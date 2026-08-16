Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины - 16.08.2026 Украина.ру
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Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины
Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины - 16.08.2026 Украина.ру
Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины
решил "подпереть" Пантеон национальных героев законом о национальных святынях украинского народа. Украина.ру, 16.08.2026
2026-08-16T14:34
2026-08-16T14:34
украина
россия
одесса
степан бандера
коновалец
владимир зеленский
юнеско
оон
упц
эксклюзив
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Владимир Зеленский решил "подпереть" Пантеон национальных героев законом о национальных святынях украинского народа.На торжественной государственно-церковной церемонии по случаю празднования 975-летия Киево-Печерской лавры, глава киевского режима объявил, что подписал указ о защите национальных святынь. А ко дню Независимости будет разработан даже специальный закон.Он должен будет определить критерии присвоения статуса национальной святыни украинского народа и порядок формирования соответствующего реестра. Проще говоря, в Кабмине будут решать, что святыня, а что нет.Легко представить, кого запишут в новые украинские "святцы"…Интересно, почему бы не спросить об этом самих украинцев? Тем более, Зеленский упирает на то, что речь о реликвиях именно украинского народа. Правда, учитывая события последних лет, становится очевидно, что новых идолов украинцам спустят сверху и заставят их чтить – как это уже происходит с навязыванием Евгения Коновальца, Андрея Мельника или Симона Петлюры.Также в закон предлагается включить памятники национального значения и объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, которые являются выдающимися центрами исторической памяти, духовности и культуры украинского народа.Кстати, а как быть с памятником Ленину в Киеве, который толпа разбила кувалдами в процессе революции достоинства? Он как раз входил в перечень наследия ЮНЕСКО. А что там с памятником Пушкину в Одессе, который тоже находится под культурным патронатом ООН? Местным деимпериализаторам скажут "стоп"?Очень сомнительно, потому что ЮНЕСКО давно мимикрировала под украинскую политическую повестку и закрывает глаза на преступления киевского режима в отношении объектов культуры. Об этом говорил и глава МИД России Сергей Лавров: он считает, что руководство этой международной организации игнорирует свои обязанности.Российский дипломат напомнил о сносе памятника Екатерине II и её сподвижникам – князю Григорию Потёмкину, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану и Платону Зубову в Одессе."Через неделю после сноса памятника Екатерине II не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено ей по ее профессиональным обязанностям, а историческую часть Одессы, где этот памятник стоял и был разрушен, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть даже здесь есть какой-то элемент вызова.Вот вы хотели вашу императрицу там видеть вечно, а я её убрала, или там украинские нацисты её убрали, и я за это их прощаю",– прокомментировал действия руководительницы ЮНЕСКО Азуле Сергей Лавров.Очевидно, руководство "культурного департамента" ООН поддержит любые инициативы Зеленского и Ко. И перечень святынь одобрит, и программы защиты, а главное – ответственность за их уничтожение и разрушение.Между прочим, украинскому внешнеполитическому ведомству уже дано поручение "усилить информирование международного сообщества о преступлениях РФ против культурного наследия Украины и работу по привлечению России к ответственности".Проще говоря, украинские дипломаты должны клянчить международную помощь не только на ракеты и снаряды, но и на культурное оружие против России – пантеон Бандеры, музей Шухевича, памятник Коновальцу. А самая соль в том, что в новом законе депутаты Рады обяжут Россию платить репарации на реставрацию памятников нацистам и их приспешникам из числа ОУН-УПА*.Кстати, сами украинцы уже возмутились перспективой навязывания им неких святынь, придуманных властями. И весьма скептически отреагировали на пафос Зеленского. Вот лишь некоторые реплики из соцсетей и телеграм-каналов (орфография и пунктуация сохранены):"Ничего святее останков националистов в Украине больше нет";"Национальная святыня, это кости предателей, садистов, террористов, нацистов, ублюдков. Это что же за нация такая, у которой такие реликвии?"; "Идёт модерация социума, изменение символов и идей…время и война, и особенно ее длительность как раз то, что нужно для этого"; "А разве не борщ наше всё? Что может быть святее?"