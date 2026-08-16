"Киев станет непригодным для жизни": эксперт оценил последствия удара по Бортнической станции - 16.08.2026 Украина.ру
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"Киев станет непригодным для жизни": эксперт оценил последствия удара по Бортнической станции
"Киев станет непригодным для жизни": эксперт оценил последствия удара по Бортнической станции - 16.08.2026 Украина.ру
"Киев станет непригодным для жизни": эксперт оценил последствия удара по Бортнической станции
Возможный удар по Бортнической станции может поставить крест на пригодности Киева для жизни. Такое мнение 16 августа высказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко
2026-08-16T17:49
2026-08-16T17:49
новости
киев
украина
леонид кучма
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"Критичным для киевлян будет, представим, например, попадание вражеской ракеты в станцию Бортницкой аэрации. Что в этом случае будут делать киевляне? Будет ли Киев пригоден для жизни?" — задался вопросом эксперт. По его словам, на станции накопились тысячи, если не миллионы тонн ила и осадка после очистки канализации, и эти отходы некуда девать. "Если прилетят ракеты и сожгут этот ил, будет много дыма, но по крайней мере киевляне не избавятся от этого осадка", — добавил Сергиенко.Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что разрушение Бортнической станции аэрации под Киевом сделает украинскую столицу непригодной для жизни, превратив её в "вонючую клоаку с реками нечистот". Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, киев, украина, леонид кучма
Новости, Киев, Украина, Леонид Кучма

"Киев станет непригодным для жизни": эксперт оценил последствия удара по Бортнической станции

17:49 16.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Возможный удар по Бортнической станции может поставить крест на пригодности Киева для жизни. Такое мнение 16 августа высказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко
"Критичным для киевлян будет, представим, например, попадание вражеской ракеты в станцию Бортницкой аэрации. Что в этом случае будут делать киевляне? Будет ли Киев пригоден для жизни?" — задался вопросом эксперт.
По его словам, на станции накопились тысячи, если не миллионы тонн ила и осадка после очистки канализации, и эти отходы некуда девать.
"Если прилетят ракеты и сожгут этот ил, будет много дыма, но по крайней мере киевляне не избавятся от этого осадка", — добавил Сергиенко.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что разрушение Бортнической станции аэрации под Киевом сделает украинскую столицу непригодной для жизни, превратив её в "вонючую клоаку с реками нечистот".
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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