Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу - 16.08.2026 Украина.ру
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Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу
Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу - 16.08.2026 Украина.ру
Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу
Крупнейший металлургический комбинат Украины "ArcelorMittal Кривой Рог" частично остановил производство после ракетного удара. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба предприятия
2026-08-16T13:26
2026-08-16T13:26
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""АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару", — говорится в сообщении компании.В результате атаки повреждены ключевые производственные объекты — основные мощности энергетического и доменного производства. Часть процессов на заводе остановлена.Специалисты оценивают масштаб ущерба и определяют возможности и сроки восстановления мощностей.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Кривом Роге поражены цеха металлургического комбината, обеспечивавшие производство стального проката для военной техники.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Россия, Кривой Рог, Украина.ру, ВПК

Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу

13:26 16.08.2026
 
© сайт "ArcelorMittal Кривой Рог
 Кривой Рог
© сайт "ArcelorMittal
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Крупнейший металлургический комбинат Украины "ArcelorMittal Кривой Рог" частично остановил производство после ракетного удара. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба предприятия
""АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару", — говорится в сообщении компании.
В результате атаки повреждены ключевые производственные объекты — основные мощности энергетического и доменного производства. Часть процессов на заводе остановлена.
Специалисты оценивают масштаб ущерба и определяют возможности и сроки восстановления мощностей.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Кривом Роге поражены цеха металлургического комбината, обеспечивавшие производство стального проката для военной техники.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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