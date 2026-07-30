https://ukraina.ru/20260730/mekhanizirovannye-shturmy-vernulis-v-modu-i-vsu-eto-ne-nravitsya--ekspert-1081980473.html
Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт
Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт - 30.07.2026 Украина.ру
Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт
Российские войска возобновили механизированные штурмы в районе Доброполья, и, несмотря на риски дроновой войны, такие атаки могут стать новой тактической фишкой. Если грамотно подавить украинскую ПВО и расчеты БПЛА, даже потеря части бронемашин окупится высадкой пехоты в населенном пункте
2026-07-30T07:24
2026-07-30T07:24
2026-07-30T07:24
сво
спецоперация
доброполье
константиновка
россия
борис рожин
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0b/1075499627_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_9f91853f9ef9c036aa8717868852cf09.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинПо словам эксперта, все зависит от конкретных тактических условий атаки. Если провести локальную изоляцию поля боя, выбив украинскую ПВО и расчеты дронов, механизированная группа при поддержке БПЛА способна добиваться результатов. Рожин напомнил, что при штурме Константиновки российские танки также активно применялись.Эксперт подчеркнул, что отправка техники по голому заминированному полю — верный способ ее потерять, но при правильном планировании и выборе времени танки можно использовать не только как артиллерию с закрытых позиций.По его словам, командование внимательно оценивает нынешние атаки под Добропольем, чтобы понять, где можно продавить вражескую оборону. Он отметил, что задача БМП — проскочить в населенный пункт и высадить пехоту."Даже если часть машин потеряна, они свою работу выполнили, потому что люди преодолели килл-зону и рассредоточились в застройке. Это серьезная работа для планировщиков тактического и оперативного уровня. Но если провести ее должным образом, враг с этим мало что сможет сделать", — резюмировал Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
доброполье
константиновка
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0b/1075499627_475:0:3036:1921_1920x0_80_0_0_466a130ab8373287f01511774d93bd42.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, доброполье, константиновка, россия, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф
СВО, Спецоперация, Доброполье, Константиновка, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт
Российские войска возобновили механизированные штурмы в районе Доброполья, и, несмотря на риски дроновой войны, такие атаки могут стать новой тактической фишкой. Если грамотно подавить украинскую ПВО и расчеты БПЛА, даже потеря части бронемашин окупится высадкой пехоты в населенном пункте
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, все зависит от конкретных тактических условий атаки. Если провести локальную изоляцию поля боя, выбив украинскую ПВО и расчеты дронов, механизированная группа при поддержке БПЛА способна добиваться результатов. Рожин напомнил, что при штурме Константиновки российские танки также активно применялись.
Эксперт подчеркнул, что отправка техники по голому заминированному полю — верный способ ее потерять, но при правильном планировании и выборе времени танки можно использовать не только как артиллерию с закрытых позиций.
"Понятно, что если отправить технику по голому заминированному полю, ее быстро сожгут. А если все сделать в нужное время в нужном месте при правильном обеспечении, танки можно использовать не только для стрельбы с закрытых позиций", — пояснил Борис Рожин.
По его словам, командование внимательно оценивает нынешние атаки под Добропольем, чтобы понять, где можно продавить вражескую оборону. Он отметил, что задача БМП — проскочить в населенный пункт и высадить пехоту.
"Даже если часть машин потеряна, они свою работу выполнили, потому что люди преодолели килл-зону и рассредоточились в застройке. Это серьезная работа для планировщиков тактического и оперативного уровня. Но если провести ее должным образом, враг с этим мало что сможет сделать", — резюмировал Рожин.