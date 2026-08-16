https://ukraina.ru/20260816/tyazhelaya-zhizn-inoagentov-kak-oni-vyzhivayut-za-rubezhom-orbakayte-grebenschikov-morgenshtern-i-drugie-1082526279.html

Тяжелая жизнь иноагентов: как они выживают за рубежом? Орбакайте, Гребенщиков*, Моргенштерн* и другие

Тяжелая жизнь иноагентов: как они выживают за рубежом? Орбакайте, Гребенщиков*, Моргенштерн* и другие - 16.08.2026 Украина.ру

Тяжелая жизнь иноагентов: как они выживают за рубежом? Орбакайте, Гребенщиков*, Моргенштерн* и другие

Как живут уехавшие на Запад артисты, певцы и знаменитости, которые покинули Россию в 2022 году? Уже, честно говоря, и многие имена их начали забываться. Иногда только мелькнет сообщение в ленте новостей. Кто-то "работает за еду", кто-то проживает нажитое, бывшие "звёзды" собирают небольшие залы таких же эмигрантов. А у кого-то отменяют концерты

2026-08-16T10:11

2026-08-16T10:11

2026-08-16T10:11

эксклюзив

россия

латвия

израиль

моргенштерн

алла пугачева

би-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054512164_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_71c0692b5828c9eb4338711f0999b01f.jpg

