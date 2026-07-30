Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии - 30.07.2026 Украина.ру
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Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии
Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии - 30.07.2026 Украина.ру
Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии
Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью телеканалу RT назвал Фридриха Мерца канцлером Украины, а не Германии
2026-07-30T07:51
2026-07-30T07:51
новости
германия
украина
польша
фридрих мерц
украина.ру
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"Знаете, Фридрих Мерц - самый непопулярный канцлер за всю историю. Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он - канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает", - объяснил Фронмайер.Он отметил, что при Мерце страна сталкивается с серьезными проблемами, среди которых потеря конкурентоспособности немецкими компаниями, высокий уровень бюрократии, а также высокие налоги и цены на энергоресурсы.Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 82 процента немцев выразили недовольство работой Мерца и его кабмина.Подробнее - в материале Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева на сайте Украина.ру.
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Новости, Германия, Украина, Польша, Фридрих Мерц, Украина.ру

Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии

07:51 30.07.2026
 
© REUTERS / Nadja Wohlleben
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
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Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью телеканалу RT назвал Фридриха Мерца канцлером Украины, а не Германии
"Знаете, Фридрих Мерц - самый непопулярный канцлер за всю историю. Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он - канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает", - объяснил Фронмайер.
Он отметил, что при Мерце страна сталкивается с серьезными проблемами, среди которых потеря конкурентоспособности немецкими компаниями, высокий уровень бюрократии, а также высокие налоги и цены на энергоресурсы.
"Множество немецких компаний покидают страну, перенося производство в Польшу, Китай или США - они просто уходят из Германии. А те, кто не может себе этого позволить - банкротятся. Именно это сейчас и происходит в Германии", - добавил Фронмайер.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 82 процента немцев выразили недовольство работой Мерца и его кабмина.
Подробнее - в материале Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева на сайте Украина.ру.
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