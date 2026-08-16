Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, руководитель Ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал, как развитие российских спутниковых систем меняет ситуацию на фронте и какую роль в современных военных конфликтах играет Илон Маск. Кроме того, эксперт объяснил, как изменились действия ВС России и для чего нужны эти перемены, а также спрогнозировал, каким будет зимний сезон для ВС РФ и для ВСУ:
00:32 – "Бюро 1440": российские спутники уже насквозь видят противника. Что дальше?;
04:40 – Фактор Маска в современных военных конфликтах;
07:50 – Как ВС России скрывают С-400, "Бастионы" и "Балы" от спутниковой разведки;
10:22 - Будут ли ВСУ наращивать количество дроновых ударов по России?
11:30 – О логистическом коллапсе Украины: чего ожидать к зиме?
16:05 – Какое оружие сейчас накапливают ВС России и для чего это делается?
21:00 – Зимний сезон на фронте: что изменится для ВС России и для ВСУ?
00:32 – "Бюро 1440": российские спутники уже насквозь видят противника. Что дальше?;
04:40 – Фактор Маска в современных военных конфликтах;
07:50 – Как ВС России скрывают С-400, "Бастионы" и "Балы" от спутниковой разведки;
10:22 - Будут ли ВСУ наращивать количество дроновых ударов по России?
11:30 – О логистическом коллапсе Украины: чего ожидать к зиме?
16:05 – Какое оружие сейчас накапливают ВС России и для чего это делается?
21:00 – Зимний сезон на фронте: что изменится для ВС России и для ВСУ?
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