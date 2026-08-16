Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу
© сайт "ArcelorMittal Кривой Рог
© сайт "ArcelorMittal
Крупнейший металлургический комбинат Украины "ArcelorMittal Кривой Рог" частично остановил производство после ракетного удара. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба предприятия
""АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару", — говорится в сообщении компании.
В результате атаки повреждены ключевые производственные объекты — основные мощности энергетического и доменного производства. Часть процессов на заводе остановлена.
Специалисты оценивают масштаб ущерба и определяют возможности и сроки восстановления мощностей.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Кривом Роге поражены цеха металлургического комбината, обеспечивавшие производство стального проката для военной техники.
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