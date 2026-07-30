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Рубильник Трампа не спасет: Краснов объяснил, почему война США и Ирана неизбежн
Рубильник Трампа не спасет: Краснов объяснил, почему война США и Ирана неизбежн - 30.07.2026 Украина.ру
Рубильник Трампа не спасет: Краснов объяснил, почему война США и Ирана неизбежн
Президент США Дональд Трамп снова переключил рубильник — приказал возобновить войну против Ирана, перебросил войска, но затем неожиданно остановил удары. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов
2026-07-30T07:26
2026-07-30T07:26
2026-07-30T07:26
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Однако каждое такое "передумал" не приближает мир, а наоборот, позволяет США усилить группировку разведданными, логистикой и боевыми порядками, приближая гораздо более страшную атаку в будущем — вплоть до наземной операции. Комментируя ситуацию вокруг Ирана и США, Краснов напомнил, что ещё при подписании меморандума о перемирии он не верил в его действенность. Сейчас, наблюдая за очередными переключениями рубильника "бьем/не бьем", эксперт сохраняет ту же позицию: война продолжится, потому что причины конфликта никуда не исчезли."Бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду и смену решений Трампа по Ирану. Когда был подписан меморандум о перемирии и многие эксперты выражали оптимизм, я уверенно спрогнозировал, что он не остановит войну. И сейчас я придерживаюсь того же мнения: сколько бы переключений рубильника 'бьем/не бьем' мы ни наблюдали, война продолжится, потому что её причины не устранены. Интересы Ирана и США остались прежними", — заявил Краснов.По словам эксперта, каждое внезапное замирение лишь ухудшает прогноз. США используют паузы не для успокоения, а для наращивания группировки — не только людьми, техникой и боеприпасами, но и разведданными, выстраиванием боевых порядков и логистики.Эксперт предположил, что Пентагон уже достаточно подробно проработал даже наземную операцию против Ирана, и чем дольше Трамп будет "передумывать", тем более сокрушительным будет финальный удар."Предполагаю, что Пентагон уже достаточно подробно проработал даже наземную операцию", — резюмировал Краснов.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, россия, краснов, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, госдума, украина.ру, мир без границ
Новости, США, Иран, Россия, Краснов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон, Госдума, Украина.ру, Мир без границ
Рубильник Трампа не спасет: Краснов объяснил, почему война США и Ирана неизбежн
Президент США Дональд Трамп снова переключил рубильник — приказал возобновить войну против Ирана, перебросил войска, но затем неожиданно остановил удары. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов
Однако каждое такое "передумал" не приближает мир, а наоборот, позволяет США усилить группировку разведданными, логистикой и боевыми порядками, приближая гораздо более страшную атаку в будущем — вплоть до наземной операции.
Комментируя ситуацию вокруг Ирана и США, Краснов напомнил, что ещё при подписании меморандума о перемирии он не верил в его действенность. Сейчас, наблюдая за очередными переключениями рубильника "бьем/не бьем", эксперт сохраняет ту же позицию: война продолжится, потому что причины конфликта никуда не исчезли.
"Бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду и смену решений Трампа по Ирану. Когда был подписан меморандум о перемирии и многие эксперты выражали оптимизм, я уверенно спрогнозировал, что он не остановит войну. И сейчас я придерживаюсь того же мнения: сколько бы переключений рубильника 'бьем/не бьем' мы ни наблюдали, война продолжится, потому что её причины не устранены. Интересы Ирана и США остались прежними", — заявил Краснов.
По словам эксперта, каждое внезапное замирение лишь ухудшает прогноз. США используют паузы не для успокоения, а для наращивания группировки — не только людьми, техникой и боеприпасами, но и разведданными, выстраиванием боевых порядков и логистики.
"Все эти 'я передумал' позволяют США усилить группировку. И не только людьми, техникой, боеприпасами, но и разведданными, выстраиванием боевых порядков и логистики. Поэтому чем больше отказов от анонсированных атак, тем более страшную атаку можно ожидать в будущем",— пояснил Краснов.
Эксперт предположил, что Пентагон уже достаточно подробно проработал даже наземную операцию против Ирана, и чем дольше Трамп будет "передумывать", тем более сокрушительным будет финальный удар.
"Предполагаю, что Пентагон уже достаточно подробно проработал даже наземную операцию", — резюмировал Краснов.