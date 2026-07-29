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ВС РФ поразили сухогрузы, доставлявшие вооружение в порты Одессы и Черноморска. Новости СВО

ВС РФ поразили сухогрузы, доставлявшие вооружение в порты Одессы и Черноморска. Новости СВО - 29.07.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили сухогрузы, доставлявшие вооружение в порты Одессы и Черноморска. Новости СВО

Российские военные ночью продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T09:55

2026-07-29T09:55

2026-07-29T09:55

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украина.ру

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"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - рассказали в Минобороны России.🟥 Также россияне поразили на переходе морем восточнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.🟥 Взрывы раздавались в Одессе.🟥 Беспилотники атаковали Одесскую область. В Вилково гремели взрывы.🟥 Взрывы слышали и в Харькове.🟥 В районе Чугуева Харьковской области россияне ударили по критической инфраструктуре противника.🟥 Удары также наносятся по объектам противника в Николаеве.🟥 Российские БПЛА бьют по целям в Очакове Николаевской области.🟥 Новые удары наносятся по Сумам.🟥 Все основные автозаправочные станции (АЗС) вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые использовали ВСУ, уничтожены, сообщили в силовых структурах.🟥 Штурмовые подразделения группировки войск "Север" в ходе ожесточенных боев выбили националистов 71-й отдельной аэромобильной бригады из села Новая Сечь (Сумской район) и освободили населенный пункт.🟥 В Белгородской области при ударе дрона по грузовому автомобилю погиб мирный житель, сообщили в оперштабе.О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, одесса, россия, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру