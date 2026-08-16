https://ukraina.ru/20260816/the-times-ukraina-vpervye-ispolzovala-britanskie-bespilotniki-dlya-udarov-po-rossii-1082527927.html

The Times: Украина впервые использовала британские беспилотники для ударов по России

The Times: Украина впервые использовала британские беспилотники для ударов по России - 16.08.2026 Украина.ру

The Times: Украина впервые использовала британские беспилотники для ударов по России

Украина впервые использовала британские беспилотники для ударов вглубь территории России. Об этом 16 августа написала The Sunday Times со ссылкой на источники в ВСУ.

2026-08-16T12:03

2026-08-16T12:03

2026-08-16T12:03

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По данным газеты, при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле использовались БПЛА, произведённые компанией Callen-Lenz в английском графстве Уилтшир. Маршал авиации в отставке Грег Бэгвелл отметил, что теперь у России могут появиться основания рассматривать британские заводы по производству дронов как легитимные цели.При этом собеседники издания усомнились в возможности прямой военной конфронтации между Россией и НАТО.Ранее министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал союзников увеличить поставки ракет для ПВО Украины, чтобы подготовить её к зимнему периоду.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассказала и ситуации в публикации У ВСУ кончаются ракеты, в Европе рушатся коалиции. Украина в международном контекстеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ярославль, вооруженные силы украины, the times, нато