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ЕС перечислил условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро. Новости к этому часу

ЕС перечислил условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро. Новости к этому часу - 30.07.2026 Украина.ру

ЕС перечислил условия для выделения Киеву 8,3 миллиарда евро. Новости к этому часу

Евросоюз (ЕС) пообещал выделить Украине 8,3 миллиарда евро и утвердил перечень условий для получения средств. Об этом и других важных событиях рассказал 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T12:12

2026-07-30T12:12

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Как отмечается в заявлении Совета ЕС, Киев должен провести новые реформы в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения так называемого верховенства права.🟦 ЕС рассматривает возможность отказа от масштабных санкционных пакетов, направленных против России, в пользу более частых и поэтапных мер, заявила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти.🟦 Нефтепереработка в России продолжает восстанавливаться и выросла за неделю примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Цены на дизель в стране снизились впервые с начала марта.🟦 Первое за 21 день судно с СПГ из Катара прошло Ормузский пролив по иранскому маршруту, сообщает агентство Fars. 🟦 КСИР заявил, что в четверг нанесет удары по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на ночные атаки по территории Ирана. 🟦 Президент США Дональд Трамп "в бешенстве" из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку высокопоставленные чиновники, отвечающие за национальную безопасность, не могут выработать единую стратегию, сообщает NBC News.🟦 До 30 возросло число жертв землетрясения в Японии, заявила премьер-министр Санаэ Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий ЧП.🟦 Общая сумма задолженности Google LLC, принудительно взыскиваемой в России по штрафам и другим имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц, превысила 56 миллиардов рублей.🟦 Минцифры предложило обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона.🟦 Второй западный окружной военный суд приговорил Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.🟦 ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы по подозрению в финансировании СБУ. По данным спецслужбы, он перевел средства на криптокошелек, который использовался для финансирования диверсионной деятельности.🟦 Жительницу Белгородского округа будут судить за оправдание терроризма. В ноябре 2024 года женщина разместила в открытом мессенджере публикацию, которая оправдывала деятельность террористических организаций в связи с проведением спецоперации.О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, киев, дональд трамп, евросоюз, ес, украина.ру, мир без границ