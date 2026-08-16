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НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией
НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией - 16.08.2026 Украина.ру
НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией
В Североатлантическом альянсе считают, что беспилотник, сбитый испанским истребителем над Румынией, с высокой долей вероятности принадлежал России. Такое заявление 16 августа сделал представитель штаба НАТО, полковник армии США Мартин О’Доннелл
2026-08-16T17:33
2026-08-16T17:33
2026-08-16T17:33
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"Дополнительные подробности инцидента в воскресенье остаются предметом расследования, но, по всей видимости, беспилотник был российским", — сообщил он, отметив, что альянс находится в состоянии повышенной готовности.Дрон был уничтожен утром испанским истребителем F-18, патрулировавшим воздушное пространство альянса. По данным Минобороны Румынии, беспилотник зафиксировали радаром при входе в воздушное пространство страны со стороны Молдавии. Обломки упали в безлюдной местности, пострадавших нет.Напомним, на днях в Румынии обнаружили беспилотник у границы с УкраинойВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, россия, украина, минобороны, нато, украина.ру
Новости, Румыния, Россия, Украина, Минобороны, НАТО, Украина.ру
НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией
В Североатлантическом альянсе считают, что беспилотник, сбитый испанским истребителем над Румынией, с высокой долей вероятности принадлежал России. Такое заявление 16 августа сделал представитель штаба НАТО, полковник армии США Мартин О’Доннелл
"Дополнительные подробности инцидента в воскресенье остаются предметом расследования, но, по всей видимости, беспилотник был российским", — сообщил он, отметив, что альянс находится в состоянии повышенной готовности.
Дрон был уничтожен утром испанским истребителем F-18, патрулировавшим воздушное пространство альянса.
По данным Минобороны Румынии, беспилотник зафиксировали радаром при входе в воздушное пространство страны со стороны Молдавии. Обломки упали в безлюдной местности, пострадавших нет.
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