Государство должно вернуться в семью: Нина Останина об уроках семьи, идеологии и помощи бойцам СВО - 30.07.2026 Украина.ру
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Государство должно вернуться в семью: Нина Останина об уроках семьи, идеологии и помощи бойцам СВО
Государство должно вернуться в семью: Нина Останина об уроках семьи, идеологии и помощи бойцам СВО - 30.07.2026 Украина.ру
Государство должно вернуться в семью: Нина Останина об уроках семьи, идеологии и помощи бойцам СВО
Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и корреспондент Украина.ру Дарина Боровик обсуждают воспитание нового поколения и социальные вызовы, с которыми столкнулась Россия
2026-07-30T11:45
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Смотрите в видео:— Зачем в школах ввели предмет "Семьеведение" и чему там будут учить?— Нужна ли России официальная государственная идеология семьи?— Психологическая реабилитация ветеранов СВО и помощь их близким.— Поддержка детей Донбасса и интеграция новых регионов.— Каким должно быть будущее российской семейной политики?
россия
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Видео, Россия, Донбасс, Украина.ру

Государство должно вернуться в семью: Нина Останина об уроках семьи, идеологии и помощи бойцам СВО

11:45 30.07.2026
 
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Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и корреспондент Украина.ру Дарина Боровик обсуждают воспитание нового поколения и социальные вызовы, с которыми столкнулась Россия
Смотрите в видео:

— Зачем в школах ввели предмет "Семьеведение" и чему там будут учить?

— Нужна ли России официальная государственная идеология семьи?

— Психологическая реабилитация ветеранов СВО и помощь их близким.

— Поддержка детей Донбасса и интеграция новых регионов.

— Каким должно быть будущее российской семейной политики?
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