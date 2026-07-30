https://ukraina.ru/20260730/nemetskiy-deputat-nazval-mertsa-kantslerom-ukrainy-a-ne-germanii-1081982720.html

Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии

Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии - 30.07.2026 Украина.ру

Немецкий депутат назвал Мерца канцлером Украины, а не Германии

Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью телеканалу RT назвал Фридриха Мерца канцлером Украины, а не Германии

2026-07-30T07:51

2026-07-30T07:51

2026-07-30T07:51

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фридрих мерц

украина.ру

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"Знаете, Фридрих Мерц - самый непопулярный канцлер за всю историю. Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он - канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает", - объяснил Фронмайер.Он отметил, что при Мерце страна сталкивается с серьезными проблемами, среди которых потеря конкурентоспособности немецкими компаниями, высокий уровень бюрократии, а также высокие налоги и цены на энергоресурсы.Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 82 процента немцев выразили недовольство работой Мерца и его кабмина.Подробнее - в материале Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, польша, фридрих мерц, украина.ру