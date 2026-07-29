Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
09:28 29.07.2026 (обновлено: 09:30 29.07.2026)
© ФотоПавел Дуров в галерее
© Фото
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности, сообщила Федеральная служба безопасности России
Служба безопасности объяснила, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, также был нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - говорится в сообщении.
Начата процедура объявления Россией Дурова в международный розыск.
Также в ФСБ рассказали о схеме, с помощью которой украинские спецслужбы, выдавая себя за девушек в телеграм-боте "Дайвинчик", вовлекали россиян в противоправную деятельность.
🟦 После знакомства "девушки" соглашались на встречу, а молодые люди отправляли геолокацию — чаще всего одного из крупных торговых центров.
🟦 Затем собеседницы просили оплатить билеты в кино, на концерт или приобрести подарок по присланной ссылке, которая оказывалась фишинговой.
🟦 После этого с потерпевшими связывались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они утверждали, что переведенные деньги якобы пошли на финансирование ВСУ, а переданная геолокация может быть использована для ударов.
🟦 Под угрозой уголовного преследования молодых людей пытались склонить к совершению преступлений — поджогам, нападениям и другим противоправным действиям.
🟦 После знакомства "девушки" соглашались на встречу, а молодые люди отправляли геолокацию — чаще всего одного из крупных торговых центров.
🟦 Затем собеседницы просили оплатить билеты в кино, на концерт или приобрести подарок по присланной ссылке, которая оказывалась фишинговой.
🟦 После этого с потерпевшими связывались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они утверждали, что переведенные деньги якобы пошли на финансирование ВСУ, а переданная геолокация может быть использована для ударов.
🟦 Под угрозой уголовного преследования молодых людей пытались склонить к совершению преступлений — поджогам, нападениям и другим противоправным действиям.
С июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 молодых пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины нападавших на полицейских и совершавших поджоги.
Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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