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"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян
"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян - 16.08.2026 Украина.ру
"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян
Жителям украинской столицы стоит привыкать к жизни в режиме постоянной опасности, когда между сигналом тревоги и прилётом проходят считанные секунды. Об этом 16 августа заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Олесе Бацман
2026-08-16T14:02
2026-08-16T14:02
2026-08-16T14:02
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"Нужно жить в той реальности, в которой мы уже фактически живём. Тревога, 30 секунд — и взрыв", — подчеркнул дипломат.По его словам, такая ситуация характерна не только для столицы, но и для других регионов. В приграничных областях, таких как Сумская и Харьковская, для создания подобного режима даже не требуется баллистика — их можно обстреливать обычными КАБами."На сегодняшний день реальность именно такая, и в ближайшем будущем я не вижу изменений", — резюмировал Кулеба.Напомним, ранее Кулеба анонсировал голод на УкраинеБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Москва, Киев, Дмитрий Кулеба, Украина.ру
"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян
Жителям украинской столицы стоит привыкать к жизни в режиме постоянной опасности, когда между сигналом тревоги и прилётом проходят считанные секунды. Об этом 16 августа заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Олесе Бацман
"Нужно жить в той реальности, в которой мы уже фактически живём. Тревога, 30 секунд — и взрыв", — подчеркнул дипломат.
По его словам, такая ситуация характерна не только для столицы, но и для других регионов. В приграничных областях, таких как Сумская и Харьковская, для создания подобного режима даже не требуется баллистика — их можно обстреливать обычными КАБами.
"На сегодняшний день реальность именно такая, и в ближайшем будущем я не вижу изменений", — резюмировал Кулеба.
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