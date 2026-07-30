Почему взаимные удары России и Украины могут привести к ядерной войне и как её предотвратить – Кашин - 30.07.2026 Украина.ру
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Почему взаимные удары России и Украины могут привести к ядерной войне и как её предотвратить – Кашин
Почему взаимные удары России и Украины могут привести к ядерной войне и как её предотвратить – Кашин - 30.07.2026 Украина.ру
Почему взаимные удары России и Украины могут привести к ядерной войне и как её предотвратить – Кашин
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру проанализировал, почему удары ВСУ по российским городам не привели к перелому на фронте
2026-07-30T12:00
2026-07-30T12:00
видео
украина
россия
сша
михаил драпатый
владимир зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
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Он рассказал, как Россия использует этот инструмент для давления на военные запасы США и на экономику Европы, а также объяснил, что ждёт Украину, оценил способность нового главкома ВСУ Драпатого противостоять натиску российских войск и спрогнозировал, сможет ли его назначение стать началом раздрая в руководстве Украины:00:35 – Почему удары ВСУ не сломали российское общество, а только разозлили? 06:55 – Какие атаки больнее: российскими ракетами или украинскими дронами? 10:00 – Где та грань, за которой ядерный сценарий уже неизбежен? 16:05 – Драпатый: новый главком ВСУ или могильщик режима Зеленского? 22:20 – Когда фронт ВСУ рухнет по сценарию 1917 года?
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видео, украина, россия, сша, михаил драпатый, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, видео
Видео, Украина, Россия, США, Михаил Драпатый, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Почему взаимные удары России и Украины могут привести к ядерной войне и как её предотвратить – Кашин

12:00 30.07.2026
 
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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру проанализировал, почему удары ВСУ по российским городам не привели к перелому на фронте
Он рассказал, как Россия использует этот инструмент для давления на военные запасы США и на экономику Европы, а также объяснил, что ждёт Украину, оценил способность нового главкома ВСУ Драпатого противостоять натиску российских войск и спрогнозировал, сможет ли его назначение стать началом раздрая в руководстве Украины:
00:35 – Почему удары ВСУ не сломали российское общество, а только разозлили?
06:55 – Какие атаки больнее: российскими ракетами или украинскими дронами?
10:00 – Где та грань, за которой ядерный сценарий уже неизбежен?
16:05 – Драпатый: новый главком ВСУ или могильщик режима Зеленского?
22:20 – Когда фронт ВСУ рухнет по сценарию 1917 года?
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