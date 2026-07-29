Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан - 28.07.2026 Украина.ру
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Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан
Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан - 28.07.2026 Украина.ру
Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан
Украина начала пожинать первые плоды выхода на новый виток эскалации войны с Россией. Морской экспорт остановится, а отраслевые эксперты начинают давать первые прогнозы в части перевалки зерновых и цен.
2026-07-29T06:10
2026-07-28T21:13
эксклюзив
украина
россия
азербайджан
владимир зеленский
игорь терехов
ес
вмф
bloomberg
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Заодно лоббисты "Укржелдороги" вновь размышляют о необходимости избавиться от пассажирского подразделения, а посол Украины в Азербайджане поделилась планами по возвращению украинской продукции на рынки стран Центральной Азии.Остановка морского экспортаВ течение первых двух недель июля Украина насчитала 23 удара по портам и 17 атак на гражданские суда.Сперва из Черного моря об уходе заявила датская Maersk — гигант мировых морских перевозок. Это стало сигналом для остальных судовладельцев. 22 июля украинские начальники, включая Владимира Зеленского, сообщили об остановке судоходства в украинской части Чёрного моря: в порты "Большой Одессы" не зашло ни одно судно. Даже двойной фрахт не стимулирует судовладельцев разрешать заход в украинские порты.Но остановка судоходства не привела к прекращению ударов — блокаду дронами нужно подкреплять.Как правило, для поддержания эффекта хватает ударов БПЛА семейства "Герань" — они наносят судам чувствительные повреждения, после чего судно выводится на ремонт. Однако иногда приходится прибегать к ракетам как более мощным средствам поражения. Как результат — затопление на рейде Одессы турецкого сухогруза с кукурузой. Но это скорее эксцесс исполнителя, чем реализацией изначального плана.Будь у России желание утопить все следующие в порты и из портов суда, ВМФ прибег бы к использованию подводных лодок, чьи торпеды как раз созданы для уничтожения судов, а не нанесения им повреждений. И в таком случае киевской власти нечего было бы противопоставить подобным атакам.А пока же стороны строго следуют логике борьбы на истощение: Украина остановила судоходство в Азовском море, а Россия — в украинской части Чёрного моря.С украинской стороны убытки от разовых атак по портовой инфраструктуре оцениваются в районе 20–30 млн долларов. А если оценивать убытки от остановки морского экспорта сельскохозяйственной продукции, то месяц морской блокады оборачивается сокращением валютной выручки на 2 млрд долларов. Для понимания: в первой половине 2026 года сельское хозяйство обеспечило 60% всего украинского экспорта.И чем дольше будет длиться блокада, тем тяжелее украинской сельхозпродукции будет вернуться на мировой рынок — потребность в зерновых и масличных будут закрывать без Украины.Естественно, как и в 2022 году, вновь стал формироваться запрос на альтернативные каналы экспорта, в первую очередь, в направлении дунайских портов и румынской Констанцы.Но есть ряд проблем.Во-первых, доставка до Рени, Измаила и Килии дороже, чем до Одессы: железнодорожный мост через Затоку не работает, мост через Днестр в Маяках подвергался ударам (рядом строится новый), а сама дорога похожа на узкое бутылочное горлышко.Во-вторых, стоимость фрахта барж до Констанцы выросла более чем вдвое — до 28–30 долларов за тонну. Стоимость перевалки увеличилась на 25%–30%. И это тоже логично: в 2022–2023 годах у украинских латифундистов был высокий интерес к дунайским портам, а затем, — с октября 2023 года, когда Украина пробила БЭКами себе выход в мировой океан — этот интерес стремительно угас. Порты стали никому не нужны, а Дунайское пароходство обанкротилось. Теперь порты попытаются наверстать упущенное и вытащить из латифундистов как можно больше денег.И это уже сейчас, а осенью начнётся уборка кукурузы, вал которой заблокирует все экспортные направления.В-третьих, в Дунае сейчас критически низкий уровень воды, а значит баржи невозможно полностью загрузить и количество рейсов приходится ограничивать.Кроме того, ПВО Румынии уже несколько дней подряд сбивает российские дроны, что свидетельствует об ударах по дунайским портам и указывает на желание России парализовать их работу, заблокировав и этот канал экспорта.