У Орбакайте - опять "отмена"!Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте жалуется в интернете: её концерты отменили в Батуми.А до этого, кстати, поп-звезде запретили въезд в Латвию. Официально - за то, что посещала Крым после присоединения к России.Сама певица долго возмущалась по этому поводу, записывала обращения к властям и говорила что-то про свободу слова.Ей запретили петь "в небе парила синяя птица, я улетала, чтобы возвратиться!"Это неслыханное ущемление прав человека и свободы слова.Орбакайте даже обещала обратиться в суд по правам человека, но почему-то не обратилась.Однако её мама, Алла Пугачёва, спокойно приехала в Латвию на фестиваль иноагентов "Рандеву", и отчим, иноагент Максим Галкин*, приехал. И все молчат про Кристину, языки позасовывали... в общем, просто молчат.Можно представить, что бы было, если бы Орбакайте "отменили" в России. Что бы началось!Гневно заклеймили бы происходящее десятки иноагентов."Жалкие люди, они способны только запрещать", - с горечью записал бы небольшой влог иноагент Галкин."Холопы, рабы", - поддакнула бы Пугачева.Иноагенты Макаревич*, Шац*, Слепаков* и Гребенщиков возмутились бы неслыханным попранием свободы слова.А тут - молчок. Кстати, иноагенты Макаревич и Слепаков успешно выступили в Латвии на "Рандеву", ни словом не обмолвившись про Орбакайте.Потому что это "правильные люди в правильной стране" запрещают, "это другое".И тут вдруг - новая беда. Выступление Орбакайте отменили в Грузии. Причем отменили за два дня до концерта, не объясняя причин.А до этого отменили концерты Ани Лорак и группы "Тату", и тоже без объяснения причин.Странные отмены "за два дня до концерта" могут иметь совершенно банальные причины: не продаются билеты.Отмена же в Латвии - это намек на то, что Орбакайте мало старается для своих "новых родин".Видимо, она ещё надеется вернуться в Россию и старается не попадать в сомнительные политические ситуации за рубежом. Не выбегает на сцену с жёлто-синим флагом, как мама Наташи Королёвой.Но эта позиция "ни рыба, ни мясо" не помогает.В России, по данным Forbes, Орбакайте получала за концерты, рекламу и выступления около 1,5 млн долларов в год.Возможно, теперь певица прощупывает почву вернуться в Россию "на заработки", ведь концерты в Европе и США проходят всё реже и меньше. "Отмены" уже не первый раз. Доходы, по подсчетам музыкальных изданий, упали раз в 20.Кристине Эдмундовне уже 55 лет. Неужели она будет и дальше бегать по сцене и петь про "перелётную птицу"?Но материальное положение Орбакайте, как и всего семейства, остается, конечно, по-прежнему прочным.Семья "запаслась недвижимостью" за рубежом. Там, вцепившись в зарубежные квадратные метры, они и проживают: Пугачёва на Кипре, Кристина Орбакайте - в США.А слава, деньги и популярность куда-то улетучились, вместе с выступлениями на российском телевидении и концертами.Гребенщиков поменял паспортВ 2026 году произошли перемены у иноагента Бориса Гребенщикова: он стал гражданином Великобритании.Работать в Лондоне Гребенщикову, может быть, и приятнее, чем в Петербурге и Москве. Но проблема в том, что всё творчество БГ - это переделки иностранных композиций, иногда просто с прямым переводом текстов на русский язык.Гребенщиков копировал даже не столько музыкальные гармонии, сколько образы знаменитых рок-музыкантов: Боба Дилана, Джима Моррисона, Дэвида Боуи.Про него говорили так: "перевёл на русский язык весь американский рок". И даже обвиняли в прямом плагиате: у того же Боба Дилана, у Патти Смит, у групп Grateful Dead, The Birds.Там строчку, здесь часть мелодии. Фирменный образ чего-то "слегка западного" - вот и готов концерт группы "Аквариум".Всё это не умаляет значения Гребенщикова для "поколения дворников и сторожей". Его, может быть, даже нежно любили за этот лёгкий плагиат.Многие легко угадывали, откуда "стырил" Гребенщиков ту или другую строчку. Но только добродушно посмеивались.И вот Гребенщиков убыл наконец в то место, где ему работается "гораздо лучше, чем в России".Заодно он обозвал своих соотечественников "психически больными". Конечно, после этого о концертах в России можно забыть.Но кому же в Англии нужен коктейль из плагиата их же собственных музыкантов? Приправленный "фирменным блеянием" Гребенщикова?Ожидаемо, что никому.В этом году у Гребенщикова состоялись несколько микро-концертов в Польше и один в Германии.Новое творчество отсутствует. Как так? Ведь в Лондоне работается "гораздо приятнее"?Как сказал скрипач Андрей Решетин:"Боб для меня является человеком, который создал целую сферу в русской культуре, но под старость выжил из ума. Как частное лицо, он хочет просто комфортика, денежек и покоя. "А тут такие хорошие люди, и все против этой ужасной России. Я, пожалуй, с ними буду".Моргенштерн - иудейА у иноагента Моргенштерна изменения ещё более грандиозные, чем у Гребенщикова. Речь идет о фундаментальных событиях.Он тоже получил новый паспорт, но не Британии, а Израиля.И тоже ничего нового не спел, не написал. "Творчество" (если невнятное нечто можно назвать творчеством) отсутствует.Образ "плохого парня в ванне с деньгами", который упорно культивировал Моргенштерн, поддерживать за рубежом невозможно.И денег нет, и публики нет.Вот Моргенштерн помыкался, поменял несколько стран, полежал в рехабах, вылечился от зависимостей. И прошел гиюр. Вернулся, так сказать, в веру предков.Теперь Моргенштерн - полноценный иудей. И вряд ли сможет и дальше "радовать" поклонников своим разнузданным творчеством. Вера не велит!Смольянинов**: поздравьте меня!Еще один иноагент - Артур Смольянинов - тоже стал гражданином Израиля."Вы не должны, но можете меня поздравить! Я теперь ваш соотечественник!" - обратился он к слушателям израильского радио.В остальном же - всё то же унылое прозябание.Концертов нет, ролей нет. На свой концерт в Израиле он не смог собрать даже половины зала.Так же точно прошло выступление Марии Машковой - при полупустом зале.Ещё умудряются ездить в туры и проводить концерты иноагенты Слепаков, Макаревич, Земфира*, Галкин и некоторые другие. Но всё это несравнимо с теми площадками и гонорарами, которые были у них в России.Все остальные просто "проедают нажитое", как признался один из "Би-2" пранкерам Вовану и Лексусу.Или работают в доставке еды, как Алексей Панин***, который сам рассказал: "я сел за руль, дочка доставляла заказы".Или устраивают распродажу всяческого старья, как иноагент Татьяна Лазарева**.Доставщиком еды в Дубае работает и Даня Милохин - кто-то ещё помнит такого? Бывшая "звезда соцсетей" России.И самое главное открытие, которое ждало иноагентов и просто уехавших: они никому не нужны, а их таланты не востребованы нигде, кроме России.Да и в России все они, заслуженные и не очень, уже совершенно не нужны.*Иностранный агент**Иностранный агент, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260812/effekt-boni-polyakovoy-chto-stoit-za-otkroveniyami-ukrainskoy-zvezdy-pro-stranu-kontslager-1082428786.html

https://ukraina.ru/20260727/a-raymond-pauls-protiv-layma-vaykule-makarevich-britaya-pugacheva-i-prochie-na-festivale-v-yurmale-1081896477.html

россия

латвия

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, латвия, израиль, моргенштерн, алла пугачева, би-2