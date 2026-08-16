"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат
© Фото : informator.ua
© Фото : informator.ua
Во Львове сотрудники военкомата вместе с полицейскими похитили мужчину, силой затолкав его в микроавтобус. Об этом 16 августа сообщило издание "Время.ua"
"Сотрудники ТЦК вместе с полицейскими вынесли мужчину за руки и за ноги и погрузили в микроавтобус", — говорится в сообщении Телеграм-канала.
Отмечается, что прохожие не вмешались в происходящее.
Ранее во Львове работники территориального центра комплектования разбили голову мужчине и распылили газ в лицо его дочери во время попытки мобилизации.
Также стало известно, что на Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
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