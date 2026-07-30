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Следком возбудил дела после атак ВСУ на логистические центры в РФ

Следком возбудил дела после атак ВСУ на логистические центры в РФ - 30.07.2026 Украина.ру

Следком возбудил дела после атак ВСУ на логистические центры в РФ

Следственны комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак БПЛА ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости

2026-07-30T12:37

2026-07-30T12:37

2026-07-30T12:37

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В четверг Киев атаковал беспилотниками логистический центр в Пензенской области. В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали. Также украинскими боевиками был атакован логистический объект в Сарапуле Удмуртской Республики.Она добавила, что следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка.О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф