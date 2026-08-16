Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов - 16.08.2026 Украина.ру
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Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов
Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов - 16.08.2026 Украина.ру
Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал, как развитие... Украина.ру, 16.08.2026
2026-08-16T17:34
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал, как развитие российских спутниковых систем меняет ситуацию на фронте и какую роль в современных военных конфликтах играет Илон Маск. Кроме того, эксперт объяснил, как изменились действия ВС России и для чего нужны эти перемены, а также спрогнозировал, каким будет зимний сезон для ВС РФ и для ВСУ: 00:32 – "Бюро 1440": российские спутники уже насквозь видят противника. Что дальше?;04:40 – Фактор Маска в современных военных конфликтах;07:50 – Как ВС России скрывают С-400, "Бастионы" и "Балы" от спутниковой разведки;10:22 - Будут ли ВСУ наращивать количество дроновых ударов по России? 11:30 – О логистическом коллапсе Украины: чего ожидать к зиме?16:05 – Какое оружие сейчас накапливают ВС России и для чего это делается? 21:00 – Зимний сезон на фронте: что изменится для ВС России и для ВСУ?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, украина, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру, с-400 «триумф», видео
Видео, Россия, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, С-400 «Триумф»

Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов

17:34 16.08.2026
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал, как развитие российских спутниковых систем меняет ситуацию на фронте и какую роль в современных военных конфликтах играет Илон Маск. Кроме того, эксперт объяснил, как изменились действия ВС России и для чего нужны эти перемены, а также спрогнозировал, каким будет зимний сезон для ВС РФ и для ВСУ:

00:32 – "Бюро 1440": российские спутники уже насквозь видят противника. Что дальше?;
04:40 – Фактор Маска в современных военных конфликтах;
07:50 – Как ВС России скрывают С-400, "Бастионы" и "Балы" от спутниковой разведки;
10:22 - Будут ли ВСУ наращивать количество дроновых ударов по России?
11:30 – О логистическом коллапсе Украины: чего ожидать к зиме?
16:05 – Какое оружие сейчас накапливают ВС России и для чего это делается?
21:00 – Зимний сезон на фронте: что изменится для ВС России и для ВСУ?
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