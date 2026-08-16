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На Украине военкомы задержали митрополита УПЦ — подробности от адвоката

На Украине военкомы задержали митрополита УПЦ — подробности от адвоката - 16.08.2026 Украина.ру

На Украине военкомы задержали митрополита УПЦ — подробности от адвоката

Двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви насильно увезли сотрудники военкомата в Киеве. Об этом 16 августа рассказал адвокат Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ

2026-08-16T16:03

2026-08-16T16:03

2026-08-16T16:09

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"Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого", — написал он.На Украине продолжается масштабная кампания давления на УПЦ — крупнейшую православную общину страны. Храмы канонической церкви закрывают в разных регионах под предлогом связей с Россией, против духовенства возбуждают дела и проводят обыски.Ранее в Луцке сотрудники ТЦК задержали священника УПЦБольше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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