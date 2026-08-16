"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ - 16.08.2026 Украина.ру
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"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ
"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ - 16.08.2026 Украина.ру
"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ
Польша выступает за формирование "Европейского легиона", куда после завершения украинского конфликта могли бы влиться ветераны ВСУ. С таким заявлением 16 августа выступил глава польского МИД Радослав Сикорский, слова которого приводит Kathimerini
2026-08-16T15:23
2026-08-16T16:07
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"Мы не можем обращаться к Вашингтону каждый раз, когда у нас во дворе вспыхивает пожар — будь то традиционная угроза или то, что Москва использует миграционные потоки из Африки и Ближнего Востока как оружие против ЕС", — заявил Сикорский.По его мнению, Евросоюзу необходима более глубокая военная интеграция и создание постоянных вооружённых сил, в которые можно привлекать опытных профессионалов со всей Европы, включая закалённых в боях украинских ветеранов. Сикорский также предложил учредить "европейский стол" внутри НАТО.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против идеи общеевропейской армии, отметив, что у 23 стран — членов ЕС уже есть собственные вооружённые силы, и все они состоят в НАТО.Ранее Сикорский придумал "провокацию с украинскими дронами"Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, польша, украина, москва, сикорский, ес, вооруженные силы украины, нато
Новости, Польша, Украина, Москва, Сикорский, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ

15:23 16.08.2026 (обновлено: 16:07 16.08.2026)
 
© ФотоСикорский рассуждает
Сикорский рассуждает - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© Фото
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Польша выступает за формирование "Европейского легиона", куда после завершения украинского конфликта могли бы влиться ветераны ВСУ. С таким заявлением 16 августа выступил глава польского МИД Радослав Сикорский, слова которого приводит Kathimerini
"Мы не можем обращаться к Вашингтону каждый раз, когда у нас во дворе вспыхивает пожар — будь то традиционная угроза или то, что Москва использует миграционные потоки из Африки и Ближнего Востока как оружие против ЕС", — заявил Сикорский.
По его мнению, Евросоюзу необходима более глубокая военная интеграция и создание постоянных вооружённых сил, в которые можно привлекать опытных профессионалов со всей Европы, включая закалённых в боях украинских ветеранов.
Сикорский также предложил учредить "европейский стол" внутри НАТО.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против идеи общеевропейской армии, отметив, что у 23 стран — членов ЕС уже есть собственные вооружённые силы, и все они состоят в НАТО.
Ранее Сикорский придумал "провокацию с украинскими дронами"
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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