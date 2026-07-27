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Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ

Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ - 27.07.2026 Украина.ру

Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ

Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News признал серьезные сложности с мобилизацией в украинские войска

2026-07-27T10:23

2026-07-27T10:23

2026-07-27T10:23

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мобилизация

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"Большая проблема - это мобилизация... Нам нужен новый подход к мобилизации. Новые шаги, может новые, может не очень быстрые, может не что-то радикальное", - предположил он.Комментируя недавние перестановки в правительстве, Зеленский признал, что на протяжении месяцев существовала большая проблема в работе и диалоге между бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Федоровым. По словам Зеленского, чтобы решить проблему с мобилизацией, ему нужно единство между армией и министерством обороны.Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Подробнее - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.

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новости, полтава, владимир зеленский, александр сырский, михаил федоров, украина.ру, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, мобилизация