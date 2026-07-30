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Для отвода глаз или защиты своих инвестиций. Почему Киев не пошел на эскалацию с Ираном

Для отвода глаз или защиты своих инвестиций. Почему Киев не пошел на эскалацию с Ираном - 30.07.2026 Украина.ру

Для отвода глаз или защиты своих инвестиций. Почему Киев не пошел на эскалацию с Ираном

На текущей неделе украинское экспертное сообщество ожидало удара иранских ракет по Украине. Отношения между странами до предела накалились после удара ВСУ по иранскому судну на Каспии, в результате чего погиб один моряк.

2026-07-30T10:34

2026-07-30T10:34

2026-07-30T10:34

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Тегеран пообещал жесткий ответ, а украинские эксперты высчитывали расстояние до Украины, дальнобойность иранских ракет и вероятный маршрут их пролёта.Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал украинскую атаку нарушением Устава ООН, направленным на втягивание Европы в войну Ирана с Соединенными Штатами.Пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире канала "Киев-24" 28 июля успокаивал украинцев, уверяя их, что угрозы Ирана больше похожи на запугивание, но отметил, что любые иранские корабли являются для Киева "законными целями", поскольку Иран - союзник России. По такой же логике любые корабли Великобритании, Польши, США, Германии и Франции могут быть "законными целями" РФ.Провластный киевский политолог Юрий Романенко даже с предвкушением ожидал иранского удара, который якобы только на руку Украине. После этого, по его мнению, связка Украины с США и Израилем усилится. Тегерану он также угрожал, что украинские дроны и ракеты после этого будут активнее вылетать из ОАЭ.Украинские эксперты также уверяли аудиторию, что иранские ракеты полетят "над странами НАТО", имея в виду Турцию, где их обязательно собьют.Киевский экономист Алексей Кущ в связи с этим обострением констатировал, что война между Украиной и РФ, а также война США и Израиля с Ираном все больше и больше связываются между собой, становясь одним целым.Однако затем The New York Times сообщила, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине, но благодаря интенсивным дипломатическим усилиям ситуация на данный момент стабилизировалась.Такими дипломатическими усилиями стал звонок министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги прямо из США своему коллеге Аббасу Арагчи в Тегеран. После разговора Арагчи отметил в посте, что Сибига назвал атаку на грузовое судно непреднамеренной. Тегеран потребовал от Киева компенсации за потопленное в Каспийском море судно."Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любая атака на наших граждан или интересы неприемлема. Необходимо возмещение убытков", – заявил Арагчи.Таким образом, после серии воинственных заявлений в Киеве решили поубавить воинственный пыл, а украинские эксперты гадают, с чем связан отказ от эскалации, на которую Зеленский так активно шел, пытаясь ублажить Трампа и ввязаться в еще один конфликт.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что именно президент США потребовал от Киева пока не лезть на рожон. "Пребывая в США, пришлось звонить в Иран по настоянию Трампа и извиняться. По итогу Иран потребовал много денег. Заплатят", - полагает Чаплыга.Экс-депутат Рады Тарас Черновол утверждает, что звонок Сибиги был связан с тем, что в Киеве осознали, что у Тегерана нет никаких "красных линий" относительно Украины, поэтому ударить могли бы и прямо по Банковой."Компенсации вряд ли кто-то будет платить, хотя унижение в этом раунде, безусловно, получили мы. Вот если бы один инфантильный невежда просто промолчал и не издавал лишних звуков, то все бы прошло по стандартным военным "непоняткам". Но он захотел покрасоваться и объявить на весь мир себя героем еще одной войны", - рассказывает Тарас Черновол.Политолог Руслан Бортник несколько недоумевает, отчего вдруг Зеленский пошел на попятный. "Во многих других кризисах, намного более острых и близких, Украина не демонстрирует такой гибкости дипломатии, а, наоборот, поднимает ставки. А в Иран звонили, звонили по украинской инициативе, несмотря на то что Иран вряд ли может причинить Украине какой-то большой ущерб своими ударами", - рассуждает политолог.Он допускает, что в Киеве испугались ударов не по территории Украины, а по объектам на Ближнем Востоке, куда вкладывалась украинская элита. "Вот так я вам, друзья, намекну. Инвестиции, которые находятся в досягаемости уже иранских ракет. Иначе смысла этот диалог особый не имеет", - считает Бортник.Однако в этом плане обращает на себя внимание и трактовка звонка в Иран от самого Андрея Сибиги. Он утверждает, что призвал Иран "воздержаться от любых шагов, которые могут привести к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины".В этой формулировке он точь-в-точь копирует периодические заявления Дональда Трампа после очередной серии ударов по Ирану. Он точно так же призывает оппонентов не рассматривать это, как эскалацию, как возобновление военных действий и рекомендует воздержаться от ответа.Так поступают хитрые дети в песочнице, когда, ударив другого ребёнка, говорят, что с этого момента больше не играют и как бы "в домике". Но "не играют" только пока оппонент не отвернётся.Следуя такой логике, чтобы ублажить Трампа и проявить верноподданнические чувства, Зеленский вновь организует какую-нибудь провокацию против Ирана. Но после этого лицемерно призовет к миру и деэскалации.

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иран, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, михаил чаплыга, вооруженные силы украины, оон, генштаб, эксклюзив