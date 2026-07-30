https://ukraina.ru/20260730/30-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081988328.html
Великий живописец Новороссии, гуманитарный фронт херсонских матерей. 30 июля, утренний эфир
Великий живописец Новороссии, гуманитарный фронт херсонских матерей. 30 июля, утренний эфир - 30.07.2026 Украина.ру
Великий живописец Новороссии, гуманитарный фронт херсонских матерей. 30 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.07.2026
2026-07-30T11:41
2026-07-30T11:41
2026-07-30T12:45
новороссия
россия
феодосия
александр васильев
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. От здания, пережившего десятилетия без ремонта — к современной кузнице кадров: как впервые за 60 лет восстанавливают Донецкий колледж культуры и искусств и каких специалистов он сегодня готовит.Гость: Марина Важинская — директор Донецкого колледжа культуры и искусств.* Новороссия – жемчужина России. О великом живописце, уроженце Феодосии Иване Константиновиче Айвазовском. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук.* Время Новороссии. Гуманитарный фронт Союза Матерей Херсонщины. Гость: Алина Шамрай. руководитель Союза матерей Херсонской области* Школы жизни. Интеграция просветительских практик в летний досуг школьников, проект "Дворовые практики". Гость: Юлия Элина – директор филиала Российского общества "Знание" в ДНР.* Знакомьтесь, Россия! О комплексе "Курская битва", местах, которые любил Анатолий Фет, и других жемчужинах Курщины. Гость: Амбассадор Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и проекта "Беговые центры ВФЛА" Анна Шульгина.
новороссия
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, россия, феодосия, александр васильев, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Феодосия, Александр Васильев, Новороссия сегодня
* Время Новороссии. От здания, пережившего десятилетия без ремонта — к современной кузнице кадров: как впервые за 60 лет восстанавливают Донецкий колледж культуры и искусств и каких специалистов он сегодня готовит.
Гость: Марина Важинская — директор Донецкого колледжа культуры и искусств.
* Новороссия – жемчужина России. О великом живописце, уроженце Феодосии Иване Константиновиче Айвазовском. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук.
* Время Новороссии. Гуманитарный фронт Союза Матерей Херсонщины. Гость: Алина Шамрай. руководитель Союза матерей Херсонской области
* Школы жизни. Интеграция просветительских практик в летний досуг школьников, проект "Дворовые практики". Гость: Юлия Элина – директор филиала Российского общества "Знание" в ДНР.
* Знакомьтесь, Россия! О комплексе "Курская битва", местах, которые любил Анатолий Фет, и других жемчужинах Курщины. Гость: Амбассадор Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и проекта "Беговые центры ВФЛА" Анна Шульгина.