Такие комментарии говорят об одном: несмотря на многолетние попытки натянуть галичанскую сову на украинский глобус, большинство жителей Украины считают останки бандеровцев мусором, который с неясной целью тащат в страну. То есть поклонники украинского национализма и Бандеры всё равно остаются в меньшинстве.И те "свидомые", что радуются возвращению героев типа Мельника и Коновальца, всегда составляли минимальный процент в украинском обществе. Да, война стала питательными дрожжами для этих маргиналов, но их число всё равно остается незначительным, какие бы проценты не рисовали социологи.И вот тут возникает вопрос: а зачем это всё? Зачем во время войны украинская власть вдруг озаботилась раскопками украинских нацистов? Почему Зеленский решает формировать списки современных идолов и капищ под видом защиты культурных объектов? И главное: отчего он так торопится с пантеонами и мемориалами?Не для того же, чтобы завоевать симпатии пары процентов галичанских избирателей. Всё равно Львов отдаст голоса за Петра Порошенко** или Олега Тягнибока. Так, возможно, Зеленский просто создаёт новых богов для украинцев? И тогда всё складывается: и травля УПЦ и гонения на каноническое православие, и передача храмов украинской православной церкви в ПЦУ – государственную религиозную организацию.Свято место пусто не бывает, поэтому вместо уничтожаемой УПЦ создаётся удобная и подконтрольная власти церковь. Как тут не вспомнить Рейхскирху и её отца-основателя Адольфа Гитлера? При нём в Германии попытались создать имперскую евангелическую церковь (да-да, ту самую Рейхскирху), опиравшуюся на движение "немецких христиан". Она должна была объединить протестантов страны на основе расовой идеологии нацизма.А теперь сравните это с тем, что делает Зеленский… Украинские церкви уже заполняются националистической символикой: иконы Бандеры и Шухевича, фрески с изображениями членов "Азова"*, иконы Богородицы с оружием в руках.А самое удобное – то, что новые боги Украины уже мертвы. Им предлагается возносить хвалу и славу, почитать как создателей и творцов. Им строят новый храм – Пантеон национальных героев, куда будет приказано ходить и поклоняться.Украинский блогер Антон Гура уже назвал это сатанинским заговором. А Зеленский и компания? Никуда не делись дома кооператива "Династия", построенные на кладбищенском песке. Никто не забыл персональную гадалку Веронику Фен-шуй, которая несколько лет помогала властям принимать важные государственные решения.А популярность ведьмачки Марии Тихой, c которой приходила на суды Юлия Тимошенко? А браслеты с трупов на руках экс-главы Офиса президента Андрея Ермака?Всё это звенья одной цепи – уничтожения канонического православия, глумления над верой, оккультные практики вместо молитв, ритуальные захоронения Коновальца вместо традиционного отпевания.Но что произойдёт с обществом, если новая национальная идентичность будет строиться преимущественно вокруг войны, смерти, оуновских мумий и героизированных вояк? Всё просто: Украина получит перепрошивку исторической памяти и новую гражданскую религию, со своими мучениками, святыми местами и обязательным каноном героев. И – вечный культ войны, к чему и стремятся те, кто рулит страной.* Организации запрещены в России** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html
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Елена Кирюшкина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, одесса, степан бандера, коновалец, владимир зеленский, юнеско, оон, упц, эксклюзив
Украина, Россия, Одесса, Степан Бандера, Коновалец, Владимир Зеленский, ЮНЕСКО, ООН, УПЦ, Эксклюзив

Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины

14:34 16.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Зеленскому второй раз с начала СВО не дадут выступить с речью на саммите НАТО в Анкаре, чтобы не бесить этим Трампа, — пишет The Telegraph
‼ Зеленскому второй раз с начала СВО не дадут выступить с речью на саммите НАТО в Анкаре, чтобы не бесить этим Трампа, — пишет The Telegraph - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
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Елена Кирюшкина
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Владимир Зеленский решил "подпереть" Пантеон национальных героев законом о национальных святынях украинского народа.
