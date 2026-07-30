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Поражены предприятия и сухогрузы. Последствия ночной атаки ВС РФ на Украину

Поражены предприятия и сухогрузы. Последствия ночной атаки ВС РФ на Украину - 30.07.2026 Украина.ру

Поражены предприятия и сухогрузы. Последствия ночной атаки ВС РФ на Украину

Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим объектам Украины. О последствиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T10:26

2026-07-30T10:26

2026-07-30T10:26

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🟥 В Киеве поражен завод "Маяк", производящий комплектующие, боевые части, детонаторы и боеприпасы, а также стартовые ускорители для ударных БПЛА ВСУ.Также пострадал "Электротехнический завод" — производитель разведывательных и ударных беспилотников средней дальности.🟥 Во Львове удар пришелся по авиационному заводу "ЛДАРЗ" — предприятие по ремонту и производству турбореактивных двигателей для крылатых ракет и БПЛА.Кроме того, пострадал завод "ЛОРТА", выпускающий бортовую электронику и радиолокационные системы для ракет, включая "Нептун-МД".🟥 В Ивано-Франковской области повреждено ООО "СКБ ОВТ" (Калуш) — предприятие по производству, испытаниям и хранению крылатых и оперативно-тактических ракет, а также ООО "НЕФТЕМАШ" (Калуш) — производитель и склад комплектующих для крылатых ракет, в том числе западного происхождения.🟥 В Ровенской области ВС РФ ударили по предприятию "Ровноазот", выпускающему компоненты агрегатов и ракетного топлива для крылатых и оперативно-тактических ракет.🟥 В Днепропетровской области удар пришелся по турбовентиляторному заводу "Аквапласт" по разработке, сборке и модернизации ударных БПЛА, безэкипажных катеров и ремонту артиллерии.🟥 В Одесской области в порту Южный поразили сухогруз, доставлявший военные грузы.Южнее и восточнее Одессы поражены еще два сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск.Подробнее - в материале ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, одесса, украина, украина.ру, вооруженные силы украины