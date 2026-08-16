https://ukraina.ru/20260816/u-vas-30-sekund-o-chem-kuleba-predupredil-kievlyan--1082530867.html

"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян

"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян - 16.08.2026 Украина.ру

"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян

Жителям украинской столицы стоит привыкать к жизни в режиме постоянной опасности, когда между сигналом тревоги и прилётом проходят считанные секунды. Об этом 16 августа заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Олесе Бацман

2026-08-16T14:02

2026-08-16T14:02

2026-08-16T14:02

новости

украина

москва

киев

дмитрий кулеба

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_c5c2f195a4e5ff41103fb3847f0b10c7.jpg

"Нужно жить в той реальности, в которой мы уже фактически живём. Тревога, 30 секунд — и взрыв", — подчеркнул дипломат.По его словам, такая ситуация характерна не только для столицы, но и для других регионов. В приграничных областях, таких как Сумская и Харьковская, для создания подобного режима даже не требуется баллистика — их можно обстреливать обычными КАБами."На сегодняшний день реальность именно такая, и в ближайшем будущем я не вижу изменений", — резюмировал Кулеба.Напомним, ранее Кулеба анонсировал голод на УкраинеБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, киев, дмитрий кулеба, украина.ру