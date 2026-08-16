https://ukraina.ru/20260816/pokhischenie-mitropolita-ataka-na-mirnykh-zhiteley-itogi-16-avgusta-1082534975.html

Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа

Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа - 16.08.2026 Украина.ру

Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа

Сотрудники ТЦК в Киеве похитили двух священнослужителей Тульчинской епархии УПЦ. В России прокомментировали массированный налёт БПЛА на Москву

2026-08-16T18:25

2026-08-16T18:25

2026-08-16T18:25

хроники

эксклюзив

александр коц

анатолий шарий

россия

киев

московская область

вооруженные силы украины

тцк

упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/06/1082263820_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_88903873b9507ed23a79381a1e71e5ee.jpg

Сотрудники военкомата похитили двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ."Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишнёвого", — написал он в своём телеграм-канале.По его словам, сейчас они находятся в Дарницком районном ТЦК в Киеве, где проходят военно-врачебную комиссию. Обстоятельства задержания выясняются.Медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал подробности задержания."Архиерея и священника вытащили из автомобиля 16 августа около 9 часов (время совпадает с московским — Ред.) в Дарницком районе г. Киева, когда они направлялись на богослужение", — указал он в своём телеграм-канале.Он также обратил внимание на то, что в СМИ появлялась информация о лишении самого митрополита украинского гражданства."При этом в январе 2023 года появлялась информация о приостановке украинского гражданства митрополита Сергия из-за якобы его связей с Россией. Поэтому неизвестно, на каком основании его рассматривают как военнообязанного гражданина Украины, если его гражданство действительно прекращено", — отметил эксперт.В тот же день стало известно о задержании военкомами преподавателя Харьковской духовной семинарии Сергея Золотухина. По информации "Союза православных журналистов", Золотухина принудительно увезли утром 15 августа."В последний раз педагог выходил на связь в 7:44 утра, после чего связь с ним полностью пропала. Золотухин заведовал богослужебной практикой в семинарии и преподавал литургику. Его хорошо знают все студенты богословского, а также регентского отделения ХДС. Дома у него остался тяжелобольной отец, требующий постоянного постороннего ухода. Это уже второй задержанный военными преподаватель Харьковской духовной школы", — указывалось в сообщении.Также 15 августа стало известно о том, что украинские военкомы похитили клирика канонической Украинской православной церкви в городе Тульчине Винницкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.По данным "Союза православных журналистов", похищенный является протодиаконом кафедрального собора Рождества Христова. Позднее стало известно, что похищенный находится в учебном центре ВСУ.Атака на мирных жителейЧлен Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц прокомментировал атаку украинских дронов на столичный регион."Посмотрите на фото. Это металлические шарики - "поражающие элементы", если говорить языком протокола. Этот выковыряли из стеклопакета на Варшавке, дрон до дома не долетел, врезался в дерево и сдетонировал, разбрасывая в стороны железную смерть", — отметил Коц в своём телеграм-канале опубликовав соответствующую фотографию.Он напомнил, что в Раменском 83-летний пенсионер погиб у себя во дворе."Возможно, от такого же шарика. В Подольске у мужчины из СНТ "Лесной" вытаскивают осколочные — характерные, от кассетной начинки. Это не боеприпас для промышленного объекта. Такими не разрушают оборонные заводы. Такими стремятся убить как можно больше людей", — подчеркнул военкор.Напомнил военкор и о том, что мэр Москвы Сергей Собянин к утру назвал цифры: с вечера субботы до 6:30 в сторону Московского региона летели 600 беспилотников, 201 сбит над Подмосковьем: Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломна, Кашира, Егорьевск."С трёх ночи "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" ушли под "Ковёр" на три с половиной часа", — указал военкор.Напомнил он и о последствиях атаки в Подмосковье.Так, в Подольске, в индустриальном парке Коледино, загорелся склад Wildberries. В Домодедово, на ПЛК "Северное Домодедово", атакован склад с медикаментами. В Воскресенске — по промышленному объекту. В Чехове снесло крышу церковно-приходской школы в Якшино. В Ступино разорвало дачную баню. В "Матвеевском" оборвало ЛЭП.""Лютые" этой весной над Подмосковьем уже несли шарики из подшипников — 4 и 7 миллиметров. Тамбовщина в июле — то же самое: губернатор после удара по Wildberries в Котовске письменно зафиксировал, что "враг намеренно использовал поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям". Помимо убитого пенсионера — трое раненых, все в Подольском округе. Водитель грузовика в Климовске — осколок в кисть. Мужчина в СНТ "Лесной" — осколочные. Жительнице посёлка Железнодорожный посекло плечо. Ещё трое — в Москве, в районе МКАД", — подчеркнул Коц.Он также обратил внимание на то, что ни одного военного объекта в списке атакованных украинскими дронами нет. Там лишь дачи, СНТ, придорожные посёлки, склад с бинтами, приходская школа."Разговоры про "сдержанность" и "пропорциональный ответ" на этом заканчиваются. Когда противник осознанно снаряжает боеприпасы шрапнелью против стариков в СНТ — отвечать надо системной работой по их инфраструктуре. Еще более мощной. Еще более беспощадной. Каждую ночь. Со всей номенклатурой: "Кинжал", "Искандер", "Циркон", "Герани". Пока они не осядут в бетонную пыль", — призвал военкор.Он также призвал отомстить за погибших."Каждый шарик, вынутый нашим хирургом из тела старика в Раменском, — это адрес на украинской карте. За него — отдельный счёт", — подытожил военкор.Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев также прокомментировал атаку ВСУ на столичный регион."Нынешний налет на Московскую область, строго говоря, подтверждает два тезиса. Никакой паники или отчаяния у Зеленского и его упырей нет. Есть желание убивать русских людей. Чем меньше ударов по инфраструктуре, энергетике, портам бывшей Украины, тем сильнее плотность залпа дронов ВСУ", — подчеркнул Медведев.По его словам, как только "снизили интенсивность ударов по Одессе и грузовому трафику по неведомым нам причинам", получили результат в виде массированной атаки.Подробнее о происходящем на Украине — в статье Елены Мурзиной "Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие".

https://ukraina.ru/20260816/ataka-na-moskvu-i-ne-tolko-vzryvy-v-kieve-khronika-sobytiy-na-utro-16-avgusta-1082527433.html

https://ukraina.ru/20260815/razyasneniya-u-turtsii-i-ssha-net-raket-perekhvatchikov-itogi-15-avgusta-1082521034.html

россия

киев

московская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, александр коц, анатолий шарий, россия, киев, московская область, вооруженные силы украины, тцк, упц