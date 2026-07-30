https://ukraina.ru/20260730/kak-budet-vyglyadet-antirossiyskiy-proekt-es-khronika-sobytiy-na-1300-30-iyulya--1081990318.html

Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июля

Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июля - 30.07.2026 Украина.ру

Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июля

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал упавший в Польше объект российской ракетой до экспертизы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства страны в то время, как ЕС давит на Армению с требованием ввести визы для россиян и санкции. Минобороны РФ отчиталось о разгроме украинского ВПК

2026-07-30T13:10

2026-07-30T13:10

2026-07-30T13:10

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никол пашинян

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Российская ракета? Нет, польская политикаПремьер-министр Польши Дональд Туск вновь продемонстрировал свой фирменный стиль оперативного реагирования, поспешив назвать неопознанный объект, упавший в Люблинском воеводстве, российской крылатой ракетой. Как сообщает TVP Info, политическое заявление прозвучало еще до того, как специалисты успели провести детальное изучение обломков.По данным польских СМИ, глава правительства открывал заседание кризисного штаба в Люблине, где в эфире заявил: "На данный момент всё говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101". При этом сам Туск вынужден был признать, что результаты обследования фрагментов еще не получены — техническое заключение, по всей видимости, не является приоритетом для политика, привыкшего делать громкие заявления на пустом месте.Как сообщает оперативное командование армии Польши, тревожный сигнал поступил ночью 30 июля. В 03:40 по местному времени (04:40 мск) радары зафиксировали неопознанный объект в юго-восточной части воздушного пространства республики. Позже на земле, в окрестностях села Тарнавы-Колония, была обнаружена воронка диаметром 10 метров и фрагменты упавшего объекта.На данный момент польские власти не предоставили ни одного подтвержденного доказательства, что упавший объект имеет какое-либо отношение к России. Тем не менее, Дональд Туск, не дожидаясь заключения экспертов, уже успел объявить о "российском следе", что вызывает закономерные вопросы о достоверности его слов.Метания ПашинянаПравительство Армении в воскресенье подаст в отставку в связи с формированием нового парламента. Как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании кабинета министров, это стало последним заседанием действующего правительства."Это наше последнее заседание правительства. В связи с формированием Национального собрания девятого созыва, согласно конституции, мы подадим в отставку. После чего президент назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством", — сказал Пашинян.Ожидается, что новым премьер-министром станет кандидат от правящей партии "Гражданский договор", которая сохраняет контроль над парламентом. Формально процедура отставки является технической, однако она происходит на фоне серьезных внешнеполитических вызовов для республики.Параллельно с внутриполитическими перестановками Европейский союз наращивает давление на Армению, требуя от нее присоединиться к антироссийским санкциям и ввести визовый режим с Россией. Об этом заявил газете "Известия" депутат Европарламента Фернан Картайзер.Евродепутат выразил надежду, что Армения справится с давлением Брюсселя и будет руководствоваться прежде всего своими национальными интересами. По его словам, Ереван должен рассматривать сотрудничество с Западом как долгосрочный проект, но при этом не совершать шагов, которые дестабилизируют его положение на Южном Кавказе.Картайзер отметил, что Армения уже согласилась "работать над повышением соответствия декларациям, решениям и действиям ЕС, а также укреплять сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних форумах". Однако, подчеркнул политик, реализация этих обязательств превратит республику в "откровенно антироссийское государство", что "представляется неразумным" с учетом географического и политического положения Армении, а также ее интересов в сфере безопасности и экономики.Ранее, 28 июля, Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса и разорвать гуманитарные связи с Москвой. По данным СВР, подобные шаги являются одним из условий присоединения страны к ЕС.На этом фоне показателен недавний диалог между Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Армянский премьер обратился к российскому лидеру с просьбой урегулировать вопрос поставок армянских товаров после того, как в конце мая Москва ввела ограничения на их ввоз. Россия разгромила заводы ВСУ по всей УкраинеРоссийские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, ликвидировав ключевые предприятия, задействованные в производстве ракетной техники и беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ночь на 30 июля высокоточными средствами поражения были уничтожены или выведены из строя множество заводов и хранилищ, работающих на нужды киевского режима.В столице Украины под удар попал "Завод Маяк" — предприятие, специализирующееся на производстве комплектующих, боевых частей, детонаторов, боеприпасов и стартовых ускорителей для дронов Fire Point. Также поражено ПАО "Электротехнический завод", где осуществлялось производство разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности.На западе Украины уничтожены мощности "Львовского авиационного завода "ЛДАРЗ", который занимался производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также беспилотников большой и средней дальности. Там же поражен "Львовский государственный завод "ЛОРТА" — производитель бортовой электроники для ракетных систем и радиолокационного оборудования.В городе Калуш высокоточные удары пришлись по "СКБ ОВТ" — предприятию, на котором производились и хранились ракеты FP-5 "Фламинго", FP-7, FP-9 и "Нептун-МД". Кроме того, уничтожены мощности "Нефтемаша", также задействованного в производстве FP-5 "Фламинго".Химический завод "Ровноазот", выпускавший комплектующие агрегаты и компоненты ракетного топлива для FP-5 "Фламинго", FP-7, FP-9 и "Гром-2", прекратил свое существование как военный объект. Теперь украинскому ВПК придется искать новые источники для снаряжения своих ракет."Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт" — предприятие, занимавшееся разработкой, сборкой, модернизацией и хранением ударных БПЛА и безэкипажных катеров, а также производством и ремонтом буксируемых и самоходных гаубиц, — выведено из строя.В порту "Южный" уничтожен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза, следовавших с вооружением и военным имуществом в порты "Одесса" и "Черноморск". Морские поставки западного оружия для киевского режима продолжают перехватываться российскими военными.Фронтовая сводка Российские войска продолжают уверенно продвигаться по всем направлениям специальной военной операции, освобождая новые населенные пункты и нанося сокрушительные удары по военной инфраструктуре противника. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за минувшие сутки под контроль ВС РФ перешли сразу несколько стратегически важных населенных пунктов в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.На Донецком направлении российские подразделения освободили населенный пункт Красноярское. На Сумском направлении ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Малая Слободка и Могрица. В Харьковской области российские подразделения освободили Юрченково. Российские средства противовоздушной обороны продолжают демонстрировать высочайшую эффективность. За сутки сбито 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотников самолетного типа — внушительный показатель, свидетельствующий о полном контроле российских ПВО над воздушным пространством. Попытки ВСУ нанести удары по российским объектам пресекаются на корню.За минувшие сутки общие потери ВСУ на всех участках фронта составили порядка 1 335 военнослужащих. Киевский режим продолжает нести колоссальные потери, безуспешно пытаясь остановить наступление российских войск.

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