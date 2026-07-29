Иран планировал атаковать морской порт на Украине - New York Times - 29.07.2026 Украина.ру
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Иран планировал атаковать морской порт на Украине - New York Times
Иран планировал атаковать морской порт на Украине - New York Times - 29.07.2026 Украина.ру
Иран планировал атаковать морской порт на Украине - New York Times
Иран планировал атаковать морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников
2026-07-29T10:27
2026-07-29T10:51
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"Иран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но активность дипломатических усилий успокоила ситуацию на данный момент", - говорится в материале.Как утверждает газета, знакомые с разведывательными данными источники ожидали якобы запуск Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста для "причинения относительно небольшого ущерба". Другие чиновники в беседе с изданием утверждали, что целью, вероятно, стал бы один из украинских портов на Черном море.На прошлой неделе МИД Ирана информировал, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки погиб моряк, еще один получил ранения.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал временно исполняющему обязанности главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.Подробнее - в материале Иран потребовал от Украины возместить ущерб за затопленное судно на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, иран, черное море, мид, украина.ру, порт, мир без границ
Новости, Украина, Иран, Черное море, МИД, Украина.ру, порт, Мир без границ

Иран планировал атаковать морской порт на Украине - New York Times

10:27 29.07.2026 (обновлено: 10:51 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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Иран планировал атаковать морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников
"Иран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но активность дипломатических усилий успокоила ситуацию на данный момент", - говорится в материале.
Как утверждает газета, знакомые с разведывательными данными источники ожидали якобы запуск Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста для "причинения относительно небольшого ущерба".
Другие чиновники в беседе с изданием утверждали, что целью, вероятно, стал бы один из украинских портов на Черном море.
На прошлой неделе МИД Ирана информировал, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки погиб моряк, еще один получил ранения.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал временно исполняющему обязанности главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.
Подробнее - в материале Иран потребовал от Украины возместить ущерб за затопленное судно на сайте Украина.ру.
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