Великий живописец Новороссии, гуманитарный фронт херсонских матерей. 30 июля, утренний эфир - 30.07.2026 Украина.ру
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Великий живописец Новороссии, гуманитарный фронт херсонских матерей. 30 июля, утренний эфир
Великий живописец Новороссии, гуманитарный фронт херсонских матерей. 30 июля, утренний эфир - 30.07.2026 Украина.ру
Великий живописец Новороссии, гуманитарный фронт херсонских матерей. 30 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.07.2026
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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. От здания, пережившего десятилетия без ремонта — к современной кузнице кадров: как впервые за 60 лет восстанавливают Донецкий колледж культуры и искусств и каких специалистов он сегодня готовит.Гость: Марина Важинская — директор Донецкого колледжа культуры и искусств.* Новороссия – жемчужина России. О великом живописце, уроженце Феодосии Иване Константиновиче Айвазовском. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук.* Время Новороссии. Гуманитарный фронт Союза Матерей Херсонщины. Гость: Алина Шамрай. руководитель Союза матерей Херсонской области* Школы жизни. Интеграция просветительских практик в летний досуг школьников, проект "Дворовые практики". Гость: Юлия Элина – директор филиала Российского общества "Знание" в ДНР.* Знакомьтесь, Россия! О комплексе "Курская битва", местах, которые любил Анатолий Фет, и других жемчужинах Курщины. Гость: Амбассадор Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и проекта "Беговые центры ВФЛА" Анна Шульгина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новороссия, россия, феодосия, александр васильев, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Феодосия, Александр Васильев, Новороссия сегодня

Великий живописец Новороссии, гуманитарный фронт херсонских матерей. 30 июля, утренний эфир

11:41 30.07.2026 (обновлено: 12:45 30.07.2026)
 
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Сегодня в эфире:

* Время Новороссии. От здания, пережившего десятилетия без ремонта — к современной кузнице кадров: как впервые за 60 лет восстанавливают Донецкий колледж культуры и искусств и каких специалистов он сегодня готовит.

Гость: Марина Важинская — директор Донецкого колледжа культуры и искусств.
* Новороссия – жемчужина России. О великом живописце, уроженце Феодосии Иване Константиновиче Айвазовском. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук.

* Время Новороссии. Гуманитарный фронт Союза Матерей Херсонщины. Гость: Алина Шамрай. руководитель Союза матерей Херсонской области

* Школы жизни. Интеграция просветительских практик в летний досуг школьников, проект "Дворовые практики". Гость: Юлия Элина – директор филиала Российского общества "Знание" в ДНР.

* Знакомьтесь, Россия! О комплексе "Курская битва", местах, которые любил Анатолий Фет, и других жемчужинах Курщины. Гость: Амбассадор Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и проекта "Беговые центры ВФЛА" Анна Шульгина.
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