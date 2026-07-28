https://ukraina.ru/20260728/terakt-v-gorlovke-delo-protiv-arakhamii-massovaya-ataka-bpla-na-moskvu-khronika-sobytiy-na-1400-28-1081926702.html

Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июля

Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июля - 28.07.2026 Украина.ру

Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июля

Киевский режим продолжает террор против мирного населения Донбасса, а на Банковой тем временем назревает новый коррупционный скандал

2026-07-28T14:00

2026-07-28T14:00

2026-07-28T14:44

эксклюзив

горловка

москва

россия

давид арахамия

набу

вооруженные силы украины

андрей ермак

следственный комитет

михаил федоров

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Теракт ВСУ в Горловке: дрон ударил по пассажирскому автобусу, пятеро раненых В Никитовском районе Горловки украинский беспилотник нанес удар по рейсовому пассажирскому автобусу. Как сообщил мэр города Иван Приходько, ранения получили пять мирных жителей. Транспортное средство повреждено. Также под удар дрона попал автомобиль одного из коммунальных предприятий города.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила: "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки ВФУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Установлено, что 28 июля представители украинских вооруженных формирований атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата рейсовый пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки. В результате преступления четыре человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь".Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка. Горловка регулярно подвергается атакам ВСУ, и каждый раз под ударом оказываются гражданские объекты. Режим повышенной готовности в городе сохраняется.Арахамия — идет по стопам Ермака? НАБУ готовит уголовное дело против главы фракции "Слуга народа" Украинский журналист Юрий Николов заявил, что Национальное антикоррупционное бюро может готовить уголовное дело против главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.По словам Николова, ситуация развивается по сценарию бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака: детективы долго собирали доказательства, прежде чем предъявить обвинение. Примечательно, что по данным украинских СМИ Арахамия и Ермак в конце 2025 года выступали против назначения Михаила Федорова руководителем Офиса президента, так как не хотели усиливать его влияние. Теперь Федоров уволен, но антикоррупционные органы явно не намерены останавливаться. Арахамия, от которого зависит принятие законопроектов в Раде, может стать следующей целью НАБУ.Москва отбила массовую атаку дронов: 390 БПЛА, 81 сбит на подлете к столице В ночь на 28 июля украинские формирования предприняли одну из самых массовых атак беспилотниками на Московский регион. По данным мэра Сергея Собянина, к столице летели более 390 дронов. Большая часть уничтожена на дальних подступах, 81 сбит непосредственно на подлете к Москве. Это самая масштабная атака с начала июня.Ответ последовал незамедлительно. Российские войска нанесли массированные удары по военным объектам киевского режима в Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Житомирской областях и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Очевидцы выкладывают фото и видео горящих объектов в Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове. По Киеву нанесен удар баллистическими ракетами по крупной электроподстанции "Киевская", пять "Гераней" атаковали ТЭЦ-5.ВС РФ поразили балкер с военными грузами в Черном море Российские военные нанесли удар по судну с военными грузами в северо-западной акватории Черного моря. "Ударными беспилотными летательными аппаратами поражено судно типа балкер, осуществлявшее доставку военных грузов", — сообщили в Минобороны. Кроме того, в порту Николаева поражено килекторное судно. С 18 по 24 июля российская армия уже поразила 16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз, обслуживающих ВСУ.Пока киевский режим атакует пассажирские автобусы в Горловке и отправляет сотни дронов на Москву, российская армия методично уничтожает военную инфраструктуру противника. А на Банковой тем временем назревает новый виток политических чисток — на этот раз под прицелом НАБУ оказался главный "смотрящий" за Радой Давид Арахамия. Таковы события на 14:00 28 июля.О других событиях – в материале ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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Мария Илащук

эксклюзив, горловка, москва, россия, давид арахамия, набу, вооруженные силы украины, андрей ермак, следственный комитет, михаил федоров