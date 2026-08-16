https://ukraina.ru/20260816/vynesli-za-ruki-i-nogi-vo-lvove-siloviki-siloy-uvezli-muzhchinu-v-voenkomat-1082532459.html

"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат

"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат - 16.08.2026 Украина.ру

"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат

Во Львове сотрудники военкомата вместе с полицейскими похитили мужчину, силой затолкав его в микроавтобус. Об этом 16 августа сообщило издание "Время.ua"

2026-08-16T15:02

2026-08-16T15:02

2026-08-16T15:02

новости

львов

украина

москва

украина.ру

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/06/1082238154_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_8ea1d74f4ca0dfb33cb25692e3acebfb.jpg

"Сотрудники ТЦК вместе с полицейскими вынесли мужчину за руки и за ноги и погрузили в микроавтобус", — говорится в сообщении Телеграм-канала.Отмечается, что прохожие не вмешались в происходящее.Ранее во Львове работники территориального центра комплектования разбили голову мужчине и распылили газ в лицо его дочери во время попытки мобилизации. Также стало известно, что на Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиенияБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

львов

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львов, украина, москва, украина.ру, тцк