Поэтому при сохранении перечисленных тенденций, экспортировать сельскохозяйственную продукцию придётся через порты стран Евросоюза, куда зерно будут доставлять по железной дороге. Но и тут есть проблемы. Лето — сезон ремонтов на европейских железных дорогах, да и у них есть предел по пропускной способности и доступную ёмкость порожних вагонов. Плюс длинное транспортное плечо приведёт к росту расходов на логистику до 30–50 долларов на тонне и, не будучи адекватно компенсировано ростом мировых цен на сельхозпродукцию, приведёт к снижению рентабельности. Впрочем, у России схожая проблема: грузы придётся экспортировать не через Азовское море (четверть зернового экспорта России), а через Чёрное, но здесь, если верить Bloomberg, федеральное правительство готово компенсировать до 90% расходов на транспортировку. С украинской стороны никаких новостей о готовности что-либо компенсировать нет.Как следствие, уборочная кампания при отсутствии экспорта приведёт к быстрому затовариванию внутреннего рынка зерном и обрушению цен на него. И это чистая логика, а есть ещё и фактор - переходящий остаток из 10 млн тонн зерновых (пшеница и кукуруза).Обрушение закупочных цен приведёт к банкротству многих агропроизводителей. Проще говоря, закупочные цены за тонну пшеницы рухнут до 110–125 долларов (фураж и продовольственная соответственно), а ячмень просядет до 110–115 долларов — логистику будет оплачивать производитель.Как следствие, даже предприняв все усилия, которые были нормой для 2023 года, Украина сможет экспортировать около 3,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, тогда как в 2025 году ежемесячно вывозила 6,2 млн тонн.Но у всей этой арифметики есть один нюанс: она имеет значение лишь для бизнеса и простых граждан, а на стабильность режима влияния не оказывает. Задача киевской власти — воевать с Россией, для чего ей нужно выполнять план по мобилизации (позволяет удерживать линию фронта) и наносить удары вглубь России дальнобойными дронами (ослабляет Россию). Содержать пенсионеров и бюджетников для этого не обязательно. ЕС этого не требует и даже готов выдавать беглецов для их последующей мобилизации. Внутри страны смысла в этом становится всё меньше так как власть Зеленского (и кого-либо вместо него) будет обеспечиваться внешней легитимацией и финансированием. Проще говоря, нет выборов — нет проблем с урезанием социальных расходов.Поэтому все беды аграриев хорошо укладываются в логику чёрного анекдота про сына и папу-алкоголика.Не всё должно приносить прибыль"Укржелдорога" (УЗ) продолжает лоббировать сброс обязательств по пассажирским перевозкам, которые для неё являются традиционно убыточными. Среди аргументов в пользу выведения пассажирских перевозок в отдельную компанию значатся тот факт, что действующий тариф покрывает 5% себестоимости пригородных перевозок, а местные бюджеты компенсируют примерно 40% стоимости льготного проезда. Поэтому, как уверяют лоббисты УЗ, около 90% всех расходов на электрички не покрываются ни билетами, ни компенсациями. А так как у компании проблемы с финансами и способностью гасить долги, то она не желает тащить на себе пассажирские перевозки. С точки зрения циничных финансов всё верно: убытки и есть убытки. Но убыточность является следствием низкого качества управления, а сама постановка подобного вопроса и его активное лоббирование свидетельствуют о глубоко укоренившихся практиках социал-дарвинизма и неумении мыслить масштабами государства, где отнюдь не все элементы должны генерировать прибыль.Пенсионеры с точки зрения финансов полезны лишь тем, что позволяют поддерживать спрос на базовые FMCG-товары, но нагружают все прочие системы, не работая при этом, а дети так и вовсе генерируют лишь убытки — они не работают. Но кем мы станем, если откажем им в праве на достойную жизнь?Азербайджан в помощьПосол Украины в Азербайджане Юлия Гусева дала интервью "Интерфакс-Украина" и выразила надежду на помощь Азербайджана в решении логистических проблем с доступом украинской продукции на рынки Центральной Азии. Посол отмечает растущую важность Транскаспийского международного транспортного маршрута и транспортного коридора ГУАМ в рамках развития Срединного коридора. Последний является связующим элементом между Европой и Центральной Азией в обход России.Также Азербайджан, как отмечает Гусева, готов вместе с Украиной производить энергетическое оборудование.Впрочем, нужна ли украинская продукция на рынках Центральной Азии — отдельный вопрос. Но Азербайджан, как видно, не прочь продвигать интересы Украины в пику России.