа - 30.07.2026 Украина.ру

"Я дал тебе лицензию — будь здоров": Вайнер о позиции Трампа

Президент США Дональд Трамп занял позицию: "Я дал тебе лицензию на "Пэтриот" — будь здоров". От администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена осталось 400 миллионов, но Минобороны США не знает, на что их тратить

2026-07-30T07:21

2026-07-30T07:21

2026-07-30T07:21

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Прямых поставок не будет — ресурсы ушли на иранскую войну, поставлять просто нечего. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По словам эксперта, выяснилось, что от администрации Байдена осталось еще 400 миллионов долларов, которые Трамп может потратить."Но министр обороны США прямо говорит: "Мы не знаем, на что их тратить". Они не собираются направлять эти деньги на прямые поставки оружия. На самом деле за этим стоит нехватка собственных средств и ресурсов, которые сейчас тратятся на иранскую войну. Поставлять просто нечего", — пояснил Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.

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сша

россия

мир без границ

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, грег вайнер, дональд трамп, джо байден, минобороны, украина.ру, мир без границ