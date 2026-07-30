https://ukraina.ru/20260730/max-nachnet-umirat-geller-o-sudbe-rossiyskogo-messendzhera-i-otklyuchenii-ot-interneta-1081980160.html

"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета

"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета - 30.07.2026 Украина.ру

"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета

MAX со временем начнет умирать — если мессенджер нельзя удобно поставить на телефоны, он будет терять аудиторию. Запад уже отключил нас от интернета, удалив MAX с устройств. В полном отключении смысла нет: достаточно сделать пользование неудобным

2026-07-30T07:23

2026-07-30T07:23

2026-07-30T07:23

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.По словам эксперта, отношение к MAX в обществе зависит от тех, кто занимается его продвижением. Пока чаша весов не в пользу мессенджера.Отвечая на вопрос об отключении России от интернета, эксперт заявил, что Запад уже это сделал, удалив MAX с устройств как на Android, так и на IOS."Это большая проблема. Если он удалился с IOS, или я купил новый телефон, а я в этом ничего не понимаю, мне надо идти в МФЦ или в банк, чтобы его установить. То есть в полном отключении нет смысла. Достаточно сделать пользование чем-либо максимально неудобным, чтобы люди сами от этого отказались", — заявил Геллер.Политолог также отметил, что когда государство попыталось сделать то же самое по отношению к иностранным мессенджерам, это не сработало, потому что переходить было не на что.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.

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