Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану
© REUTERS / Jason Reed
© REUTERS / Jason Reed
Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива. Об этом 27 июля сообщает Axios
По данным издания, адмирал заявил, что авиаудары "достигли предела своей эффективности" и дальнейшие бомбардировки уже не способны обеспечить достижение поставленных целей.
Соответствующие выводы были представлены Дональду Трампу в ходе обсуждения дальнейшей стратегии в отношении Ирана.
Часть военного и гражданского руководства США считает, что продолжение воздушной кампании бессмысленно. Трамп, начинавший операцию с расчётом на быструю победу, теперь получает от собственных генералов сигнал: дальше бить — только зря тратить ресурсы.
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