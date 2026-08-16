https://ukraina.ru/20260816/kakaya-strana-stala-37-y-po-pryamym-pereltam-iz-rossii-otvet-mintransa-1082531634.html
Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса
Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса - 16.08.2026 Украина.ру
Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса
Сирийская авиакомпания Syrian Air возобновила рейсы между Дамаском и Москвой, сделав Сирию 37-й страной с прямыми перелётами из России. Об этом 16 августа сообщили в Минтрансе РФ
2026-08-16T14:14
2026-08-16T14:14
2026-08-16T14:14
новости
россия
москва
сирия
росавиация
минтранс
airbus a320
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/10/1082531513_0:76:1224:765_1920x0_80_0_0_5791c049aedcb9ffdaebacafb7e73dc9.png
"Сирийская авиакомпания Syrian Air совершила первый рейс из Дамаска в Москву. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл в Шереметьево", — говорится в сообщении ведомства.Полёты на Airbus A320 будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Ранее Росавиация выдала Syrian Air разрешение на регулярные рейсы между Москвой и Дамаском.Ранее сообщалось, что всё больше стран рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения с Россией. В частности, Индонезия планирует запустить несколько рейсов в Москву без пересадок.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
москва
сирия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/10/1082531513_53:0:1173:840_1920x0_80_0_0_443116755efaae1dced7b4e840e91005.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, сирия, росавиация, минтранс, airbus a320
Новости, Россия, Москва, Сирия, Росавиация, Минтранс, Airbus A320
Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса
Сирийская авиакомпания Syrian Air возобновила рейсы между Дамаском и Москвой, сделав Сирию 37-й страной с прямыми перелётами из России. Об этом 16 августа сообщили в Минтрансе РФ
"Сирийская авиакомпания Syrian Air совершила первый рейс из Дамаска в Москву. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл в Шереметьево", — говорится в сообщении ведомства.
Полёты на Airbus A320 будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Ранее Росавиация выдала Syrian Air разрешение на регулярные рейсы между Москвой и Дамаском.
Ранее сообщалось, что всё больше стран рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения с Россией. В частности, Индонезия планирует запустить несколько рейсов в Москву без пересадок.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру