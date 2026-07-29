https://ukraina.ru/20260729/vs-rf-porazili-sukhogruzy-dostavlyavshie-vooruzhenie-v-porty-odessy-i-chernomorska-novosti-svo-1081950282.html
ВС РФ поразили сухогрузы, доставлявшие вооружение в порты Одессы и Черноморска. Новости СВО
ВС РФ поразили сухогрузы, доставлявшие вооружение в порты Одессы и Черноморска. Новости СВО - 29.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили сухогрузы, доставлявшие вооружение в порты Одессы и Черноморска. Новости СВО
Российские военные ночью продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T09:55
2026-07-29T09:55
2026-07-29T09:55
сво
спецоперация
одесса
россия
харьков
вооруженные силы украины
украина.ру
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"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - рассказали в Минобороны России.🟥 Также россияне поразили на переходе морем восточнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.🟥 Взрывы раздавались в Одессе.🟥 Беспилотники атаковали Одесскую область. В Вилково гремели взрывы.🟥 Взрывы слышали и в Харькове.🟥 В районе Чугуева Харьковской области россияне ударили по критической инфраструктуре противника.🟥 Удары также наносятся по объектам противника в Николаеве.🟥 Российские БПЛА бьют по целям в Очакове Николаевской области.🟥 Новые удары наносятся по Сумам.🟥 Все основные автозаправочные станции (АЗС) вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые использовали ВСУ, уничтожены, сообщили в силовых структурах.🟥 Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в ходе ожесточенных боев выбили националистов 71-й отдельной аэромобильной бригады из села Новая Сечь (Сумской район) и освободили населенный пункт.🟥 В Белгородской области при ударе дрона по грузовому автомобилю погиб мирный житель, сообщили в оперштабе.О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.
одесса
россия
харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_138:0:775:478_1920x0_80_0_0_22d1852ce9da37d1427690ad8eeccfd6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, одесса, россия, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Одесса, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВС РФ поразили сухогрузы, доставлявшие вооружение в порты Одессы и Черноморска. Новости СВО
Российские военные ночью продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру
"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - рассказали в Минобороны России.
🟥 Также россияне поразили на переходе морем восточнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.
🟥 Взрывы раздавались в Одессе.
🟥 Беспилотники атаковали Одесскую область. В Вилково гремели взрывы.
🟥 Взрывы слышали и в Харькове.
🟥 В районе Чугуева Харьковской области россияне ударили по критической инфраструктуре противника.
🟥 Удары также наносятся по объектам противника в Николаеве.
🟥 Российские БПЛА бьют по целям в Очакове Николаевской области.
🟥 Новые удары наносятся по Сумам.
🟥 Все основные автозаправочные станции (АЗС) вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые использовали ВСУ, уничтожены, сообщили в силовых структурах.
🟥 Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в ходе ожесточенных боев выбили националистов 71-й отдельной аэромобильной бригады из села Новая Сечь (Сумской район) и освободили населенный пункт.
🟥 В Белгородской области при ударе дрона по грузовому автомобилю погиб мирный житель, сообщили в оперштабе.
О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.