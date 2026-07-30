Для отвода глаз или защиты своих инвестиций. Почему Киев не пошел на эскалацию с Ираном - 30.07.2026 Украина.ру
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Для отвода глаз или защиты своих инвестиций. Почему Киев не пошел на эскалацию с Ираном
Для отвода глаз или защиты своих инвестиций. Почему Киев не пошел на эскалацию с Ираном - 30.07.2026 Украина.ру
Для отвода глаз или защиты своих инвестиций. Почему Киев не пошел на эскалацию с Ираном
На текущей неделе украинское экспертное сообщество ожидало удара иранских ракет по Украине. Отношения между странами до предела накалились после удара ВСУ по иранскому судну на Каспии, в результате чего погиб один моряк.
2026-07-30T10:34
2026-07-30T10:34
иран
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
михаил чаплыга
вооруженные силы украины
оон
генштаб
эксклюзив
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Тегеран пообещал жесткий ответ, а украинские эксперты высчитывали расстояние до Украины, дальнобойность иранских ракет и вероятный маршрут их пролёта.Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал украинскую атаку нарушением Устава ООН, направленным на втягивание Европы в войну Ирана с Соединенными Штатами.Пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире канала "Киев-24" 28 июля успокаивал украинцев, уверяя их, что угрозы Ирана больше похожи на запугивание, но отметил, что любые иранские корабли являются для Киева "законными целями", поскольку Иран - союзник России. По такой же логике любые корабли Великобритании, Польши, США, Германии и Франции могут быть "законными целями" РФ.Провластный киевский политолог Юрий Романенко даже с предвкушением ожидал иранского удара, который якобы только на руку Украине. После этого, по его мнению, связка Украины с США и Израилем усилится. Тегерану он также угрожал, что украинские дроны и ракеты после этого будут активнее вылетать из ОАЭ.Украинские эксперты также уверяли аудиторию, что иранские ракеты полетят "над странами НАТО", имея в виду Турцию, где их обязательно собьют.Киевский экономист Алексей Кущ в связи с этим обострением констатировал, что война между Украиной и РФ, а также война США и Израиля с Ираном все больше и больше связываются между собой, становясь одним целым.Однако затем The New York Times сообщила, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине, но благодаря интенсивным дипломатическим усилиям ситуация на данный момент стабилизировалась.Такими дипломатическими усилиями стал звонок министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги прямо из США своему коллеге Аббасу Арагчи в Тегеран. После разговора Арагчи отметил в посте, что Сибига назвал атаку на грузовое судно непреднамеренной. Тегеран потребовал от Киева компенсации за потопленное в Каспийском море судно."Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любая атака на наших граждан или интересы неприемлема. Необходимо возмещение убытков", – заявил Арагчи.Таким образом, после серии воинственных заявлений в Киеве решили поубавить воинственный пыл, а украинские эксперты гадают, с чем связан отказ от эскалации, на которую Зеленский так активно шел, пытаясь ублажить Трампа и ввязаться в еще один конфликт.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что именно президент США потребовал от Киева пока не лезть на рожон. "Пребывая в США, пришлось звонить в Иран по настоянию Трампа и извиняться. По итогу Иран потребовал много денег. Заплатят", - полагает Чаплыга.Экс-депутат Рады Тарас Черновол утверждает, что звонок Сибиги был связан с тем, что в Киеве осознали, что у Тегерана нет никаких "красных линий" относительно Украины, поэтому ударить могли бы и прямо по Банковой."Компенсации вряд ли кто-то будет платить, хотя унижение в этом раунде, безусловно, получили мы. Вот если бы один инфантильный невежда просто промолчал и не издавал лишних звуков, то все бы прошло по стандартным военным "непоняткам". Но он захотел покрасоваться и объявить на весь мир себя героем еще одной войны", - рассказывает Тарас Черновол.Политолог Руслан Бортник несколько недоумевает, отчего вдруг Зеленский пошел на попятный. "Во многих других кризисах, намного более острых и близких, Украина не демонстрирует такой гибкости дипломатии, а, наоборот, поднимает ставки. А в Иран звонили, звонили по украинской инициативе, несмотря на то что Иран вряд ли может причинить Украине какой-то большой ущерб своими ударами", - рассуждает политолог.Он допускает, что в Киеве испугались ударов не по территории Украины, а по объектам на Ближнем Востоке, куда вкладывалась украинская элита. "Вот так я вам, друзья, намекну. Инвестиции, которые находятся в досягаемости уже иранских ракет. Иначе смысла этот диалог особый не имеет", - считает Бортник.Однако в этом плане обращает на себя внимание и трактовка звонка в Иран от самого Андрея Сибиги. Он утверждает, что призвал Иран "воздержаться от любых шагов, которые могут привести к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины".В этой формулировке он точь-в-точь копирует периодические заявления Дональда Трампа после очередной серии ударов по Ирану. Он точно так же призывает оппонентов не рассматривать это, как эскалацию, как возобновление военных действий и рекомендует воздержаться от ответа.Так поступают хитрые дети в песочнице, когда, ударив другого ребёнка, говорят, что с этого момента больше не играют и как бы "в домике". Но "не играют" только пока оппонент не отвернётся.Следуя такой логике, чтобы ублажить Трампа и проявить верноподданнические чувства, Зеленский вновь организует какую-нибудь провокацию против Ирана. Но после этого лицемерно призовет к миру и деэскалации.
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иран, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, михаил чаплыга, вооруженные силы украины, оон, генштаб, эксклюзив
Иран, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Михаил Чаплыга, Вооруженные силы Украины, ООН, Генштаб, Эксклюзив

