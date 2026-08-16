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Ловушка Зеленского: зачем власть гонит украинцев в сёла

Ловушка Зеленского: зачем власть гонит украинцев в сёла - 16.08.2026 Украина.ру

Ловушка Зеленского: зачем власть гонит украинцев в сёла

Украина приближается к осенне-зимнему периоду, а проблемы её энергетики, логистики, промышленности и экономики в целом начинают накладываться друг на друга... Украина.ру, 16.08.2026

2026-08-16T15:07

2026-08-16T15:07

2026-08-16T15:07

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Украина приближается к осенне-зимнему периоду, а проблемы её энергетики, логистики, промышленности и экономики в целом начинают накладываться друг на друга. Предупреждения украинских властей о необходимости запасаться продуктами, топливом и тёплыми вещами, а при возможности – покидать крупные города, становятся всё более громкими. И даже истеричными.Нынешняя ситуация во многом стала следствием резкого повышения Киевом ставок в летней кампании. Попытка усилить давление на Россию обернулась ответными ударами. Целями стали сразу несколько наиболее важных для выживания киевского режима направлений: морской экспорт, топливная логистика и розница, железнодорожная инфраструктура, энергетика и крупные распределительные продовольственные и товарные центры.Не менее серьёзной проблемой становится состояние украинской генерации. Украинская тепло- и энергогенерация одновременно обеспечивает и потребности населения, и ВСУ, и военно-промышленного комплекса. Очевидно, удары по ней продолжатся, в том числе, когда нагрузка на сети достигнет максимальных значений. Население, конечно же, будет страдать. Но важно понимать, что лучше ужасный конец и избавление от людоедского киевского режима, превратившего страну в концлагерь, чем ужас без конца.К этому добавляются проблемы собственной газодобычи и распределительных сетей. В результате зимой вопрос может заключаться уже не только в объёме доступной генерации, но и в способности системы функционировать в целом.Вторая линия кризиса связана с логистикой. Поражение крупных распределительных центров осложняет работу украинского ритейла. А фактическая остановка морского экспорта кладёт на лопатки бюджетообразующие отрасли Украины – горно-металлургический комплекс и аграрное производство.При этом важно помнить, что значительная часть логистической инфраструктуры используется одновременно в интересах гражданской экономики и военного снабжения. Поэтому удары по ней неизбежно отражаются сразу на нескольких сферах: снабжении армии, работе ВПК, экспорте и обычной торговле.Отсюда возникает перспектива топливного дефицита с неизбежным ростом цен. Если одновременно ухудшается работа энергетики, железных дорог, складской инфраструктуры и розничных сетей, получаем эффект домино. То есть полного обрушения.На этом фоне рекомендации украинских властей готовить запасы и рассматривать возможность отъезда из городов выглядят одновременно попыткой заранее снять с себя часть ответственности и косвенным признанием серьёзности положения. Но для миллионов украинцев подобные советы практически невыполнимы. У большинства нет ни загородного жилья, куда можно было бы перебраться на несколько месяцев, ни свободных денег для создания значительных запасов продуктов и топлива.При этом очень активизировались лидеры общественного мнения (ЛОМы), работающие на Банковую – от парадных шоу военных до экспертов на телемарафоне, призывающих гражданских переезжать на зиму в сёла.Стоит разобраться, что украинских обывателей ждёт зимой? И действительно ли всё будет настолько плохо?Важно понимать главное: Украина попала в воронку нарастающего распада и деградации. Причём буквально всего: экономики, общества, морали, территории, демографии, коммунального хозяйства... Всё идёт по пути от плохого к худшему. И да, уже сейчас можно уверенно утверждать: будет хуже, чем в прошлом году, и значительно хуже, чем в позапрошлом.Устойчивость системы, построенной киевским режимом после 2022 года, стачивается. А главная проблема – даже не в войне как таковой. Понятно, что ракеты, дроны и авиабомбы уничтожают инфраструктуру и промышленность страны. Но это уничтожение фасада, который в устойчивых системах ремонтируется. Или даже, как в случае со Сталинградом, восстанавливается буквально из пепла.Главная проблема современной Украины заключается во всё большем разрыве между народом, который не принимает никаких решений и поставлен на грань физического выживания, и правящей элитой. Последняя способна сохраниться у власти только путём продолжения войны, а вот её издержки ложатся на простых людей.Это и убивает систему вместе с Украиной. Система буквальна пошла вразнос. Через эту призму нужно рассматривать многочисленные высказывания официальных лиц и приспешников Банковой о том, что зима будет сложной и нужно, мол, ехать в сёла. Здесь стоит выделить ряд важных моментов.Момент первый: власть пресекает любые дискуссии о том, что альтернативой тяжёлой зиме могло бы стать мирное соглашение с Россией. Любой призыв к миру с Россией в концептуальных рамках правящей элиты – госизмена. И в этом есть логика: любое мирное соглашение – это неминуемый демонтаж всей выстроенной постмайданной системы. Для бенефициаров системы это недопустимо. Потому всё и продолжается по Оруэллу: мир – это война.Момент второй: во всех "добрых" рекомендациях нет ответственности государства и чиновников. Элита предлагает бесправному народу решать проблемы явочным порядком, самостоятельно. Не хотите зимой сидеть без тепла и света – уезжайте в село. При этом базовые вопросы – за что люди там будут жить, есть ли там школы и детские сады, – даже не упоминаются. А ещё стоит напомнить, что, по данным Всемирного банка, на Украине 42% населения проживает за чертой бедности. Они точно не могут себе позволить пересидеть зиму в селе.Момент третий: хитрый расчёт – очень в стиле Зеленского и Ко. В селе практически невозможно спрятаться уклонисту. Придут, найдут и бусифицируют. Призывы к массовому переезду людей из городов в сёла – это ещё и попытка (пере)выполнить план по отлову мужиков мобилизационного возраста.Так что верить в сердобольность и добропорядочность людоедов с Банковой не стоит. Но предстоящая зима действительно может превратиться в кошмар для украинцев. И вот тогда на территориях, контролируемых Киевом, должно наступить понимание: единственным спасением будет не "бегство в село", а падение киевского режима и победа России.А значит, приближать их, хотя бы из чувства самосохранения, жители концлагеря "Украина" должны всеми доступными способами.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20260815/produktov-ne-khvataet-rabotat-nekomu-ekonomika-ukrainy-doshla-do-kraya-1082494956.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, всемирный банк