https://ukraina.ru/20260816/kim-chen-yn-napravil-otvetnuyu-telegrammu-prezidentu-rossii-1082530296.html
Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России
Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России - 16.08.2026 Украина.ру
Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России
Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил президенту России Владимиру Путину на поздравление с 81-й годовщиной освобождения страны от японской оккупации. Об этом 16 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи
2026-08-16T13:00
2026-08-16T13:00
2026-08-16T13:20
новости
россия
кндр
корея
ким чен ын
красная армия
украина.ру
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073649355_0:38:1000:600_1920x0_80_0_0_1f850849e44aadb4333d96884fc02406.jpg
"В священной истории освобождения родины нашего народа, который преградил течение истории порабощённой страны, запечатлены яркие подвиги солдат Красной армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов", — говорится в телеграмме.Ким Чен Ын подчеркнул, что гордится отношениями КНДР с Россией, которые непрерывно продолжают историю совместной борьбы за справедливость и традицию дружбы. Он выразил уверенность, что под руководством Путина армия и народ России будут защищать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность страны, и пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов.Ранее Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДРВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
кндр
корея
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073649355_57:0:940:662_1920x0_80_0_0_cf6ed5a939f2cb2f75b5b99b016560fd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кндр, корея, ким чен ын, красная армия, украина.ру, владимир путин
Новости, Россия, КНДР, Корея, Ким Чен Ын, Красная Армия, Украина.ру, Владимир Путин
Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России
13:00 16.08.2026 (обновлено: 13:20 16.08.2026)
Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил президенту России Владимиру Путину на поздравление с 81-й годовщиной освобождения страны от японской оккупации. Об этом 16 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи
"В священной истории освобождения родины нашего народа, который преградил течение истории порабощённой страны, запечатлены яркие подвиги солдат Красной армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов", — говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын подчеркнул, что гордится отношениями КНДР с Россией, которые непрерывно продолжают историю совместной борьбы за справедливость и традицию дружбы.
Союзники и партнеры России
Он выразил уверенность, что под руководством Путина армия и народ России будут защищать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность страны, и пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру