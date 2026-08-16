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Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу

Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу - 16.08.2026 Украина.ру

Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу

Крупнейший металлургический комбинат Украины "ArcelorMittal Кривой Рог" частично остановил производство после ракетного удара. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба предприятия

2026-08-16T13:26

2026-08-16T13:26

2026-08-16T13:26

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""АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару", — говорится в сообщении компании.В результате атаки повреждены ключевые производственные объекты — основные мощности энергетического и доменного производства. Часть процессов на заводе остановлена.Специалисты оценивают масштаб ущерба и определяют возможности и сроки восстановления мощностей.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Кривом Роге поражены цеха металлургического комбината, обеспечивавшие производство стального проката для военной техники.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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