На торжественной государственно-церковной церемонии по случаю празднования 975-летия Киево-Печерской лавры, глава киевского режима объявил, что подписал указ о защите национальных святынь. А ко дню Независимости будет разработан даже специальный закон.
Он должен будет определить критерии присвоения статуса национальной святыни украинского народа и порядок формирования соответствующего реестра. Проще говоря, в Кабмине будут решать, что святыня, а что нет.
Легко представить, кого запишут в новые украинские "святцы"…
Интересно, почему бы не спросить об этом самих украинцев? Тем более, Зеленский упирает на то, что речь о реликвиях именно украинского народа. Правда, учитывая события последних лет, становится очевидно, что новых идолов украинцам спустят сверху и заставят их чтить – как это уже происходит с навязыванием Евгения Коновальца, Андрея Мельника или Симона Петлюры.
Также в закон предлагается включить памятники национального значения и объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, которые являются выдающимися центрами исторической памяти, духовности и культуры украинского народа.
Кстати, а как быть с памятником Ленину в Киеве, который толпа разбила кувалдами в процессе революции достоинства? Он как раз входил в перечень наследия ЮНЕСКО. А что там с памятником Пушкину в Одессе, который тоже находится под культурным патронатом ООН? Местным деимпериализаторам скажут "стоп"?
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
12 августа, 17:17
Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистовЕвропа активно помогает Киеву с наполнением Пантеона национальных героев
Очень сомнительно, потому что ЮНЕСКО давно мимикрировала под украинскую политическую повестку и закрывает глаза на преступления киевского режима в отношении объектов культуры. Об этом говорил и глава МИД России Сергей Лавров: он считает, что руководство этой международной организации игнорирует свои обязанности.
Российский дипломат напомнил о сносе памятника Екатерине II и её сподвижникам – князю Григорию Потёмкину, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану и Платону Зубову в Одессе.
"Через неделю после сноса памятника Екатерине II не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено ей по ее профессиональным обязанностям, а историческую часть Одессы, где этот памятник стоял и был разрушен, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть даже здесь есть какой-то элемент вызова.
Вот вы хотели вашу императрицу там видеть вечно, а я её убрала, или там украинские нацисты её убрали, и я за это их прощаю",– прокомментировал действия руководительницы ЮНЕСКО Азуле Сергей Лавров.
Очевидно, руководство "культурного департамента" ООН поддержит любые инициативы Зеленского и Ко. И перечень святынь одобрит, и программы защиты, а главное – ответственность за их уничтожение и разрушение.
Между прочим, украинскому внешнеполитическому ведомству уже дано поручение "усилить информирование международного сообщества о преступлениях РФ против культурного наследия Украины и работу по привлечению России к ответственности".
Проще говоря, украинские дипломаты должны клянчить международную помощь не только на ракеты и снаряды, но и на культурное оружие против России – пантеон Бандеры, музей Шухевича, памятник Коновальцу. А самая соль в том, что в новом законе депутаты Рады обяжут Россию платить репарации на реставрацию памятников нацистам и их приспешникам из числа ОУН-УПА*.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2026
28 мая, 08:00История
Украинская игра абвера. ОУН* и немецкая разведка накануне Великой Отечественной войныВ период между двумя мировыми войнами немецкие спецслужбы вели разведывательно-подрывную деятельность как против западных соседей, прежде всего Франции, так и против восточных - Польши и Чехословакии. Особенно преуспела в этой практике военная разведка Абвер, которой руководил умный и амбициозный адмирал Вильгельм Канарис
Кстати, сами украинцы уже возмутились перспективой навязывания им неких святынь, придуманных властями. И весьма скептически отреагировали на пафос Зеленского. Вот лишь некоторые реплики из соцсетей и телеграм-каналов (орфография и пунктуация сохранены):
"Ничего святее останков националистов в Украине больше нет";
"Национальная святыня, это кости предателей, садистов, террористов, нацистов, ублюдков. Это что же за нация такая, у которой такие реликвии?"; "Идёт модерация социума, изменение символов и идей…время и война, и особенно ее длительность как раз то, что нужно для этого"; "А разве не борщ наше всё? Что может быть святее?"
