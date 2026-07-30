https://ukraina.ru/20260730/max-nachnet-umirat-geller-o-sudbe-rossiyskogo-messendzhera-i-otklyuchenii-ot-interneta-1081980160.html
"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета
"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета - 30.07.2026 Украина.ру
"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета
MAX со временем начнет умирать — если мессенджер нельзя удобно поставить на телефоны, он будет терять аудиторию. Запад уже отключил нас от интернета, удалив MAX с устройств. В полном отключении смысла нет: достаточно сделать пользование неудобным
2026-07-30T07:23
2026-07-30T07:23
2026-07-30T07:23
новости
павел дуров
россия
запад
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103026/36/1030263697_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_acfe955af3ba91dfefb2b61aa4e7f747.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.По словам эксперта, отношение к MAX в обществе зависит от тех, кто занимается его продвижением. Пока чаша весов не в пользу мессенджера.Отвечая на вопрос об отключении России от интернета, эксперт заявил, что Запад уже это сделал, удалив MAX с устройств как на Android, так и на IOS."Это большая проблема. Если он удалился с IOS, или я купил новый телефон, а я в этом ничего не понимаю, мне надо идти в МФЦ или в банк, чтобы его установить. То есть в полном отключении нет смысла. Достаточно сделать пользование чем-либо максимально неудобным, чтобы люди сами от этого отказались", — заявил Геллер.Политолог также отметил, что когда государство попыталось сделать то же самое по отношению к иностранным мессенджерам, это не сработало, потому что переходить было не на что.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103026/36/1030263697_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_74744f7286bc6d8ddb1f9d43bc79a636.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, павел дуров, россия, запад, украина.ру
"MAX начнет умирать": Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета
MAX со временем начнет умирать — если мессенджер нельзя удобно поставить на телефоны, он будет терять аудиторию. Запад уже отключил нас от интернета, удалив MAX с устройств. В полном отключении смысла нет: достаточно сделать пользование неудобным
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.
По словам эксперта, отношение к MAX в обществе зависит от тех, кто занимается его продвижением. Пока чаша весов не в пользу мессенджера.
"Если мессенджер нельзя удобно поставить на телефоны, он будет терять аудиторию. Его уже недостаточно будет сделать обязательным. Тем более, "Максу" технологически и функционально надо дорасти до конкурентов. Мне слабо верится, что он может в такой борьбе и в нынешней форме добиться успеха", — пояснил Геллер.
Отвечая на вопрос об отключении России от интернета, эксперт заявил, что Запад уже это сделал, удалив MAX с устройств как на Android, так и на IOS.
"Это большая проблема. Если он удалился с IOS, или я купил новый телефон, а я в этом ничего не понимаю, мне надо идти в МФЦ или в банк, чтобы его установить. То есть в полном отключении нет смысла. Достаточно сделать пользование чем-либо максимально неудобным, чтобы люди сами от этого отказались", — заявил Геллер.
Политолог также отметил, что когда государство попыталось сделать то же самое по отношению к иностранным мессенджерам, это не сработало, потому что переходить было не на что.