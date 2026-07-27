https://ukraina.ru/20260727/ukraina-pugaet-globalnym-golodom-zubets-o-tom-chto-zhdet-mirovye-rynki-prodovolstviya-1081894189.html

Украина пугает "глобальным голодом": Зубец о том, что ждет мировые рынки продовольствия

Украина пугает "глобальным голодом": Зубец о том, что ждет мировые рынки продовольствия - 27.07.2026 Украина.ру

Украина пугает "глобальным голодом": Зубец о том, что ждет мировые рынки продовольствия

Украина является крупным экспортёром пшеницы, но её роль на мировом рынке ограничена — она не лидер по подсолнечному маслу, а производит в основном кормовую пшеницу для Китая и Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-07-27T16:21

2026-07-27T16:21

2026-07-27T16:21

новости

украина

алексей зубец

украина.ру

китай

главные новости

главное

пшеница

кнр (китай)

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049399476_0:151:2795:1723_1920x0_80_0_0_f60339ff11a849ee07c036a96ea26323.jpg

Украинские фермеры паникуют из-за резкого удешевления своей продукции после того, как остановилось судоходство в Черном море, и аграрии потеряли возможность отправлять свою продукцию на экспорт. При этом Украина пугает мировую аудиторию "глобальным голодом".Отвечая на вопрос журналиста о последствиях блокады черноморских портов, Зубец заявил, что Украина является одним из крупнейших экспортёров пшеницы, но по другим видам продовольствия её роль невелика."Две категории, в которых Украина реально играет существенную роль – это подсолнечное масло и пшеница. Но в мире основной представитель продукции из масличных культур это пальмовое масло", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что самой уязвимой категорией остаётся пшеница, причём Украина производит в основном кормовую пшеницу для Китая, Дании и Испании. "Цены на пшеницу пошли вверх, но для глобального рынка это не катастрофа. В июне этого года цена за бушель зерна составляла 5,8, сейчас 7,05", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг украинского кризиса — в материале "Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго" на сайте Украина.ру.

украина

китай

кнр (китай)

дания

испания

мир без границ

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей зубец, украина.ру, китай, главные новости, главное, пшеница, кнр (китай), дания, испания, блокада, зерно, зерновой конфликт, мир без границ, рынок, черное море, война, война на украине, сво, прогнозы сво, дзен новости сво