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Киевский режим угрожает древнейшей православной обители Украины

Киевский режим угрожает древнейшей православной обители Украины - 30.07.2026 Украина.ру

Киевский режим угрожает древнейшей православной обители Украины

Под угрозой оказалась древнейшая православная обитель Украины — Свято-Успенская Почаевская лавра. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T12:21

2026-07-30T12:21

2026-07-30T12:21

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Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) потребовала в течение 30 дней устранить "признаки аффилированности" с Русской православной церковью через УПЦ. Мнастырь поставлен перед выбором: разорвать связи с канонической церковью или столкнуться с риском утраты своего статуса.Одновременно на лавру претендуют две раскольнические структуры. Созданная в 2019 году ПЦУ ещё в 2023-м зарегистрировала собственную религиозную организацию "Почаевская лавра", что может позволить ей претендовать на монастырское имущество. Интерес к святыне также открыто проявляет Украинская греко-католическая церковь (униаты), рассчитывающая установить свою тотальную монополию на западе Украины.Накануне в новостях: Монах погиб и священник ранен в ЛНР, подбитый украинский корабль дрейфует к Крыму. Новости СВОАктуальное интервью: Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, почаевская лавра, упц, пцу, религия, православие, православные, гонения, захваты храмов, монастырь, лавра, бывший ссср, россия, украина.ру, рпц