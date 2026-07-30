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Киевский режим угрожает древнейшей православной обители Украины
Киевский режим угрожает древнейшей православной обители Украины - 30.07.2026 Украина.ру
Киевский режим угрожает древнейшей православной обители Украины
Под угрозой оказалась древнейшая православная обитель Украины — Свято-Успенская Почаевская лавра. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T12:21
2026-07-30T12:21
2026-07-30T12:21
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Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) потребовала в течение 30 дней устранить "признаки аффилированности" с Русской православной церковью через УПЦ. Мнастырь поставлен перед выбором: разорвать связи с канонической церковью или столкнуться с риском утраты своего статуса.Одновременно на лавру претендуют две раскольнические структуры. Созданная в 2019 году ПЦУ ещё в 2023-м зарегистрировала собственную религиозную организацию "Почаевская лавра", что может позволить ей претендовать на монастырское имущество. Интерес к святыне также открыто проявляет Украинская греко-католическая церковь (униаты), рассчитывающая установить свою тотальную монополию на западе Украины.Накануне в новостях: Монах погиб и священник ранен в ЛНР, подбитый украинский корабль дрейфует к Крыму. Новости СВОАктуальное интервью: Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, почаевская лавра, упц, пцу, религия, православие, православные, гонения, захваты храмов, монастырь, лавра, бывший ссср, россия, украина.ру, рпц
Новости, Украина, Почаевская Лавра, УПЦ, ПЦУ, Религия, Православие, православные, гонения, захваты храмов, монастырь, Лавра, бывший СССР, Россия, Украина.ру, РПЦ
Киевский режим угрожает древнейшей православной обители Украины
Под угрозой оказалась древнейшая православная обитель Украины — Свято-Успенская Почаевская лавра. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру