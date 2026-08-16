ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья - 16.08.2026 Украина.ру
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ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья
ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья - 16.08.2026 Украина.ру
ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья
Украинское командование направило на Сумское направление боевые группы, состоящие из этнических венгров. Об этом 16 августа сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные силовых структур
2026-08-16T16:33
2026-08-16T16:33
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"Для удержания села Уланово противник перебросил несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми", — рассказал источник агентства.Он отметил, что родные военнослужащих ВСУ сообщали о массовых задержаниях мужчин в Закарпатье. В частности, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) забрали жителей села Яноши. Всё мужское население отправили в Сумскую область, не предоставив даже базовой военной подготовки.Об иностранных наёмниках, которые воюют на стороне украинской армии – в материале Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под КупянскБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, закарпатская область, сумская область, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру
Новости, Украина, Закарпатская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Украина.ру

ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья

16:33 16.08.2026
 
© Украина.ру / NATOИспанские наемники НАТО
Испанские наемники НАТО - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© Украина.ру / NATO
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Украинское командование направило на Сумское направление боевые группы, состоящие из этнических венгров. Об этом 16 августа сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные силовых структур
"Для удержания села Уланово противник перебросил несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми", — рассказал источник агентства.
Он отметил, что родные военнослужащих ВСУ сообщали о массовых задержаниях мужчин в Закарпатье.
В частности, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) забрали жителей села Яноши. Всё мужское население отправили в Сумскую область, не предоставив даже базовой военной подготовки.
Об иностранных наёмниках, которые воюют на стороне украинской армии – в материале Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под Купянск
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
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