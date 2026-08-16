Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа - 16.08.2026 Украина.ру
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Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа - 16.08.2026 Украина.ру
Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
ВСУ осуществили массированный налёт на Москву и другие регионы России. ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Киеве
2026-08-16T10:44
2026-08-16T10:47
эксклюзив
хроники
сергей собянин
вооруженные силы украины
минобороны
россия
москва
киев
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Мэр Москвы Сергей Собянин утром в своём телеграм-канале рассказал об итогах ночной атаки украинских беспилотников на столицу России."В период со вчерашнего вечера по 6:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы", — написал Собянин в своём телеграм-канале в 06:41.Эта атака стала самой массовой за последние два года. До этого самой массовой была атака за 18 июня, когда были уничтожены 190 беспилотников.Ранее Собянин также сообщил о пострадавших от атаки."ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — указывал мэр Москвы в 06:05.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в 08:39 сообщил о последствиях атаки украинских дронов на регион."К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома. Мои искренние соболезнования родным и близким", — отметил он.Также в Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти."Ещё один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный — ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медицинская помощь", — подчеркнул губернатор.Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.Воробьёв также уточнил, что в Подольске, помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом в СНТ "Лесной", легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке "Матвеевское".В Домодедово, помимо возгорания склада с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.В Ступино в результате падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня.Кроме Москвы и области атаковали и другие регионы России. В 07:13 губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о жертвах украинской атаки."Сегодня ночью в результате воздушной атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мои глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшему", — отметил он тогда.По его словам, всего в ходе отражения массированной вражеской атаки было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трёх городах и 9 районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском.Позднее, в 09:39 он рассказал о том, что количество жертв атаки возросло."Количество жертв вражеской ночной атаки возросло: обнаружены погибшими ещё 2 человека. Их нашли спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощь", — написал Слюсарь.По словам губернатора, сейчас по области во всех районах, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Жителям оказывается всю необходимая помощь.Минобороны РФ утром рассказало об атаках украинских беспилотников по всем регионам России."В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 по московскому времени 15 августа до 08:00 по московскому времени 16 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", — .указывалось в утренней сводке.Продолжается ликвидация последствий налёта.Взрывы в КиевеВзрывы прогремели в воскресенье в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.Позднее в Минобороны РФ назвали цели ударов по украинской столице. В оборонном ведомстве сообщили, что сегодня утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в городе Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области."В городе Киеве поражены: промышленное предприятие ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго"; промышленное предприятие КИЕВ-111 (ООО "УКРДЕФЕНС КАМПАНИ"), производящее компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков "Хрущ" и зенитных дронов "Гарпия"", — .указывалось в сообщении.В городе Кременчуге Полтавской области поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ."Уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа", — отмечалось в заявлении.В Днепропетровской области, в городе Кривом Роге, поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники.Кроме того, сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.Подробнее о происходящем на Украине — в статье Елены Мурзиной "Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие".
https://ukraina.ru/20260815/razyasneniya-u-turtsii-i-ssha-net-raket-perekhvatchikov-itogi-15-avgusta-1082521034.html
https://ukraina.ru/20260815/spetsnaz-vsu-v-kozachey-lopani-tramp-i-proliv-khronika-sobytiy-na-utro-15-avgusta-1082513054.html
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Егор Леев
Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, сергей собянин, вооруженные силы украины, минобороны, россия, москва, киев
Эксклюзив, Хроники, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Россия, Москва, Киев

Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа

10:44 16.08.2026 (обновлено: 10:47 16.08.2026)
 
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украинский беспилотник PD-2 - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ осуществили массированный налёт на Москву и другие регионы России. ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Киеве
Мэр Москвы Сергей Собянин утром в своём телеграм-канале рассказал об итогах ночной атаки украинских беспилотников на столицу России.
"В период со вчерашнего вечера по 6:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы", — написал Собянин в своём телеграм-канале в 06:41.
Эта атака стала самой массовой за последние два года. До этого самой массовой была атака за 18 июня, когда были уничтожены 190 беспилотников.
Ранее Собянин также сообщил о пострадавших от атаки.
"ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — указывал мэр Москвы в 06:05.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в 08:39 сообщил о последствиях атаки украинских дронов на регион.
"К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома. Мои искренние соболезнования родным и близким", — отметил он.
Также в Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти.
"Ещё один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный — ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медицинская помощь", — подчеркнул губернатор.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.
Воробьёв также уточнил, что в Подольске, помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом в СНТ "Лесной", легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке "Матвеевское".

В Домодедово, помимо возгорания склада с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.

В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.

В Ступино в результате падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
Вчера, 18:00
Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаМИД России запросил у США и Турции разъяснений по планам поставки оружия на Украину. Киев израсходовал ракеты-перехватчики для Patriot, сообщили западные СМИ
Кроме Москвы и области атаковали и другие регионы России. В 07:13 губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о жертвах украинской атаки.
"Сегодня ночью в результате воздушной атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мои глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшему", — отметил он тогда.
По его словам, всего в ходе отражения массированной вражеской атаки было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трёх городах и 9 районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском.
Позднее, в 09:39 он рассказал о том, что количество жертв атаки возросло.
"Количество жертв вражеской ночной атаки возросло: обнаружены погибшими ещё 2 человека. Их нашли спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощь", — написал Слюсарь.
По словам губернатора, сейчас по области во всех районах, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Жителям оказывается всю необходимая помощь.
Минобороны РФ утром рассказало об атаках украинских беспилотников по всем регионам России.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 по московскому времени 15 августа до 08:00 по московскому времени 16 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", — .указывалось в утренней сводке.
Продолжается ликвидация последствий налёта.
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
Вчера, 10:40
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Взрывы в Киеве
Взрывы прогремели в воскресенье в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
Позднее в Минобороны РФ назвали цели ударов по украинской столице. В оборонном ведомстве сообщили, что сегодня утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в городе Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области.

"В городе Киеве поражены: промышленное предприятие ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго"; промышленное предприятие КИЕВ-111 (ООО "УКРДЕФЕНС КАМПАНИ"), производящее компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков "Хрущ" и зенитных дронов "Гарпия"", — .указывалось в сообщении.

В городе Кременчуге Полтавской области поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.

"Уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа", — отмечалось в заявлении.

В Днепропетровской области, в городе Кривом Роге, поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники.

Кроме того, сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.
Подробнее о происходящем на Украине — в статье Елены Мурзиной "Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие".
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