"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат - 16.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260816/vynesli-za-ruki-i-nogi-vo-lvove-siloviki-siloy-uvezli-muzhchinu-v-voenkomat-1082532459.html
"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат
"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат - 16.08.2026 Украина.ру
"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат
Во Львове сотрудники военкомата вместе с полицейскими похитили мужчину, силой затолкав его в микроавтобус. Об этом 16 августа сообщило издание "Время.ua"
2026-08-16T15:02
2026-08-16T15:02
новости
львов
украина
москва
украина.ру
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/06/1082238154_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_8ea1d74f4ca0dfb33cb25692e3acebfb.jpg
"Сотрудники ТЦК вместе с полицейскими вынесли мужчину за руки и за ноги и погрузили в микроавтобус", — говорится в сообщении Телеграм-канала.Отмечается, что прохожие не вмешались в происходящее.Ранее во Львове работники территориального центра комплектования разбили голову мужчине и распылили газ в лицо его дочери во время попытки мобилизации. Также стало известно, что на Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиенияБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
львов
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/06/1082238154_85:0:805:540_1920x0_80_0_0_83933c2ce8df335c155b7466e7b4f573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, львов, украина, москва, украина.ру, тцк
Новости, Львов, Украина, Москва, Украина.ру, ТЦК

"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат

15:02 16.08.2026
 
© Фото : informator.ua
- РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© Фото : informator.ua
Читать в
ДзенTelegram
Во Львове сотрудники военкомата вместе с полицейскими похитили мужчину, силой затолкав его в микроавтобус. Об этом 16 августа сообщило издание "Время.ua"
"Сотрудники ТЦК вместе с полицейскими вынесли мужчину за руки и за ноги и погрузили в микроавтобус", — говорится в сообщении Телеграм-канала.
Отмечается, что прохожие не вмешались в происходящее.
Ранее во Львове работники территориального центра комплектования разбили голову мужчине и распылили газ в лицо его дочери во время попытки мобилизации.
Также стало известно, что на Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛьвовУкраинаМоскваУкраина.руТЦК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:33ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья
16:03На Украине военкомы задержали митрополита УПЦ — подробности от адвоката
16:00Великий сказочник. 150 лет со дня рождения Ивана Билибина
15:23"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ
15:07Ловушка Зеленского: зачем власть гонит украинцев в сёла
15:02"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат
14:51"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии
14:34Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины
14:14Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса
14:02"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян
13:43Призрачный фронт: что говорят на Западе о "белорусской угрозе" и что о ней думают сами белорусы
13:26Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу
13:16Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области
13:00Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России
12:03The Times: Украина впервые использовала британские беспилотники для ударов по России
12:00"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественного образа булгаковского Иешуа
11:29В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения
10:44Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
10:31Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине
10:11Тяжелая жизнь иноагентов: как они выживают за рубежом? Орбакайте, Гребенщиков*, Моргенштерн* и другие
Лента новостейМолния