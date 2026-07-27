https://ukraina.ru/20260727/zelenskiy-priznal-problemu-s-mobilizatsiey-v-vsu-1081871371.html
Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ
Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ - 27.07.2026 Украина.ру
Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ
Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News признал серьезные сложности с мобилизацией в украинские войска
2026-07-27T10:23
2026-07-27T10:23
2026-07-27T10:23
новости
полтава
владимир зеленский
александр сырский
михаил федоров
украина.ру
вооруженные силы украины
мобилизация на украине
мобилизация
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"Большая проблема - это мобилизация... Нам нужен новый подход к мобилизации. Новые шаги, может новые, может не очень быстрые, может не что-то радикальное", - предположил он.Комментируя недавние перестановки в правительстве, Зеленский признал, что на протяжении месяцев существовала большая проблема в работе и диалоге между бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Федоровым. По словам Зеленского, чтобы решить проблему с мобилизацией, ему нужно единство между армией и министерством обороны.Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Подробнее - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, полтава, владимир зеленский, александр сырский, михаил федоров, украина.ру, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, мобилизация
Новости, Полтава, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Михаил Федоров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, мобилизация
Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ
Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News признал серьезные сложности с мобилизацией в украинские войска
"Большая проблема - это мобилизация... Нам нужен новый подход к мобилизации. Новые шаги, может новые, может не очень быстрые, может не что-то радикальное", - предположил он.
Комментируя недавние перестановки в правительстве, Зеленский признал, что на протяжении месяцев существовала большая проблема в работе и диалоге между бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Федоровым.
По словам Зеленского, чтобы решить проблему с мобилизацией, ему нужно единство между армией и министерством обороны.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.