Такие комментарии говорят об одном: несмотря на многолетние попытки натянуть галичанскую сову на украинский глобус, большинство жителей Украины считают останки бандеровцев мусором, который с неясной целью тащат в страну. То есть поклонники украинского национализма и Бандеры всё равно остаются в меньшинстве.
И те "свидомые", что радуются возвращению героев типа Мельника и Коновальца, всегда составляли минимальный процент в украинском обществе. Да, война стала питательными дрожжами для этих маргиналов, но их число всё равно остается незначительным, какие бы проценты не рисовали социологи.
И вот тут возникает вопрос: а зачем это всё? Зачем во время войны украинская власть вдруг озаботилась раскопками украинских нацистов? Почему Зеленский решает формировать списки современных идолов и капищ под видом защиты культурных объектов? И главное: отчего он так торопится с пантеонами и мемориалами?
Не для того же, чтобы завоевать симпатии пары процентов галичанских избирателей. Всё равно Львов отдаст голоса за Петра Порошенко** или Олега Тягнибока. Так, возможно, Зеленский просто создаёт новых богов для украинцев? И тогда всё складывается: и травля УПЦ и гонения на каноническое православие, и передача храмов украинской православной церкви в ПЦУ – государственную религиозную организацию.
Свято место пусто не бывает, поэтому вместо уничтожаемой УПЦ создаётся удобная и подконтрольная власти церковь. Как тут не вспомнить Рейхскирху и её отца-основателя Адольфа Гитлера? При нём в Германии попытались создать имперскую евангелическую церковь (да-да, ту самую Рейхскирху), опиравшуюся на движение "немецких христиан". Она должна была объединить протестантов страны на основе расовой идеологии нацизма.
А теперь сравните это с тем, что делает Зеленский… Украинские церкви уже заполняются националистической символикой: иконы Бандеры и Шухевича, фрески с изображениями членов "Азова"*, иконы Богородицы с оружием в руках.
А самое удобное – то, что новые боги Украины уже мертвы. Им предлагается возносить хвалу и славу, почитать как создателей и творцов. Им строят новый храм – Пантеон национальных героев, куда будет приказано ходить и поклоняться.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
Вчера, 06:37
Прах националистов в Киеве: Украина приближает войну с Польшей
Украинский блогер Антон Гура уже назвал это сатанинским заговором. А Зеленский и компания? Никуда не делись дома кооператива "Династия", построенные на кладбищенском песке. Никто не забыл персональную гадалку Веронику Фен-шуй, которая несколько лет помогала властям принимать важные государственные решения.
А популярность ведьмачки Марии Тихой, c которой приходила на суды Юлия Тимошенко? А браслеты с трупов на руках экс-главы Офиса президента Андрея Ермака?
Всё это звенья одной цепи – уничтожения канонического православия, глумления над верой, оккультные практики вместо молитв, ритуальные захоронения Коновальца вместо традиционного отпевания.
Но что произойдёт с обществом, если новая национальная идентичность будет строиться преимущественно вокруг войны, смерти, оуновских мумий и героизированных вояк? Всё просто: Украина получит перепрошивку исторической памяти и новую гражданскую религию, со своими мучениками, святыми местами и обязательным каноном героев. И – вечный культ войны, к чему и стремятся те, кто рулит страной.
* Организации запрещены в России
** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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