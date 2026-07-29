Атакован жилой дом и предприятие, есть жертвы. ПВО за ночь сбила почти 300 украинских дронов над РФ - 29.07.2026 Украина.ру
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Атакован жилой дом и предприятие, есть жертвы. ПВО за ночь сбила почти 300 украинских дронов над РФ
Атакован жилой дом и предприятие, есть жертвы. ПВО за ночь сбила почти 300 украинских дронов над РФ - 29.07.2026 Украина.ру
Атакован жилой дом и предприятие, есть жертвы. ПВО за ночь сбила почти 300 украинских дронов над РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 295 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T08:58
2026-07-29T08:58
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о возгорании на территории предприятия в Рязани.Сотрудники логистического объекта Wildberries в Рязани были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, сообщила компания.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о жертвах из-за воздушной атаки по Таганрогу."В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, один человек (мужчина) пострадал... Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".Он добавил, что идет эвакуация жителей дома, а также развернут пункт временного размещения.В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев информировал об уничтожении двух БПЛА над регионом. Он призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и строго соблюдать меры безопасности.О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, рязанская область, рязань, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Рязанская область, Рязань, Украина.ру

Атакован жилой дом и предприятие, есть жертвы. ПВО за ночь сбила почти 300 украинских дронов над РФ

08:58 29.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 295 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о возгорании на территории предприятия в Рязани.

"В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь", - написал он в своем канале на платформе "Макс".

Сотрудники логистического объекта Wildberries в Рязани были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, сообщила компания.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о жертвах из-за воздушной атаки по Таганрогу.
"В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, один человек (мужчина) пострадал... Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что идет эвакуация жителей дома, а также развернут пункт временного размещения.
В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев информировал об уничтожении двух БПЛА над регионом. Он призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и строго соблюдать меры безопасности.
О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.
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