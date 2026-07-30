https://ukraina.ru/20260730/armiya-rossii-osvobodila-mogritsu-v-sumskoy-oblasti--1081988787.html

Армия России освободила Могрицу в Сумской области

Армия России освободила Могрицу в Сумской области - 30.07.2026 Украина.ру

Армия России освободила Могрицу в Сумской области

Российская группировка войск "Север" освободила село Могрица в Сумской области. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T12:11

2026-07-30T12:11

2026-07-30T12:11

сво

новости сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

спецоперация

россия

сумская область

курская область

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1b/1054152205_0:0:767:432_1920x0_80_0_0_842a0a871fddbf9c13a6af8bccef8eb2.jpg

Штурмовые подразделения российской войсковой группировки "Север" сломили оборону 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и освободили Могрицу."Три населенных пункта — это еще даже не полдень!", - отметили авторы телеграм-канала.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Также в новостях: ВС РФ освободили села в Сумской и Харьковской областях. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

сумская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, россия, сумская область, курская область, всу, кто