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ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья

ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья - 16.08.2026 Украина.ру

ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья

Украинское командование направило на Сумское направление боевые группы, состоящие из этнических венгров. Об этом 16 августа сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные силовых структур

2026-08-16T16:33

2026-08-16T16:33

2026-08-16T16:33

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"Для удержания села Уланово противник перебросил несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми", — рассказал источник агентства.Он отметил, что родные военнослужащих ВСУ сообщали о массовых задержаниях мужчин в Закарпатье. В частности, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) забрали жителей села Яноши. Всё мужское население отправили в Сумскую область, не предоставив даже базовой военной подготовки.Об иностранных наёмниках, которые воюют на стороне украинской армии – в материале Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под КупянскБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, закарпатская область, сумская область, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру