https://ukraina.ru/20260816/velikiy-skazochnik-150-let-so-dnya-rozhdeniya-ivana-bilibina--1082381170.html

Великий сказочник. 150 лет со дня рождения Ивана Билибина

Великий сказочник. 150 лет со дня рождения Ивана Билибина - 16.08.2026 Украина.ру

Великий сказочник. 150 лет со дня рождения Ивана Билибина

В 1912 году художник Иван Билибин купил земельный участок в урочище Батилиман на берегу Ласпинской бухты, и построил дачу с мастерской. Там был целый дачный посёлок, пайщиками которого были деятели культуры. С сентября 1917 года художник окончательно перебрался из Петрограда в Крым и прожил там до осени 1919 года, после чего эмигрировал в Египет

2026-08-16T16:00

2026-08-16T16:00

2026-08-16T16:00

история

история

история новороссии

крым

египет

петроград

иван билибин (художник)

николай римский-корсаков

николай рерих

советская власть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082378942_0:275:1537:1139_1920x0_80_0_0_c096636ff8ea903d4a3bf9680bedaf10.jpg

Иван Билибин – один из создателей неорусского стиля в живописи, наряду с Виктором Васнецовым, Михаилом Нестеровым, Еленой Поленовой и Николаем Рерихом. Его иллюстрации русских народных сказок сами про себе стали классикой, а используемые художественные приёмы живы и по сей день.Иван Яковлевич родился 16 августа 1876 года в Сестрорецке (точнее – в дачном пригороде Тарховке).Его отец, военно-морской врач, стал главным врачом Морского госпиталя военно-морского порта в Либаве (Лиепая) и вышел в отставку в чине тайного советника, равного вице-адмиралу. Происходил он из калужских купцов, но получил потомственное дворянство. Мать, Варвара Бубнова, дочь морского инженера Балтийского флота, пианистка, ученица Антона Рубинштейна. Дядя и брат художника – математики. Семья находилась в родстве с Боткиными и Прянишниковыми.Билибин окончил гимназию и юридический факультет Петербургского университета (1900 год), но выбрал другой профиль. Он занимался в рисовальной школе Общества поощрения художеств, в 1898 году два месяца учился в мастерской художника Антона Ашбе в Мюнхене, под руководством Ильи Репина занимался в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой и в Высшем художественном училище при Академии художеств. Художник Владимир Левитский вспоминал: "когда Репина не было в мастерской, то одним из первых застрельщиков по части острот, весёлых разговоров и общих песенок за рисованием был Иван Яковлевич (…) работающий так, что как будто рисование у него между прочим". Интерес к сказочным сюжетам подстегнуло знакомство с васнецовскими "Богатырями", представленными публике 1898 году: "я увидел у Васнецова то, к чему смутно рвалась и о чём тосковала моя душа".Считается, что билибинский стиль родился в 1899 году – сначала в виде зарисовок русских и карельских народных костюмов в Тверской губернии (они позже выпускались в виде почтовых открыток), а потом – иллюстраций к "Сказке о Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером волке". С 1899 по 1902 год он создаёт серию из шести "Сказок", изданных Экспедицией заготовления государственных бумаг (которая вообще-то печатала деньги), затем то же издательство выпускает сказки Пушкина с его иллюстрациями. Эти книги принесли художнику славу. Искусствовед Т. Сердюкова пишет:"Картины Билибина узнаваемы благодаря “иллюстративности”: тонким декоративным орнаментам, чётким линиям, насыщенным цветам и стилизации под народные узоры. Всё это позволяет отнести работы Билибина к русскому модерну".В 1900 году впервые принял участие в выставке объединения "Мир искусства", а в 1916 года стал председателем его комитета.По заданию этнографического отдела Русского музея в 1902-04 годах художник совершает ряд экспедиций по Архангельской, Вологодской, Тверской и Олонецкой губерниям. В удостоверении на его имя за подписью Товарища управляющего церемониймейстера Двора Его Величества Николая Толстого (пышный придворный титул не должен пугать – он занимался коллекциями Эрмитажа и Русского музея) значилось "производство научных этнографических изысканий, приобретение этнографических коллекций и фотографирование местностей, жилищ, типов и разного рода этнографических предметов". В этнографический отдел Русского музея поступило более 420 предметов, большая часть которых была собрана Билибиным в Каргопольском уезде Олонецкой губернии. Его фотографии и рисунки в дальнейшем публиковались в первом томе труда Игоря Грабаря "История русского искусства" (1909), и в "Истории русской литературы" (1908). Свои впечатления Билибин излагал так:"Только недавно открыли, точно Америку, старую художественную Русь, вандальски искалеченную, покрытую пылью и плесенью. Но и под пылью она была прекрасна, так прекрасна, что вполне понятен порыв открывших её – вернуть! Вернуть!"С 1904 года Билибин работает над оформлением театральных представлений. В 1908 году парижская антреприза Сергея Дягилева "Русские сезоны" открылась постановкой оперы "Борис Годунов" Николая Римского-Корсакова с великим Фёдором Шаляпиным в главной роли. Костюмы к опере рисовал Билибин. Антреприза имела феноменальный успех, в Европе возникла мода на всё русское.В 1902 году женился на художнице театра и книжной графики Марии Чемберс. Она родила ему двух сыновей, причём старший, Александр, также стал заметным художником и даже совместно работал с отцом в Праге. Фактически они разошлись в 1912 году, а в 1914 Чемберс забрала детей и свалила в закат (в Англию).В 1904 году по эскизам Билибина архитектор Адольф Эрихсон построил на Тверской в Москве здание конторского дома известного издателя Ивана Сытина, в котором позже находились редакции газеты "Русское слово", "Правда" и "Труд".Занимался Билибин и педагогической деятельностью. В 1907-17 годах вёл классы графического искусства и композиции в рисовальной школе для вольноприходящих при Императорском Обществе поощрения художеств. 30 января 1917 года на заседании членов Императорской Академии художеств был представлен к званию академика.Подобно своему учителю Репину сочувствовал разного рода революционерам, в 1905-07 годах рисовал революционные карикатуры. После появления одной из них, где был изображён осёл с царскими регалиями, его даже арестовали жандармы…В 1912 году он принял участие в застройке Батилимана. Его соседями стали писатели Владимир Короленко, Александр Куприн, художник Владимир Дервиз, профессора Абрам Иоффе, Владимир Вернадский, Михаил Ростовцев. В дальнейшем Билибин проводил в окрестностях Балаклавы каждое лето. Тогда же сошёлся с художницей по фарфору Рене О’Коннель (позже – О’Коннель-Михайловская), которая оставила о нём мемуары.Поддержал Февральскую революцию, но отчего-то сильно запил (это привело к разрыву с О’Коннель). В 1917 году создал эскиз с изображением двуглавого орла, который использовался в качестве временного символа Российской республики. В 1992 году сходный рисунок художника был положен в основу эмблемы Банка России. Вошёл в состав Особого совещания по делам искусств при Временном правительстве, председателем которого был Максим Горький.Как и Репин, Билибин был несколько изумлён результатом своих усилий по раскачиванию российского государства и большевистский переворот не поддержал. Правда из Петрограда он уехал ещё до него. В Крыму он вёл активную общественную жизнь: сотрудничал с журналом "Орфей", рисовал плакаты для "Освага", участвовал в работе комиссии по охране художественных сокровищ Крыма, помогал Сергею Маковскому в организации выставки "Искусство в Крыму".В сентябре 1919 года Билибин перебрался в Ростов-на-Дону, а затем – в Новороссийск, откуда в феврале 1920 года эвакуировался за границу. Пароход не допустили на Кипр, и он осел в Египте – сначала в Каире, потом в Александрии.В Египте Билибин работал над эскизами панно и фресок в византийском стиле для особняков богатых греческих купцов. Изучал египетское искусство. В феврале 1923 года женился на художнице Александре Щекатихиной-Потоцкой. В 1980 году её сын, биолог Мстислав Потоцкий, передал в дар государству художественную коллекцию своего отчима и матери, ставшую основой коллекции музея Билибина в Ивангороде.В августе 1925 года переехал в Париж. Оформлял постановки русских опер и балетов. В 1927-31 годах работал над эскизами костюмов и декораций для спектаклей русских оперных сезонов в Театре Елисейских полей: "Сказка о царе Салтане" и "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Князь Игорь" Бородина, "Борис Годунов" Мусоргского. В 1934-35 годах создал декорации и костюмы к "Сказке о царе Салтане" и "Сказанию о невидимом граде Китеже" Римского-Корсакова для оперных постановок Пражского Национального театра и Городского театра в Брно. Во Франции приобщился к масонству.Общие впечатления Билибина от эмиграции (вполне благоустроенной, в отличие от многих соотечественников) были такими:"Я стал более ярым националистом, чем когда-либо, насмотревшись на всех этих "носителей культуры" – англичан, французов, итальянцев и пр. (…) Так как я большой националист и очень люблю Россию, то я люблю также и всех тех, кто любит Россию‚ русскую культуру. Национальное есть мощь народа, если оно основано на любви к лучшим духовным проявлениям нации, а не на приверженности её случайной внешней политической обстановке".В 1935-36 годах участвовал в оформлении советского посольства в Париже, создал монументальное панно "Микула Селянинович". Исправив таким образом отношения с Советской властью (которая прилагала значительные усилия к возвращению из эмиграции творческой интеллигенции) вернулся в СССР. Помогал ему в этом посол Владимир Потёмкин, чья коллекция живописи составляет сейчас значительную часть экспозиции картинной галереи Московского педагогического государственного университета.Преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры при Академии художеств, продолжал работать как иллюстратор и художник театра. В 1939 году Высшая аттестационная комиссия утвердила его в звании профессора и степени доктора искусствоведческих наук. В сентябре 1941 года планировалась его персональная выставка, но не состоялась из-за начавшейся войны.Среди студентов за ним закрепилось прозвище "Иван – железная рука" – Билибин не пользовался ни рейсфедером, ни циркулем – только карандаш и кисть... У него была особая манера работы: сначала все эскизы делались на кальке, после самый удачный переводился на ватман тушью и заливался краской.Умер 7 или 8 февраля 1942 года в больнице при Академии художеств от истощения. Эвакуироваться он отказался: "из осаждённой крепости не бегут – её защищают". Похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на острове Декабристов.

https://ukraina.ru/20190805/1024503614.html

https://ukraina.ru/20240515/1046143423.html

https://ukraina.ru/20260614/1047133953.html

https://ukraina.ru/20230527/1046625131.html

крым

египет

петроград

российская империя

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история новороссии, крым, египет, петроград, иван билибин (художник), николай римский-корсаков, николай рерих, советская власть, художник, этнография, театр, балет, сказки, иллюстрации, российская империя, эмиграция, ссср, xix век, xx век