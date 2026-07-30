https://ukraina.ru/20260730/gosudarstvo-dolzhno-vernutsya-v-semyu-nina-ostanina-ob-urokakh-semi-ideologii-i-pomoschi-boytsam-svo-1081988689.html

Государство должно вернуться в семью: Нина Останина об уроках семьи, идеологии и помощи бойцам СВО

Государство должно вернуться в семью: Нина Останина об уроках семьи, идеологии и помощи бойцам СВО - 30.07.2026 Украина.ру

Государство должно вернуться в семью: Нина Останина об уроках семьи, идеологии и помощи бойцам СВО

Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и корреспондент Украина.ру Дарина Боровик обсуждают воспитание нового поколения и социальные вызовы, с которыми столкнулась Россия

2026-07-30T11:45

2026-07-30T11:45

2026-07-30T11:45

видео

россия

донбасс

украина.ру

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Смотрите в видео:— Зачем в школах ввели предмет "Семьеведение" и чему там будут учить?— Нужна ли России официальная государственная идеология семьи?— Психологическая реабилитация ветеранов СВО и помощь их близким.— Поддержка детей Донбасса и интеграция новых регионов.— Каким должно быть будущее российской семейной политики?

россия

донбасс

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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