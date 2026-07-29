Главное за ночь 29 июля - 29.07.2026 Украина.ру
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Главное за ночь 29 июля
Главное за ночь 29 июля - 29.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 29 июля
Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, которые используются на Украине, передает агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T08:25
2026-07-29T10:54
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Ранее газета Berliner Zeitung предупреждала, что при отсутствии эффективного контроля поставляемое Украине оружие может оказаться на европейском черном рынке.🟦 Сенат США преодолел первый процедурный барьер на пути к принятию законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана, согласно результатам голосования.Он одобрил переход к дебатам, на которые отводится не более 30 часов.Следующим шагом будет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего сенаторам предстоит провести еще одно процедурное голосование с необходимым порогом в 60 голосов перед окончательным голосованием по законопроекту простым большинством.Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.🟦 Принадлежащий НАТО беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 провел разведку над нейтральными водами Черного моря.🟦 Во Франции лесные пожары приблизились к предприятиям по производству ракетного топлива, боеголовок и компонентов для стратегических ракет, пишет The Telegraph. 🟦 Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика страны после чемпионата мира по футболу 2026 года была частью скоординированной "антиаргентинской кампании". Он утверждает, что ее финансировало правительство Бразилии, а среди других участников были Мексика и Демократическая партия США.🟦 Участники войны на Ближнем Востоке обменялись ударами. США совместно с Саудовской Аравией нанесли удары по проиранским группировкам в Ираке, сообщило Центральное командование США. А Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке баллистическими ракетами. 🟦 Биржевая цена на нефть сорта Brent, которая успела опуститься ниже 82 долларов за баррель, снова пошла в рост, вплотную приблизившись к 85 долларам за баррель сразу после атаки.🟦 Двух школьников из Приморья отправили в колонию за поджог объектов на железной дороге. Суд признал подростков 15 и 16 лет виновными в совершении теракта группой лиц. Они получили 7 и 6,5 лет лишения свободы.О других событиях - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, ближний восток, украина.ру, нато, демократическая партия, brent, мир без границ
Новости, США, Украина, Ближний Восток, Украина.ру, НАТО, Демократическая партия, Brent, Мир без границ

Главное за ночь 29 июля

08:25 29.07.2026 (обновлено: 10:54 29.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, которые используются на Украине, передает агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Ранее газета Berliner Zeitung предупреждала, что при отсутствии эффективного контроля поставляемое Украине оружие может оказаться на европейском черном рынке.
🟦 Сенат США преодолел первый процедурный барьер на пути к принятию законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана, согласно результатам голосования.
Он одобрил переход к дебатам, на которые отводится не более 30 часов.
Следующим шагом будет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего сенаторам предстоит провести еще одно процедурное голосование с необходимым порогом в 60 голосов перед окончательным голосованием по законопроекту простым большинством.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
🟦 Принадлежащий НАТО беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 провел разведку над нейтральными водами Черного моря.
🟦 Во Франции лесные пожары приблизились к предприятиям по производству ракетного топлива, боеголовок и компонентов для стратегических ракет, пишет The Telegraph.

🟦 Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика страны после чемпионата мира по футболу 2026 года была частью скоординированной "антиаргентинской кампании". Он утверждает, что ее финансировало правительство Бразилии, а среди других участников были Мексика и Демократическая партия США.
🟦 Участники войны на Ближнем Востоке обменялись ударами.
США совместно с Саудовской Аравией нанесли удары по проиранским группировкам в Ираке, сообщило Центральное командование США.
А Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке баллистическими ракетами.
🟦 Биржевая цена на нефть сорта Brent, которая успела опуститься ниже 82 долларов за баррель, снова пошла в рост, вплотную приблизившись к 85 долларам за баррель сразу после атаки.
🟦 Двух школьников из Приморья отправили в колонию за поджог объектов на железной дороге. Суд признал подростков 15 и 16 лет виновными в совершении теракта группой лиц. Они получили 7 и 6,5 лет лишения свободы.
О других событиях - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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