Прочие новостиУкраина предложила Канаде заключить 30-летнее стратегическое соглашение в сфере энергетики, предусматривающее долгосрочные поставки СПГ, а также использование украинских ПХГ для хранения канадского газа. Зачем это Канаде — не ясно, но в пакете с предложением Киев просит у Канады поставить газ на 461,5 млн долларов США. В прошлом году газ на1 млрд евро поставила Норвегия, теперь о помощи приходится просить Канаду.Немецкий журналист Юлиан Рёпке — большой любитель экстремистов, террористов и киевской власти — сообщил об уничтожении всех АЗС на трёх основных дорогах между Днепропетровском, Харьковом и Полтавой. Харьковский губернатор Синегубов это опровергает. Тем не менее, замруководителя Офиса Зеленского Виктор Никита сообщает о готовности киевской власти предоставить АЗС в прифронтовых районах статуса объектов критической инфраструктуры, чтобы облегчить их защиту и восстановление.Транснациональный гигант Nestlé в первом полугодии 2026 увеличил продажи на Украине на 19,3% в денежном измерении и на 10% в натуральном. Компания планирует вложить в украинский рынок 10 млрд гривен и укрепить свои позиции на рынке. К слову, Nestlé занимает около половины украинского рынка кетчупа с торговой маркой "Торчин" и какао Nesquik, а также около трети рынка соусов из "Торчин".Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов предложил снизить ставку НДС на продукты первой необходимости с 20% до 5% по примеру стран Евросоюза. Для понимания: ставка НДС в России на большинство продуктов питания составляет 10% (на часть — 22%). Предложение разумное, но вряд ли получит поддержку так как таможенные пошлины и косвенные налоги формируют большую часть украинского бюджета.Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк предложил украинским властям рассмотреть возможность внедрения системы компенсации убытков бизнеса от российских ракетных и дроновых атак путем снижения налоговой нагрузки на сумму понесенных потерь. Вот только за счёт каких средств это будет делать киевская власть — не ясно.
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, россия, азербайджан, владимир зеленский, игорь терехов, ес, вмф, bloomberg
Эксклюзив, Украина, Россия, Азербайджан, Владимир Зеленский, Игорь Терехов, ЕС, ВМФ, bloomberg

Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан

06:10 29.07.2026
 
© Украина.руЭкономика Украины и война
Экономика Украины и война - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Украина.ру
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Украина начала пожинать первые плоды выхода на новый виток эскалации войны с Россией. Морской экспорт остановится, а отраслевые эксперты начинают давать первые прогнозы в части перевалки зерновых и цен.
Заодно лоббисты "Укржелдороги" вновь размышляют о необходимости избавиться от пассажирского подразделения, а посол Украины в Азербайджане поделилась планами по возвращению украинской продукции на рынки стран Центральной Азии.
Остановка морского экспорта
В течение первых двух недель июля Украина насчитала 23 удара по портам и 17 атак на гражданские суда.
Сперва из Черного моря об уходе заявила датская Maersk — гигант мировых морских перевозок. Это стало сигналом для остальных судовладельцев. 22 июля украинские начальники, включая Владимира Зеленского, сообщили об остановке судоходства в украинской части Чёрного моря: в порты "Большой Одессы" не зашло ни одно судно. Даже двойной фрахт не стимулирует судовладельцев разрешать заход в украинские порты.
Но остановка судоходства не привела к прекращению ударов — блокаду дронами нужно подкреплять.
Как правило, для поддержания эффекта хватает ударов БПЛА семейства "Герань" — они наносят судам чувствительные повреждения, после чего судно выводится на ремонт. Однако иногда приходится прибегать к ракетам как более мощным средствам поражения. Как результат — затопление на рейде Одессы турецкого сухогруза с кукурузой. Но это скорее эксцесс исполнителя, чем реализацией изначального плана.
Будь у России желание утопить все следующие в порты и из портов суда, ВМФ прибег бы к использованию подводных лодок, чьи торпеды как раз созданы для уничтожения судов, а не нанесения им повреждений. И в таком случае киевской власти нечего было бы противопоставить подобным атакам.
А пока же стороны строго следуют логике борьбы на истощение: Украина остановила судоходство в Азовском море, а Россия — в украинской части Чёрного моря.
