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Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ
Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ - 16.08.2026 Украина.ру
Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ
Миллиарды долларов, вложенные в украинские объекты, оказались выброшены на ветер из-за ежедневных ударов российских войск. Об этом 16 августа заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов
2026-08-16T17:05
2026-08-16T17:05
2026-08-16T17:05
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"Те потери, которые они несут, очень ощутимы. Миллиарды долларов у них улетели в трубу из-за нашей работы, ударов, которые наращиваются ежедневно", — рассказал он.По словам Алаудинова, российские военные продолжат бить по объектам, которые противник использует для боевых действий против России. Он подчеркнул, что экономический урон Украины уже значителен, а темп ударов только увеличивается.Генерал также выразил мнение, что на фоне растущей активности российских сил со стороны Киева будет звучать всё больше критики и недовольства.О ночных ударах ВС РФ – в материале Российская армия нанесла групповой удар по ВПК УкраиныРанее в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Украина, Киев, Апти Алаудинов, "Ахмат", ВПК, Украина.ру
Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ
Миллиарды долларов, вложенные в украинские объекты, оказались выброшены на ветер из-за ежедневных ударов российских войск. Об этом 16 августа заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов
"Те потери, которые они несут, очень ощутимы. Миллиарды долларов у них улетели в трубу из-за нашей работы, ударов, которые наращиваются ежедневно", — рассказал он.
По словам Алаудинова, российские военные продолжат бить по объектам, которые противник использует для боевых действий против России.
Он подчеркнул, что экономический урон Украины уже значителен, а темп ударов только увеличивается.
Генерал также выразил мнение, что на фоне растущей активности российских сил со стороны Киева будет звучать всё больше критики и недовольства.
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