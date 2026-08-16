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Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России

Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России - 16.08.2026 Украина.ру

Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России

Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил президенту России Владимиру Путину на поздравление с 81-й годовщиной освобождения страны от японской оккупации. Об этом 16 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

2026-08-16T13:00

2026-08-16T13:00

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"В священной истории освобождения родины нашего народа, который преградил течение истории порабощённой страны, запечатлены яркие подвиги солдат Красной армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов", — говорится в телеграмме.Ким Чен Ын подчеркнул, что гордится отношениями КНДР с Россией, которые непрерывно продолжают историю совместной борьбы за справедливость и традицию дружбы. Он выразил уверенность, что под руководством Путина армия и народ России будут защищать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность страны, и пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов.Ранее Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДРВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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