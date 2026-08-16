https://ukraina.ru/20260816/chto-nachntsya-na-ukraine-uzhe-etoy-zimoy-i-kak-156-sputnikov-ot-rassveta-usilyat-vs-rossii--nasonov-1082534663.html

Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов

Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов - 16.08.2026 Украина.ру

Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов

Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал, как развитие... Украина.ру, 16.08.2026

2026-08-16T17:34

2026-08-16T17:34

2026-08-16T17:34

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Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал, как развитие российских спутниковых систем меняет ситуацию на фронте и какую роль в современных военных конфликтах играет Илон Маск. Кроме того, эксперт объяснил, как изменились действия ВС России и для чего нужны эти перемены, а также спрогнозировал, каким будет зимний сезон для ВС РФ и для ВСУ: 00:32 – "Бюро 1440": российские спутники уже насквозь видят противника. Что дальше?;04:40 – Фактор Маска в современных военных конфликтах;07:50 – Как ВС России скрывают С-400, "Бастионы" и "Балы" от спутниковой разведки;10:22 - Будут ли ВСУ наращивать количество дроновых ударов по России? 11:30 – О логистическом коллапсе Украины: чего ожидать к зиме?16:05 – Какое оружие сейчас накапливают ВС России и для чего это делается? 21:00 – Зимний сезон на фронте: что изменится для ВС России и для ВСУ?

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