С украинской стороны убытки от разовых атак по портовой инфраструктуре оцениваются в районе 20–30 млн долларов. А если оценивать убытки от остановки морского экспорта сельскохозяйственной продукции, то месяц морской блокады оборачивается сокращением валютной выручки на 2 млрд долларов. Для понимания: в первой половине 2026 года сельское хозяйство обеспечило 60% всего украинского экспорта.
И чем дольше будет длиться блокада, тем тяжелее украинской сельхозпродукции будет вернуться на мировой рынок — потребность в зерновых и масличных будут закрывать без Украины.
Естественно, как и в 2022 году, вновь стал формироваться запрос на альтернативные каналы экспорта, в первую очередь, в направлении дунайских портов и румынской Констанцы.
Но есть ряд проблем.
Во-первых, доставка до Рени, Измаила и Килии дороже, чем до Одессы: железнодорожный мост через Затоку не работает, мост через Днестр в Маяках подвергался ударам (рядом строится новый), а сама дорога похожа на узкое бутылочное горлышко.
Во-вторых, стоимость фрахта барж до Констанцы выросла более чем вдвое — до 28–30 долларов за тонну. Стоимость перевалки увеличилась на 25%–30%. И это тоже логично: в 2022–2023 годах у украинских латифундистов был высокий интерес к дунайским портам, а затем, — с октября 2023 года, когда Украина пробила БЭКами себе выход в мировой океан — этот интерес стремительно угас. Порты стали никому не нужны, а Дунайское пароходство обанкротилось. Теперь порты попытаются наверстать упущенное и вытащить из латифундистов как можно больше денег.
И это уже сейчас, а осенью начнётся уборка кукурузы, вал которой заблокирует все экспортные направления.
В-третьих, в Дунае сейчас критически низкий уровень воды, а значит баржи невозможно полностью загрузить и количество рейсов приходится ограничивать.
Кроме того, ПВО Румынии уже несколько дней подряд сбивает российские дроны, что свидетельствует об ударах по дунайским портам и указывает на желание России парализовать их работу, заблокировав и этот канал экспорта.
Поэтому при сохранении перечисленных тенденций, экспортировать сельскохозяйственную продукцию придётся через порты стран Евросоюза, куда зерно будут доставлять по железной дороге. Но и тут есть проблемы. Лето — сезон ремонтов на европейских железных дорогах, да и у них есть предел по пропускной способности и доступную ёмкость порожних вагонов. Плюс длинное транспортное плечо приведёт к росту расходов на логистику до 30–50 долларов на тонне и, не будучи адекватно компенсировано ростом мировых цен на сельхозпродукцию, приведёт к снижению рентабельности. Впрочем, у России схожая проблема: грузы придётся экспортировать не через Азовское море (четверть зернового экспорта России), а через Чёрное, но здесь, если верить Bloomberg, федеральное правительство готово компенсировать до 90% расходов на транспортировку. С украинской стороны никаких новостей о готовности что-либо компенсировать нет.
Как следствие, уборочная кампания при отсутствии экспорта приведёт к быстрому затовариванию внутреннего рынка зерном и обрушению цен на него. И это чистая логика, а есть ещё и фактор - переходящий остаток из 10 млн тонн зерновых (пшеница и кукуруза).
Обрушение закупочных цен приведёт к банкротству многих агропроизводителей. Проще говоря, закупочные цены за тонну пшеницы рухнут до 110–125 долларов (фураж и продовольственная соответственно), а ячмень просядет до 110–115 долларов — логистику будет оплачивать производитель.
Как следствие, даже предприняв все усилия, которые были нормой для 2023 года, Украина сможет экспортировать около 3,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, тогда как в 2025 году ежемесячно вывозила 6,2 млн тонн.
Но у всей этой арифметики есть один нюанс: она имеет значение лишь для бизнеса и простых граждан, а на стабильность режима влияния не оказывает. Задача киевской власти — воевать с Россией, для чего ей нужно выполнять план по мобилизации (позволяет удерживать линию фронта) и наносить удары вглубь России дальнобойными дронами (ослабляет Россию). Содержать пенсионеров и бюджетников для этого не обязательно. ЕС этого не требует и даже готов выдавать беглецов для их последующей мобилизации. Внутри страны смысла в этом становится всё меньше так как власть Зеленского (и кого-либо вместо него) будет обеспечиваться внешней легитимацией и финансированием. Проще говоря, нет выборов — нет проблем с урезанием социальных расходов.
