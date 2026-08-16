Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса - 16.08.2026 Украина.ру
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Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса
Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса - 16.08.2026 Украина.ру
Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса
Сирийская авиакомпания Syrian Air возобновила рейсы между Дамаском и Москвой, сделав Сирию 37-й страной с прямыми перелётами из России. Об этом 16 августа сообщили в Минтрансе РФ
2026-08-16T14:14
2026-08-16T14:14
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"Сирийская авиакомпания Syrian Air совершила первый рейс из Дамаска в Москву. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл в Шереметьево", — говорится в сообщении ведомства.Полёты на Airbus A320 будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Ранее Росавиация выдала Syrian Air разрешение на регулярные рейсы между Москвой и Дамаском.Ранее сообщалось, что всё больше стран рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения с Россией. В частности, Индонезия планирует запустить несколько рейсов в Москву без пересадок.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, москва, сирия, росавиация, минтранс, airbus a320
Новости, Россия, Москва, Сирия, Росавиация, Минтранс, Airbus A320

Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса

14:14 16.08.2026
 
© Сгенерировано при помощи ИИ Сирия
 Сирия
© Сгенерировано при помощи ИИ
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Сирийская авиакомпания Syrian Air возобновила рейсы между Дамаском и Москвой, сделав Сирию 37-й страной с прямыми перелётами из России. Об этом 16 августа сообщили в Минтрансе РФ
"Сирийская авиакомпания Syrian Air совершила первый рейс из Дамаска в Москву. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл в Шереметьево", — говорится в сообщении ведомства.
Полёты на Airbus A320 будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Ранее Росавиация выдала Syrian Air разрешение на регулярные рейсы между Москвой и Дамаском.
Ранее сообщалось, что всё больше стран рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения с Россией. В частности, Индонезия планирует запустить несколько рейсов в Москву без пересадок.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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