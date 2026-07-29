"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ - 29.07.2026 Украина.ру
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"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ
"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ - 29.07.2026 Украина.ру
"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ
Украинское командование бросает в бой зенитчиков из-под Никополя, бывших заключённых и иностранных наёмников. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый изменил правила мобилизации, а на улицах вместо ТЦК появятся ультраправые. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-29T05:55
2026-07-29T05:55
новости
харьковская область
россия
украина
украина.ру
геннадий алехин
мобилизация на украине
мобилизация
сво
новости сво россия
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Говоря о кризисе с личным составом у противника, эксперт сообщил, что в Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, которых стали использовать в штурмовых группах.По словам Алёхина, попытки остановить наступление с помощью иностранных наёмников провалились. "Списки пропавших без вести колумбийцев, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ, пополнились новыми фамилиями. Привлечение бывших заключённых из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением", — отметил он.Обозреватель также рассказал об изменениях в мобилизационной политике Киева. По его словам, Драпатый изменил правила добровольной мобилизации, и теперь на улицах вместо сотрудников ТЦК охотиться на людей будут нацисты из ультраправых организаций."Все отловленные мобилизованные, естественно будут "добровольцами", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Мы наблюдаем очень глубокий внутриполитический кризис на Украине, кризис командования в условиях войны. Подробнее — в материале Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, россия, украина, украина.ру, геннадий алехин, мобилизация на украине, мобилизация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, михаил драпатый, главные новости, главное
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"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ

05:55 29.07.2026
 
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Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Украинское командование бросает в бой зенитчиков из-под Никополя, бывших заключённых и иностранных наёмников. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый изменил правила мобилизации, а на улицах вместо ТЦК появятся ультраправые. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Говоря о кризисе с личным составом у противника, эксперт сообщил, что в Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, которых стали использовать в штурмовых группах.
По словам Алёхина, попытки остановить наступление с помощью иностранных наёмников провалились. "Списки пропавших без вести колумбийцев, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ, пополнились новыми фамилиями. Привлечение бывших заключённых из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением", — отметил он.
Обозреватель также рассказал об изменениях в мобилизационной политике Киева. По его словам, Драпатый изменил правила добровольной мобилизации, и теперь на улицах вместо сотрудников ТЦК охотиться на людей будут нацисты из ультраправых организаций.
"Все отловленные мобилизованные, естественно будут "добровольцами", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Мы наблюдаем очень глубокий внутриполитический кризис на Украине, кризис командования в условиях войны. Подробнее — в материале Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной на сайте Украина.ру.
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