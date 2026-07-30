https://ukraina.ru/20260730/pochemu-vzaimnye-udary-rossii-i-ukrainy-mogut-privesti-k-yadernoy-voyne-i-kak-e-predotvratit--kashin-1081989173.html

Почему взаимные удары России и Украины могут привести к ядерной войне и как её предотвратить – Кашин

Почему взаимные удары России и Украины могут привести к ядерной войне и как её предотвратить – Кашин - 30.07.2026 Украина.ру

Почему взаимные удары России и Украины могут привести к ядерной войне и как её предотвратить – Кашин

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру проанализировал, почему удары ВСУ по российским городам не привели к перелому на фронте

2026-07-30T12:00

2026-07-30T12:00

2026-07-30T12:00

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украина

россия

сша

михаил драпатый

владимир зеленский

украина.ру

вооруженные силы украины

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Он рассказал, как Россия использует этот инструмент для давления на военные запасы США и на экономику Европы, а также объяснил, что ждёт Украину, оценил способность нового главкома ВСУ Драпатого противостоять натиску российских войск и спрогнозировал, сможет ли его назначение стать началом раздрая в руководстве Украины:00:35 – Почему удары ВСУ не сломали российское общество, а только разозлили? 06:55 – Какие атаки больнее: российскими ракетами или украинскими дронами? 10:00 – Где та грань, за которой ядерный сценарий уже неизбежен? 16:05 – Драпатый: новый главком ВСУ или могильщик режима Зеленского? 22:20 – Когда фронт ВСУ рухнет по сценарию 1917 года?

украина

россия

сша

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видео, украина, россия, сша, михаил драпатый, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, видео