https://ukraina.ru/20260727/pentagon-priznal-predel-effektivnosti-udarov-po-iranu-1081876094.html

Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану

Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану - 27.07.2026 Украина.ру

Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану

Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива. Об этом 27 июля сообщает Axios

2026-07-27T11:39

2026-07-27T11:39

2026-07-27T11:39

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По данным издания, адмирал заявил, что авиаудары "достигли предела своей эффективности" и дальнейшие бомбардировки уже не способны обеспечить достижение поставленных целей. Соответствующие выводы были представлены Дональду Трампу в ходе обсуждения дальнейшей стратегии в отношении Ирана.Часть военного и гражданского руководства США считает, что продолжение воздушной кампании бессмысленно. Трамп, начинавший операцию с расчётом на быструю победу, теперь получает от собственных генералов сигнал: дальше бить — только зря тратить ресурсы.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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новости, иран, сша, дональд трамп, пентагон