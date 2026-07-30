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Следком возбудил дела после атак ВСУ на логистические центры в РФ
Следком возбудил дела после атак ВСУ на логистические центры в РФ - 30.07.2026 Украина.ру
Следком возбудил дела после атак ВСУ на логистические центры в РФ
Следственны комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак БПЛА ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости
2026-07-30T12:37
2026-07-30T12:37
2026-07-30T12:37
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В четверг Киев атаковал беспилотниками логистический центр в Пензенской области. В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали. Также украинскими боевиками был атакован логистический объект в Сарапуле Удмуртской Республики.Она добавила, что следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка.О других событиях - в материале Атака на склад Wildberries. ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф
Новости, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СК РФ
Следком возбудил дела после атак ВСУ на логистические центры в РФ
Следственны комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак БПЛА ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости
В четверг Киев атаковал беспилотниками логистический центр в Пензенской области. В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали.
Также украинскими боевиками был атакован логистический объект в Сарапуле Удмуртской Республики.
"Возбуждены уголовные дела о террористических актах (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике", - сказала Петренко.
Она добавила, что следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия.
Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка.