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Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ

Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ - 16.08.2026 Украина.ру

Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ

Миллиарды долларов, вложенные в украинские объекты, оказались выброшены на ветер из-за ежедневных ударов российских войск. Об этом 16 августа заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов

2026-08-16T17:05

2026-08-16T17:05

2026-08-16T17:05

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"Те потери, которые они несут, очень ощутимы. Миллиарды долларов у них улетели в трубу из-за нашей работы, ударов, которые наращиваются ежедневно", — рассказал он.По словам Алаудинова, российские военные продолжат бить по объектам, которые противник использует для боевых действий против России. Он подчеркнул, что экономический урон Украины уже значителен, а темп ударов только увеличивается.Генерал также выразил мнение, что на фоне растущей активности российских сил со стороны Киева будет звучать всё больше критики и недовольства.О ночных ударах ВС РФ – в материале Российская армия нанесла групповой удар по ВПК УкраиныРанее в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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