Поэтому все беды аграриев хорошо укладываются в логику чёрного анекдота про сына и папу-алкоголика.
Не всё должно приносить прибыль
"Укржелдорога" (УЗ) продолжает лоббировать сброс обязательств по пассажирским перевозкам, которые для неё являются традиционно убыточными. Среди аргументов в пользу выведения пассажирских перевозок в отдельную компанию значатся тот факт, что действующий тариф покрывает 5% себестоимости пригородных перевозок, а местные бюджеты компенсируют примерно 40% стоимости льготного проезда. Поэтому, как уверяют лоббисты УЗ, около 90% всех расходов на электрички не покрываются ни билетами, ни компенсациями. А так как у компании проблемы с финансами и способностью гасить долги, то она не желает тащить на себе пассажирские перевозки. С точки зрения циничных финансов всё верно: убытки и есть убытки. Но убыточность является следствием низкого качества управления, а сама постановка подобного вопроса и его активное лоббирование свидетельствуют о глубоко укоренившихся практиках социал-дарвинизма и неумении мыслить масштабами государства, где отнюдь не все элементы должны генерировать прибыль.
Пенсионеры с точки зрения финансов полезны лишь тем, что позволяют поддерживать спрос на базовые FMCG-товары, но нагружают все прочие системы, не работая при этом, а дети так и вовсе генерируют лишь убытки — они не работают. Но кем мы станем, если откажем им в праве на достойную жизнь?
Азербайджан в помощь
Посол Украины в Азербайджане Юлия Гусева дала интервью "Интерфакс-Украина" и выразила надежду на помощь Азербайджана в решении логистических проблем с доступом украинской продукции на рынки Центральной Азии. Посол отмечает растущую важность Транскаспийского международного транспортного маршрута и транспортного коридора ГУАМ в рамках развития Срединного коридора. Последний является связующим элементом между Европой и Центральной Азией в обход России.
Также Азербайджан, как отмечает Гусева, готов вместе с Украиной производить энергетическое оборудование.
Впрочем, нужна ли украинская продукция на рынках Центральной Азии — отдельный вопрос. Но Азербайджан, как видно, не прочь продвигать интересы Украины в пику России.
Прочие новости
Украина предложила Канаде заключить 30-летнее стратегическое соглашение в сфере энергетики, предусматривающее долгосрочные поставки СПГ, а также использование украинских ПХГ для хранения канадского газа. Зачем это Канаде — не ясно, но в пакете с предложением Киев просит у Канады поставить газ на 461,5 млн долларов США. В прошлом году газ на1 млрд евро поставила Норвегия, теперь о помощи приходится просить Канаду.
Немецкий журналист Юлиан Рёпке — большой любитель экстремистов, террористов и киевской власти — сообщил об уничтожении всех АЗС на трёх основных дорогах между Днепропетровском, Харьковом и Полтавой. Харьковский губернатор Синегубов это опровергает. Тем не менее, замруководителя Офиса Зеленского Виктор Никита сообщает о готовности киевской власти предоставить АЗС в прифронтовых районах статуса объектов критической инфраструктуры, чтобы облегчить их защиту и восстановление.
Транснациональный гигант Nestlé в первом полугодии 2026 увеличил продажи на Украине на 19,3% в денежном измерении и на 10% в натуральном. Компания планирует вложить в украинский рынок 10 млрд гривен и укрепить свои позиции на рынке. К слову, Nestlé занимает около половины украинского рынка кетчупа с торговой маркой "Торчин" и какао Nesquik, а также около трети рынка соусов из "Торчин".
Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов предложил снизить ставку НДС на продукты первой необходимости с 20% до 5% по примеру стран Евросоюза. Для понимания: ставка НДС в России на большинство продуктов питания составляет 10% (на часть — 22%). Предложение разумное, но вряд ли получит поддержку так как таможенные пошлины и косвенные налоги формируют большую часть украинского бюджета.
Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк предложил украинским властям рассмотреть возможность внедрения системы компенсации убытков бизнеса от российских ракетных и дроновых атак путем снижения налоговой нагрузки на сумму понесенных потерь. Вот только за счёт каких средств это будет делать киевская власть — не ясно.
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ЭксклюзивУкраинаРоссияАзербайджанВладимир ЗеленскийИгорь ТереховЕСВМФbloomberg
 
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