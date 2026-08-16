Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа - 16.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260816/pokhischenie-mitropolita-ataka-na-mirnykh-zhiteley-itogi-16-avgusta-1082534975.html
Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа
Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа - 16.08.2026 Украина.ру
Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа
Сотрудники ТЦК в Киеве похитили двух священнослужителей Тульчинской епархии УПЦ. В России прокомментировали массированный налёт БПЛА на Москву
2026-08-16T18:25
2026-08-16T18:25
хроники
эксклюзив
александр коц
анатолий шарий
россия
киев
московская область
вооруженные силы украины
тцк
упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/06/1082263820_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_88903873b9507ed23a79381a1e71e5ee.jpg
Сотрудники военкомата похитили двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ."Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишнёвого", — написал он в своём телеграм-канале.По его словам, сейчас они находятся в Дарницком районном ТЦК в Киеве, где проходят военно-врачебную комиссию. Обстоятельства задержания выясняются.Медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал подробности задержания."Архиерея и священника вытащили из автомобиля 16 августа около 9 часов (время совпадает с московским — Ред.) в Дарницком районе г. Киева, когда они направлялись на богослужение", — указал он в своём телеграм-канале.Он также обратил внимание на то, что в СМИ появлялась информация о лишении самого митрополита украинского гражданства."При этом в январе 2023 года появлялась информация о приостановке украинского гражданства митрополита Сергия из-за якобы его связей с Россией. Поэтому неизвестно, на каком основании его рассматривают как военнообязанного гражданина Украины, если его гражданство действительно прекращено", — отметил эксперт.В тот же день стало известно о задержании военкомами преподавателя Харьковской духовной семинарии Сергея Золотухина. По информации "Союза православных журналистов", Золотухина принудительно увезли утром 15 августа."В последний раз педагог выходил на связь в 7:44 утра, после чего связь с ним полностью пропала. Золотухин заведовал богослужебной практикой в семинарии и преподавал литургику. Его хорошо знают все студенты богословского, а также регентского отделения ХДС. Дома у него остался тяжелобольной отец, требующий постоянного постороннего ухода. Это уже второй задержанный военными преподаватель Харьковской духовной школы", — указывалось в сообщении.Также 15 августа стало известно о том, что украинские военкомы похитили клирика канонической Украинской православной церкви в городе Тульчине Винницкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.По данным "Союза православных журналистов", похищенный является протодиаконом кафедрального собора Рождества Христова. Позднее стало известно, что похищенный находится в учебном центре ВСУ.Атака на мирных жителейЧлен Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц прокомментировал атаку украинских дронов на столичный регион."Посмотрите на фото. Это металлические шарики - "поражающие элементы", если говорить языком протокола. Этот выковыряли из стеклопакета на Варшавке, дрон до дома не долетел, врезался в дерево и сдетонировал, разбрасывая в стороны железную смерть", — отметил Коц в своём телеграм-канале опубликовав соответствующую фотографию.Он напомнил, что в Раменском 83-летний пенсионер погиб у себя во дворе."Возможно, от такого же шарика. В Подольске у мужчины из СНТ "Лесной" вытаскивают осколочные — характерные, от кассетной начинки. Это не боеприпас для промышленного объекта. Такими не разрушают оборонные заводы. Такими стремятся убить как можно больше людей", — подчеркнул военкор.Напомнил военкор и о том, что мэр Москвы Сергей Собянин к утру назвал цифры: с вечера субботы до 6:30 в сторону Московского региона летели 600 беспилотников, 201 сбит над Подмосковьем: Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломна, Кашира, Егорьевск."С трёх ночи "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" ушли под "Ковёр" на три с половиной часа", — указал военкор.Напомнил он и о последствиях атаки в Подмосковье.Так, в Подольске, в индустриальном парке Коледино, загорелся склад Wildberries. В Домодедово, на ПЛК "Северное Домодедово", атакован склад с медикаментами. В Воскресенске — по промышленному объекту. В Чехове снесло крышу церковно-приходской школы в Якшино. В Ступино разорвало дачную баню. В "Матвеевском" оборвало ЛЭП.""Лютые" этой весной над Подмосковьем уже несли шарики из подшипников — 4 и 7 миллиметров. Тамбовщина в июле — то же самое: губернатор после удара по Wildberries в Котовске письменно зафиксировал, что "враг намеренно использовал поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям". Помимо убитого пенсионера — трое раненых, все в Подольском округе. Водитель грузовика в Климовске — осколок в кисть. Мужчина в СНТ "Лесной" — осколочные. Жительнице посёлка Железнодорожный посекло плечо. Ещё трое — в Москве, в районе МКАД", — подчеркнул Коц.Он также обратил внимание на то, что ни одного военного объекта в списке атакованных украинскими дронами нет. Там лишь дачи, СНТ, придорожные посёлки, склад с бинтами, приходская школа."Разговоры про "сдержанность" и "пропорциональный ответ" на этом заканчиваются. Когда противник осознанно снаряжает боеприпасы шрапнелью против стариков в СНТ — отвечать надо системной работой по их инфраструктуре. Еще более мощной. Еще более беспощадной. Каждую ночь. Со всей номенклатурой: "Кинжал", "Искандер", "Циркон", "Герани". Пока они не осядут в бетонную пыль", — призвал военкор.Он также призвал отомстить за погибших."Каждый шарик, вынутый нашим хирургом из тела старика в Раменском, — это адрес на украинской карте. За него — отдельный счёт", — подытожил военкор.Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев также прокомментировал атаку ВСУ на столичный регион."Нынешний налет на Московскую область, строго говоря, подтверждает два тезиса. Никакой паники или отчаяния у Зеленского и его упырей нет. Есть желание убивать русских людей. Чем меньше ударов по инфраструктуре, энергетике, портам бывшей Украины, тем сильнее плотность залпа дронов ВСУ", — подчеркнул Медведев.По его словам, как только "снизили интенсивность ударов по Одессе и грузовому трафику по неведомым нам причинам", получили результат в виде массированной атаки.Подробнее о происходящем на Украине — в статье Елены Мурзиной "Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие".
https://ukraina.ru/20260816/ataka-na-moskvu-i-ne-tolko-vzryvy-v-kieve-khronika-sobytiy-na-utro-16-avgusta-1082527433.html
https://ukraina.ru/20260815/razyasneniya-u-turtsii-i-ssha-net-raket-perekhvatchikov-itogi-15-avgusta-1082521034.html
россия
киев
московская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/06/1082263820_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d7667ea14ad2c42787e99c54d46b4878.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, александр коц, анатолий шарий, россия, киев, московская область, вооруженные силы украины, тцк, упц
Хроники, Эксклюзив, Александр Коц, Анатолий Шарий, Россия, Киев, Московская область, Вооруженные силы Украины, ТЦК, УПЦ

Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа

18:25 16.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ В Черноморске людоловы из ТЦК избили и ограбили гестаповца
‼ В Черноморске людоловы из ТЦК избили и ограбили гестаповца - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сотрудники ТЦК в Киеве похитили двух священнослужителей Тульчинской епархии УПЦ. В России прокомментировали массированный налёт БПЛА на Москву
Сотрудники военкомата похитили двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.
"Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишнёвого", — написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, сейчас они находятся в Дарницком районном ТЦК в Киеве, где проходят военно-врачебную комиссию. Обстоятельства задержания выясняются.
Медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал подробности задержания.
"Архиерея и священника вытащили из автомобиля 16 августа около 9 часов (время совпадает с московским — Ред.) в Дарницком районе г. Киева, когда они направлялись на богослужение", — указал он в своём телеграм-канале.
Он также обратил внимание на то, что в СМИ появлялась информация о лишении самого митрополита украинского гражданства.

"При этом в январе 2023 года появлялась информация о приостановке украинского гражданства митрополита Сергия из-за якобы его связей с Россией. Поэтому неизвестно, на каком основании его рассматривают как военнообязанного гражданина Украины, если его гражданство действительно прекращено", — отметил эксперт.
В тот же день стало известно о задержании военкомами преподавателя Харьковской духовной семинарии Сергея Золотухина. По информации "Союза православных журналистов", Золотухина принудительно увезли утром 15 августа.
"В последний раз педагог выходил на связь в 7:44 утра, после чего связь с ним полностью пропала. Золотухин заведовал богослужебной практикой в семинарии и преподавал литургику. Его хорошо знают все студенты богословского, а также регентского отделения ХДС. Дома у него остался тяжелобольной отец, требующий постоянного постороннего ухода. Это уже второй задержанный военными преподаватель Харьковской духовной школы", — указывалось в сообщении.
Также 15 августа стало известно о том, что украинские военкомы похитили клирика канонической Украинской православной церкви в городе Тульчине Винницкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.
По данным "Союза православных журналистов", похищенный является протодиаконом кафедрального собора Рождества Христова. Позднее стало известно, что похищенный находится в учебном центре ВСУ.
украинский беспилотник PD-2 - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
10:44
Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августаВСУ осуществили массированный налёт на Москву и другие регионы России. ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Киеве
Атака на мирных жителей
Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц прокомментировал атаку украинских дронов на столичный регион.
"Посмотрите на фото. Это металлические шарики - "поражающие элементы", если говорить языком протокола. Этот выковыряли из стеклопакета на Варшавке, дрон до дома не долетел, врезался в дерево и сдетонировал, разбрасывая в стороны железную смерть", — отметил Коц в своём телеграм-канале опубликовав соответствующую фотографию.

Он напомнил, что в Раменском 83-летний пенсионер погиб у себя во дворе.
"Возможно, от такого же шарика. В Подольске у мужчины из СНТ "Лесной" вытаскивают осколочные — характерные, от кассетной начинки. Это не боеприпас для промышленного объекта. Такими не разрушают оборонные заводы. Такими стремятся убить как можно больше людей", — подчеркнул военкор.
Напомнил военкор и о том, что мэр Москвы Сергей Собянин к утру назвал цифры: с вечера субботы до 6:30 в сторону Московского региона летели 600 беспилотников, 201 сбит над Подмосковьем: Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломна, Кашира, Егорьевск.
"С трёх ночи "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" ушли под "Ковёр" на три с половиной часа", — указал военкор.
Напомнил он и о последствиях атаки в Подмосковье.

Так, в Подольске, в индустриальном парке Коледино, загорелся склад Wildberries. В Домодедово, на ПЛК "Северное Домодедово", атакован склад с медикаментами. В Воскресенске — по промышленному объекту. В Чехове снесло крышу церковно-приходской школы в Якшино. В Ступино разорвало дачную баню. В "Матвеевском" оборвало ЛЭП.

""Лютые" этой весной над Подмосковьем уже несли шарики из подшипников — 4 и 7 миллиметров. Тамбовщина в июле — то же самое: губернатор после удара по Wildberries в Котовске письменно зафиксировал, что "враг намеренно использовал поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям". Помимо убитого пенсионера — трое раненых, все в Подольском округе. Водитель грузовика в Климовске — осколок в кисть. Мужчина в СНТ "Лесной" — осколочные. Жительнице посёлка Железнодорожный посекло плечо. Ещё трое — в Москве, в районе МКАД", — подчеркнул Коц.
Он также обратил внимание на то, что ни одного военного объекта в списке атакованных украинскими дронами нет. Там лишь дачи, СНТ, придорожные посёлки, склад с бинтами, приходская школа.

"Разговоры про "сдержанность" и "пропорциональный ответ" на этом заканчиваются. Когда противник осознанно снаряжает боеприпасы шрапнелью против стариков в СНТ — отвечать надо системной работой по их инфраструктуре. Еще более мощной. Еще более беспощадной. Каждую ночь. Со всей номенклатурой: "Кинжал", "Искандер", "Циркон", "Герани". Пока они не осядут в бетонную пыль", — призвал военкор.
Он также призвал отомстить за погибших.

"Каждый шарик, вынутый нашим хирургом из тела старика в Раменском, — это адрес на украинской карте. За него — отдельный счёт", — подытожил военкор.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
Вчера, 18:00
Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаМИД России запросил у США и Турции разъяснений по планам поставки оружия на Украину. Киев израсходовал ракеты-перехватчики для Patriot, сообщили западные СМИ
Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев также прокомментировал атаку ВСУ на столичный регион.
"Нынешний налет на Московскую область, строго говоря, подтверждает два тезиса. Никакой паники или отчаяния у Зеленского и его упырей нет. Есть желание убивать русских людей. Чем меньше ударов по инфраструктуре, энергетике, портам бывшей Украины, тем сильнее плотность залпа дронов ВСУ", — подчеркнул Медведев.
По его словам, как только "снизили интенсивность ударов по Одессе и грузовому трафику по неведомым нам причинам", получили результат в виде массированной атаки.
Подробнее о происходящем на Украине — в статье Елены Мурзиной "Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивАлександр КоцАнатолий ШарийРоссияКиевМосковская областьВооруженные силы УкраиныТЦКУПЦ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:25Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа
17:49"Киев станет непригодным для жизни": эксперт оценил последствия удара по Бортнической станции
17:34Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов
17:33НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией
17:05Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ
16:33ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья
16:03На Украине военкомы задержали митрополита УПЦ — подробности от адвоката
16:00Великий сказочник. 150 лет со дня рождения Ивана Билибина
15:23"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ
15:07Ловушка Зеленского: зачем власть гонит украинцев в сёла
15:02"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат
14:51"Минобороны скатилось": Безуглая раскритиковала Зеленского за кадровый хаос в армии
14:34Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины
14:14Какая страна стала 37-й по прямым перелётам из России? Ответ Минтранса
14:02"У вас 30 секунд": о чем Кулеба предупредил киевлян
13:43Призрачный фронт: что говорят на Западе о "белорусской угрозе" и что о ней думают сами белорусы
13:26Удар по ВПК Украины: крупнейший меткомбинат страны частично прекратил работу
13:16Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области
13:00Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России
12:03The Times: Украина впервые использовала британские беспилотники для ударов по России
Лента новостейМолния