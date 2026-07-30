Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт - 30.07.2026 Украина.ру
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Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт
Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт - 30.07.2026 Украина.ру
Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт
Российские войска возобновили механизированные штурмы в районе Доброполья, и, несмотря на риски дроновой войны, такие атаки могут стать новой тактической фишкой. Если грамотно подавить украинскую ПВО и расчеты БПЛА, даже потеря части бронемашин окупится высадкой пехоты в населенном пункте
2026-07-30T07:24
2026-07-30T07:24
сво
спецоперация
доброполье
константиновка
россия
борис рожин
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинПо словам эксперта, все зависит от конкретных тактических условий атаки. Если провести локальную изоляцию поля боя, выбив украинскую ПВО и расчеты дронов, механизированная группа при поддержке БПЛА способна добиваться результатов. Рожин напомнил, что при штурме Константиновки российские танки также активно применялись.Эксперт подчеркнул, что отправка техники по голому заминированному полю — верный способ ее потерять, но при правильном планировании и выборе времени танки можно использовать не только как артиллерию с закрытых позиций.По его словам, командование внимательно оценивает нынешние атаки под Добропольем, чтобы понять, где можно продавить вражескую оборону. Он отметил, что задача БМП — проскочить в населенный пункт и высадить пехоту."Даже если часть машин потеряна, они свою работу выполнили, потому что люди преодолели килл-зону и рассредоточились в застройке. Это серьезная работа для планировщиков тактического и оперативного уровня. Но если провести ее должным образом, враг с этим мало что сможет сделать", — резюмировал Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
доброполье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, доброполье, константиновка, россия, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф
СВО, Спецоперация, Доброполье, Константиновка, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт

07:24 30.07.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Российские войска возобновили механизированные штурмы в районе Доброполья, и, несмотря на риски дроновой войны, такие атаки могут стать новой тактической фишкой. Если грамотно подавить украинскую ПВО и расчеты БПЛА, даже потеря части бронемашин окупится высадкой пехоты в населенном пункте
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, все зависит от конкретных тактических условий атаки. Если провести локальную изоляцию поля боя, выбив украинскую ПВО и расчеты дронов, механизированная группа при поддержке БПЛА способна добиваться результатов. Рожин напомнил, что при штурме Константиновки российские танки также активно применялись.
Эксперт подчеркнул, что отправка техники по голому заминированному полю — верный способ ее потерять, но при правильном планировании и выборе времени танки можно использовать не только как артиллерию с закрытых позиций.
"Понятно, что если отправить технику по голому заминированному полю, ее быстро сожгут. А если все сделать в нужное время в нужном месте при правильном обеспечении, танки можно использовать не только для стрельбы с закрытых позиций", — пояснил Борис Рожин.
По его словам, командование внимательно оценивает нынешние атаки под Добропольем, чтобы понять, где можно продавить вражескую оборону. Он отметил, что задача БМП — проскочить в населенный пункт и высадить пехоту.
"Даже если часть машин потеряна, они свою работу выполнили, потому что люди преодолели килл-зону и рассредоточились в застройке. Это серьезная работа для планировщиков тактического и оперативного уровня. Но если провести ее должным образом, враг с этим мало что сможет сделать", — резюмировал Рожин.
Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияДобропольеКонстантиновкаРоссияБорис РожинУкраина.руВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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