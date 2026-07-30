ВС США поразили десятки целей в Иране. Новости Ближнего Востока - 30.07.2026 Украина.ру
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ВС США поразили десятки целей в Иране. Новости Ближнего Востока
ВС США поразили десятки целей в Иране. Новости Ближнего Востока - 30.07.2026 Украина.ру
ВС США поразили десятки целей в Иране. Новости Ближнего Востока
Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование (CENTCOM). Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T07:28
2026-07-30T07:28
новости
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
марко рубио
украина.ру
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"Силы CENTCOM нанесли удары по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования", – написало командование в соцсети Х.🟦 США не рассматривают новую атаку на Иран в ночь на четверг как возобновление масштабных операций против Тегерана, указывает издание Wall Street Journal со ссылкой на американское официальное лицо.🟦 Взрывы прозвучали в иранском городе Бушер.🟦 Три взрыва прогремело на иранском острове Кешм, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Tasnim.🟦 Жилой дом попал под удар США на иранском острове Кешм, два человека находятся под завалами, сообщает телеканал Press TV.🟦 Окрестности города Казерун в провинции Фарс, расположенной на юге Ирана, попали под американскую атаку.🟦 Окрестности города Абадан на юго-западе Ирана попали под ракетные удары США.🟦 Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил для президента США Дональда Трампа план проведения интенсивной воздушной кампании против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Подробнее о конфликте - в материале Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
сша
ближний восток
иран
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, марко рубио, украина.ру
Новости, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Марко Рубио, Украина.ру

ВС США поразили десятки целей в Иране. Новости Ближнего Востока

07:28 30.07.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
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Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование (CENTCOM). Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру
"Силы CENTCOM нанесли удары по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования", – написало командование в соцсети Х.
🟦 США не рассматривают новую атаку на Иран в ночь на четверг как возобновление масштабных операций против Тегерана, указывает издание Wall Street Journal со ссылкой на американское официальное лицо.
🟦 Взрывы прозвучали в иранском городе Бушер.
🟦 Три взрыва прогремело на иранском острове Кешм, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
🟦 Жилой дом попал под удар США на иранском острове Кешм, два человека находятся под завалами, сообщает телеканал Press TV.
🟦 Окрестности города Казерун в провинции Фарс, расположенной на юге Ирана, попали под американскую атаку.
🟦 Окрестности города Абадан на юго-западе Ирана попали под ракетные удары США.
🟦 Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил для президента США Дональда Трампа план проведения интенсивной воздушной кампании против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Подробнее о конфликте - в материале Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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