Армия России освободила Могрицу в Сумской области - 30.07.2026 Украина.ру
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Армия России освободила Могрицу в Сумской области
Армия России освободила Могрицу в Сумской области - 30.07.2026 Украина.ру
Армия России освободила Могрицу в Сумской области
Российская группировка войск "Север" освободила село Могрица в Сумской области. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T12:11
2026-07-30T12:11
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Штурмовые подразделения российской войсковой группировки "Север" сломили оборону 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и освободили Могрицу."Три населенных пункта — это еще даже не полдень!", - отметили авторы телеграм-канала.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Также в новостях: ВС РФ освободили села в Сумской и Харьковской областях. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Армия России освободила Могрицу в Сумской области

12:11 30.07.2026
 
© Фото : Офис президента УкраиныВ среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
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Российская группировка войск "Север" освободила село Могрица в Сумской области. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Штурмовые подразделения российской войсковой группировки "Север" сломили оборону 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и освободили Могрицу.
"Три населенных пункта — это еще даже не полдень!", - отметили авторы телеграм-канала.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Также в новостях: ВС РФ освободили села в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
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