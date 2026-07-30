"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета - 30.07.2026 Украина.ру
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"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета
"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета - 30.07.2026 Украина.ру
"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета
MAX со временем начнет умирать — если мессенджер нельзя удобно поставить на телефоны, он будет терять аудиторию. Запад уже отключил нас от интернета, удалив MAX с устройств. В полном отключении смысла нет: достаточно сделать пользование неудобным
2026-07-30T07:23
2026-07-30T07:23
новости
павел дуров
россия
запад
украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.По словам эксперта, отношение к MAX в обществе зависит от тех, кто занимается его продвижением. Пока чаша весов не в пользу мессенджера.Отвечая на вопрос об отключении России от интернета, эксперт заявил, что Запад уже это сделал, удалив MAX с устройств как на Android, так и на IOS."Это большая проблема. Если он удалился с IOS, или я купил новый телефон, а я в этом ничего не понимаю, мне надо идти в МФЦ или в банк, чтобы его установить. То есть в полном отключении нет смысла. Достаточно сделать пользование чем-либо максимально неудобным, чтобы люди сами от этого отказались", — заявил Геллер.Политолог также отметил, что когда государство попыталось сделать то же самое по отношению к иностранным мессенджерам, это не сработало, потому что переходить было не на что.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.
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новости, павел дуров, россия, запад, украина.ру
Новости, Павел Дуров, Россия, Запад, Украина.ру

"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета

07:23 30.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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MAX со временем начнет умирать — если мессенджер нельзя удобно поставить на телефоны, он будет терять аудиторию. Запад уже отключил нас от интернета, удалив MAX с устройств. В полном отключении смысла нет: достаточно сделать пользование неудобным
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.
По словам эксперта, отношение к MAX в обществе зависит от тех, кто занимается его продвижением. Пока чаша весов не в пользу мессенджера.
"Если мессенджер нельзя удобно поставить на телефоны, он будет терять аудиторию. Его уже недостаточно будет сделать обязательным. Тем более, "Максу" технологически и функционально надо дорасти до конкурентов. Мне слабо верится, что он может в такой борьбе и в нынешней форме добиться успеха", — пояснил Геллер.
Отвечая на вопрос об отключении России от интернета, эксперт заявил, что Запад уже это сделал, удалив MAX с устройств как на Android, так и на IOS.
"Это большая проблема. Если он удалился с IOS, или я купил новый телефон, а я в этом ничего не понимаю, мне надо идти в МФЦ или в банк, чтобы его установить. То есть в полном отключении нет смысла. Достаточно сделать пользование чем-либо максимально неудобным, чтобы люди сами от этого отказались", — заявил Геллер.
Политолог также отметил, что когда государство попыталось сделать то же самое по отношению к иностранным мессенджерам, это не сработало, потому что переходить было не на что.
Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.
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