https://ukraina.ru/20260729/natsisty-lyudolovy-vmesto-ttsk-alkhin-o-mobilizatsionnom-krizise-i-provale-kontratak-vsu-1081945302.html

"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ

"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ - 29.07.2026 Украина.ру

"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ

Украинское командование бросает в бой зенитчиков из-под Никополя, бывших заключённых и иностранных наёмников. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый изменил правила мобилизации, а на улицах вместо ТЦК появятся ультраправые. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-29T05:55

2026-07-29T05:55

2026-07-29T05:55

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Говоря о кризисе с личным составом у противника, эксперт сообщил, что в Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, которых стали использовать в штурмовых группах.По словам Алёхина, попытки остановить наступление с помощью иностранных наёмников провалились. "Списки пропавших без вести колумбийцев, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ, пополнились новыми фамилиями. Привлечение бывших заключённых из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением", — отметил он.Обозреватель также рассказал об изменениях в мобилизационной политике Киева. По его словам, Драпатый изменил правила добровольной мобилизации, и теперь на улицах вместо сотрудников ТЦК охотиться на людей будут нацисты из ультраправых организаций."Все отловленные мобилизованные, естественно будут "добровольцами", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Мы наблюдаем очень глубокий внутриполитический кризис на Украине, кризис командования в условиях войны. Подробнее — в материале Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной на сайте Украина.ру.

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