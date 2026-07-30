ЕС перечислил условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро. Новости к этому часу - 30.07.2026 Украина.ру
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ЕС перечислил условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро. Новости к этому часу
ЕС перечислил условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро. Новости к этому часу - 30.07.2026 Украина.ру
ЕС перечислил условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро. Новости к этому часу
Евросоюз (ЕС) пообещал выделить Украине 8,3 миллиарда евро и утвердил перечень условий для получения средств. Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T12:12
2026-07-30T12:14
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Как отмечается в заявлении Совета ЕС, Киев должен провести новые реформы в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения так называемого верховенства права.🟦 ЕС рассматривает возможность отказа от масштабных санкционных пакетов, направленных против России, в пользу более частых и поэтапных мер, заявила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти.🟦 Нефтепереработка в России продолжает восстанавливаться и выросла за неделю примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Цены на дизель в стране снизились впервые с начала марта.🟦 Первое за 21 день судно с СПГ из Катара прошло Ормузский пролив по иранскому маршруту, сообщает агентство Fars. 🟦 КСИР заявил, что в четверг нанесет удары по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на ночные атаки по территории Ирана. 🟦 Президент США Дональд Трамп "в бешенстве" из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку высокопоставленные чиновники, отвечающие за национальную безопасность, не могут выработать единую стратегию, сообщает NBC News.🟦 До 30 возросло число жертв землетрясения в Японии, заявила премьер-министр Санаэ Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий ЧП.🟦 Общая сумма задолженности Google LLC, принудительно взыскиваемой в России по штрафам и другим имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц, превысила 56 миллиардов рублей.🟦 Минцифры предложило обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона.🟦 Второй западный окружной военный суд приговорил Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.🟦 ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы по подозрению в финансировании СБУ. По данным спецслужбы, он перевел средства на криптокошелек, который использовался для финансирования диверсионной деятельности.🟦 Жительницу Белгородского округа будут судить за оправдание терроризма. В ноябре 2024 года женщина разместила в открытом мессенджере публикацию, которая оправдывала деятельность террористических организаций в связи с проведением спецоперации.О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, россия, сша, киев, дональд трамп, евросоюз, ес, украина.ру, мир без границ
Новости, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Евросоюз, ЕС, Украина.ру, Мир без границ

ЕС перечислил условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро. Новости к этому часу

12:12 30.07.2026 (обновлено: 12:14 30.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз (ЕС) пообещал выделить Украине 8,3 миллиарда евро и утвердил перечень условий для получения средств. Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Как отмечается в заявлении Совета ЕС, Киев должен провести новые реформы в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения так называемого верховенства права.
🟦 ЕС рассматривает возможность отказа от масштабных санкционных пакетов, направленных против России, в пользу более частых и поэтапных мер, заявила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти.
🟦 Нефтепереработка в России продолжает восстанавливаться и выросла за неделю примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Цены на дизель в стране снизились впервые с начала марта.
🟦 Первое за 21 день судно с СПГ из Катара прошло Ормузский пролив по иранскому маршруту, сообщает агентство Fars.
🟦 КСИР заявил, что в четверг нанесет удары по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на ночные атаки по территории Ирана.
🟦 Президент США Дональд Трамп "в бешенстве" из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку высокопоставленные чиновники, отвечающие за национальную безопасность, не могут выработать единую стратегию, сообщает NBC News.
🟦 До 30 возросло число жертв землетрясения в Японии, заявила премьер-министр Санаэ Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий ЧП.
🟦 Общая сумма задолженности Google LLC, принудительно взыскиваемой в России по штрафам и другим имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц, превысила 56 миллиардов рублей.

🟦 Минцифры предложило обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона.

🟦 Второй западный окружной военный суд приговорил Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.
🟦 ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы по подозрению в финансировании СБУ. По данным спецслужбы, он перевел средства на криптокошелек, который использовался для финансирования диверсионной деятельности.
🟦 Жительницу Белгородского округа будут судить за оправдание терроризма. В ноябре 2024 года женщина разместила в открытом мессенджере публикацию, которая оправдывала деятельность террористических организаций в связи с проведением спецоперации.
О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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