Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану - 27.07.2026 Украина.ру
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Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану
Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану - 27.07.2026 Украина.ру
Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану
Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива. Об этом 27 июля сообщает Axios
2026-07-27T11:39
2026-07-27T11:39
новости
иран
сша
дональд трамп
пентагон
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По данным издания, адмирал заявил, что авиаудары "достигли предела своей эффективности" и дальнейшие бомбардировки уже не способны обеспечить достижение поставленных целей. Соответствующие выводы были представлены Дональду Трампу в ходе обсуждения дальнейшей стратегии в отношении Ирана.Часть военного и гражданского руководства США считает, что продолжение воздушной кампании бессмысленно. Трамп, начинавший операцию с расчётом на быструю победу, теперь получает от собственных генералов сигнал: дальше бить — только зря тратить ресурсы.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, дональд трамп, пентагон
Новости, Иран, США, Дональд Трамп, Пентагон

Пентагон признал предел эффективности ударов по Ирану

11:39 27.07.2026
 
© REUTERS / Jason Reed
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Jason Reed
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Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива. Об этом 27 июля сообщает Axios
По данным издания, адмирал заявил, что авиаудары "достигли предела своей эффективности" и дальнейшие бомбардировки уже не способны обеспечить достижение поставленных целей.
Соответствующие выводы были представлены Дональду Трампу в ходе обсуждения дальнейшей стратегии в отношении Ирана.
Часть военного и гражданского руководства США считает, что продолжение воздушной кампании бессмысленно. Трамп, начинавший операцию с расчётом на быструю победу, теперь получает от собственных генералов сигнал: дальше бить — только зря тратить ресурсы.
О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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