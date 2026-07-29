Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму - 29.07.2026 Украина.ру
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Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму - 29.07.2026 Украина.ру
Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности, сообщила Федеральная служба безопасности России
2026-07-29T09:28
2026-07-29T09:30
новости
россия
украина
павел дуров
фсб
вооруженные силы украины
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Служба безопасности объяснила, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, также был нанесен многомиллиардный материальный ущерб.Начата процедура объявления Россией Дурова в международный розыск.Также в ФСБ рассказали о схеме, с помощью которой украинские спецслужбы, выдавая себя за девушек в телеграм-боте "Дайвинчик", вовлекали россиян в противоправную деятельность.🟦 После знакомства "девушки" соглашались на встречу, а молодые люди отправляли геолокацию — чаще всего одного из крупных торговых центров.🟦 Затем собеседницы просили оплатить билеты в кино, на концерт или приобрести подарок по присланной ссылке, которая оказывалась фишинговой.🟦 После этого с потерпевшими связывались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они утверждали, что переведенные деньги якобы пошли на финансирование ВСУ, а переданная геолокация может быть использована для ударов.🟦 Под угрозой уголовного преследования молодых людей пытались склонить к совершению преступлений — поджогам, нападениям и другим противоправным действиям.С июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 молодых пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины нападавших на полицейских и совершавших поджоги.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, павел дуров, фсб, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Павел Дуров, ФСБ, Вооруженные силы Украины

Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

09:28 29.07.2026 (обновлено: 09:30 29.07.2026)
 
© ФотоПавел Дуров в галерее
Павел Дуров в галерее - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото
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Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности, сообщила Федеральная служба безопасности России
Служба безопасности объяснила, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, также был нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - говорится в сообщении.
Начата процедура объявления Россией Дурова в международный розыск.
Также в ФСБ рассказали о схеме, с помощью которой украинские спецслужбы, выдавая себя за девушек в телеграм-боте "Дайвинчик", вовлекали россиян в противоправную деятельность.

🟦 После знакомства "девушки" соглашались на встречу, а молодые люди отправляли геолокацию — чаще всего одного из крупных торговых центров.

🟦 Затем собеседницы просили оплатить билеты в кино, на концерт или приобрести подарок по присланной ссылке, которая оказывалась фишинговой.

🟦 После этого с потерпевшими связывались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они утверждали, что переведенные деньги якобы пошли на финансирование ВСУ, а переданная геолокация может быть использована для ударов.

🟦 Под угрозой уголовного преследования молодых людей пытались склонить к совершению преступлений — поджогам, нападениям и другим противоправным действиям.
С июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 молодых пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины нападавших на полицейских и совершавших поджоги.
Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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