Для отвода глаз или защиты своих инвестиций. Почему Киев не пошел на эскалацию с Ираном

10:34 30.07.2026
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На текущей неделе украинское экспертное сообщество ожидало удара иранских ракет по Украине. Отношения между странами до предела накалились после удара ВСУ по иранскому судну на Каспии, в результате чего погиб один моряк.
Тегеран пообещал жесткий ответ, а украинские эксперты высчитывали расстояние до Украины, дальнобойность иранских ракет и вероятный маршрут их пролёта.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал украинскую атаку нарушением Устава ООН, направленным на втягивание Европы в войну Ирана с Соединенными Штатами.
Пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире канала "Киев-24" 28 июля успокаивал украинцев, уверяя их, что угрозы Ирана больше похожи на запугивание, но отметил, что любые иранские корабли являются для Киева "законными целями", поскольку Иран - союзник России. По такой же логике любые корабли Великобритании, Польши, США, Германии и Франции могут быть "законными целями" РФ.
Провластный киевский политолог Юрий Романенко даже с предвкушением ожидал иранского удара, который якобы только на руку Украине. После этого, по его мнению, связка Украины с США и Израилем усилится. Тегерану он также угрожал, что украинские дроны и ракеты после этого будут активнее вылетать из ОАЭ.
Украинские эксперты также уверяли аудиторию, что иранские ракеты полетят "над странами НАТО", имея в виду Турцию, где их обязательно собьют.
Киевский экономист Алексей Кущ в связи с этим обострением констатировал, что война между Украиной и РФ, а также война США и Израиля с Ираном все больше и больше связываются между собой, становясь одним целым.
Однако затем The New York Times сообщила, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине, но благодаря интенсивным дипломатическим усилиям ситуация на данный момент стабилизировалась.
Такими дипломатическими усилиями стал звонок министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги прямо из США своему коллеге Аббасу Арагчи в Тегеран. После разговора Арагчи отметил в посте, что Сибига назвал атаку на грузовое судно непреднамеренной. Тегеран потребовал от Киева компенсации за потопленное в Каспийском море судно.
"Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любая атака на наших граждан или интересы неприемлема. Необходимо возмещение убытков", – заявил Арагчи.
Таким образом, после серии воинственных заявлений в Киеве решили поубавить воинственный пыл, а украинские эксперты гадают, с чем связан отказ от эскалации, на которую Зеленский так активно шел, пытаясь ублажить Трампа и ввязаться в еще один конфликт.
Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что именно президент США потребовал от Киева пока не лезть на рожон. "Пребывая в США, пришлось звонить в Иран по настоянию Трампа и извиняться. По итогу Иран потребовал много денег. Заплатят", - полагает Чаплыга.
Экс-депутат Рады Тарас Черновол утверждает, что звонок Сибиги был связан с тем, что в Киеве осознали, что у Тегерана нет никаких "красных линий" относительно Украины, поэтому ударить могли бы и прямо по Банковой.
"Компенсации вряд ли кто-то будет платить, хотя унижение в этом раунде, безусловно, получили мы. Вот если бы один инфантильный невежда просто промолчал и не издавал лишних звуков, то все бы прошло по стандартным военным "непоняткам". Но он захотел покрасоваться и объявить на весь мир себя героем еще одной войны", - рассказывает Тарас Черновол.
Политолог Руслан Бортник несколько недоумевает, отчего вдруг Зеленский пошел на попятный. "Во многих других кризисах, намного более острых и близких, Украина не демонстрирует такой гибкости дипломатии, а, наоборот, поднимает ставки. А в Иран звонили, звонили по украинской инициативе, несмотря на то что Иран вряд ли может причинить Украине какой-то большой ущерб своими ударами", - рассуждает политолог.
Он допускает, что в Киеве испугались ударов не по территории Украины, а по объектам на Ближнем Востоке, куда вкладывалась украинская элита. "Вот так я вам, друзья, намекну. Инвестиции, которые находятся в досягаемости уже иранских ракет. Иначе смысла этот диалог особый не имеет", - считает Бортник.
Однако в этом плане обращает на себя внимание и трактовка звонка в Иран от самого Андрея Сибиги. Он утверждает, что призвал Иран "воздержаться от любых шагов, которые могут привести к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины".
В этой формулировке он точь-в-точь копирует периодические заявления Дональда Трампа после очередной серии ударов по Ирану. Он точно так же призывает оппонентов не рассматривать это, как эскалацию, как возобновление военных действий и рекомендует воздержаться от ответа.
Так поступают хитрые дети в песочнице, когда, ударив другого ребёнка, говорят, что с этого момента больше не играют и как бы "в домике". Но "не играют" только пока оппонент не отвернётся.
Следуя такой логике, чтобы ублажить Трампа и проявить верноподданнические чувства, Зеленский вновь организует какую-нибудь провокацию против Ирана. Но после этого лицемерно призовет к миру и деэскалации.
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ИранУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМихаил ЧаплыгаВооруженные силы УкраиныООНГенштабЭксклюзив
 
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