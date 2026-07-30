https://ukraina.ru/20260730/mekhanizirovannye-shturmy-vernulis-v-modu-i-vsu-eto-ne-nravitsya--ekspert-1081980473.html

Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт

Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт - 30.07.2026 Украина.ру

Механизированные штурмы вернулись в моду, и ВСУ это не нравится — эксперт

Российские войска возобновили механизированные штурмы в районе Доброполья, и, несмотря на риски дроновой войны, такие атаки могут стать новой тактической фишкой. Если грамотно подавить украинскую ПВО и расчеты БПЛА, даже потеря части бронемашин окупится высадкой пехоты в населенном пункте

2026-07-30T07:24

2026-07-30T07:24

2026-07-30T07:24

сво

спецоперация

доброполье

константиновка

россия

борис рожин

украина.ру

вооруженные силы украины

вс рф

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинПо словам эксперта, все зависит от конкретных тактических условий атаки. Если провести локальную изоляцию поля боя, выбив украинскую ПВО и расчеты дронов, механизированная группа при поддержке БПЛА способна добиваться результатов. Рожин напомнил, что при штурме Константиновки российские танки также активно применялись.Эксперт подчеркнул, что отправка техники по голому заминированному полю — верный способ ее потерять, но при правильном планировании и выборе времени танки можно использовать не только как артиллерию с закрытых позиций.По его словам, командование внимательно оценивает нынешние атаки под Добропольем, чтобы понять, где можно продавить вражескую оборону. Он отметил, что задача БМП — проскочить в населенный пункт и высадить пехоту."Даже если часть машин потеряна, они свою работу выполнили, потому что люди преодолели килл-зону и рассредоточились в застройке. Это серьезная работа для планировщиков тактического и оперативного уровня. Но если провести ее должным образом, враг с этим мало что сможет сделать", — резюмировал Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.

доброполье

константиновка

россия

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сво, спецоперация, доброполье, константиновка, россия, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф