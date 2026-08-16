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НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией

НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией - 16.08.2026 Украина.ру

НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией

В Североатлантическом альянсе считают, что беспилотник, сбитый испанским истребителем над Румынией, с высокой долей вероятности принадлежал России. Такое заявление 16 августа сделал представитель штаба НАТО, полковник армии США Мартин О’Доннелл

2026-08-16T17:33

2026-08-16T17:33

2026-08-16T17:33

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"Дополнительные подробности инцидента в воскресенье остаются предметом расследования, но, по всей видимости, беспилотник был российским", — сообщил он, отметив, что альянс находится в состоянии повышенной готовности.Дрон был уничтожен утром испанским истребителем F-18, патрулировавшим воздушное пространство альянса. По данным Минобороны Румынии, беспилотник зафиксировали радаром при входе в воздушное пространство страны со стороны Молдавии. Обломки упали в безлюдной местности, пострадавших нет.Напомним, на днях в Румынии обнаружили беспилотник у границы с УкраинойВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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