На Украине военкомы задержали митрополита УПЦ — подробности от адвоката
16:03 16.08.2026 (обновлено: 16:09 16.08.2026)
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви насильно увезли сотрудники военкомата в Киеве. Об этом 16 августа рассказал адвокат Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ
"Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого", — написал он.
На Украине продолжается масштабная кампания давления на УПЦ — крупнейшую православную общину страны. Храмы канонической церкви закрывают в разных регионах под предлогом связей с Россией, против духовенства возбуждают дела и проводят обыски.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
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