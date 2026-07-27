https://ukraina.ru/20260727/glavnoe-za-noch-27-iyulya-1081869040.html
Главное за ночь 27 июля
Главное за ночь 27 июля - 27.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 27 июля
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "угрозы" главы евродипломатии Каи Каллас и нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T08:20
2026-07-27T08:20
2026-07-27T08:20
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Он напомнил о высказываниях Каллас насчет возможности запрета въезда на территорию Евросоюза для участников СВО."Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно это ведь нам и надо!" - написал зампред Совбеза.Аналогичным образом он высказался о словах нового премьера Великобритании Энди Бернема по поводу безоговорочной поддержки Украины.Зампред Совбеза также прокомментировал русофобские заявления Драпатого, сравнив нового главкома ВСУ с нечистотами, приставшими "к бандеровскому сапогу в ходе "победного марша".🟦 Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.🟦 Великобритания планирует передать Украине права на интеллектуальную собственность, связанную с новой системой радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, сообщила канцелярия премьер-министра страны Энди Бернема. Церемония передачи прав пройдет 27 июля на британской военно-морской базе, куда для встречи с Бернемом прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский.🟦 Киев пополнил список тех, кто просчитался, совершив нападение на иранское судно, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.🟦 По меньшей мере два человека погибли, еще пять, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения в результате стрельбы на фестивале в Сиэтле в США, сообщает NBC News.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, великобритания, дмитрий медведев, михаил драпатый, вооруженные силы украины, совбез, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Совбез, Владимир Зеленский
Главное за ночь 27 июля
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "угрозы" главы евродипломатии Каи Каллас и нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
Он напомнил о высказываниях Каллас насчет возможности запрета въезда на территорию Евросоюза для участников СВО.
"Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно это ведь нам и надо!" - написал зампред Совбеза.
Аналогичным образом он высказался о словах нового премьера Великобритании Энди Бернема по поводу безоговорочной поддержки Украины.
Зампред Совбеза также прокомментировал русофобские заявления Драпатого, сравнив нового главкома ВСУ с нечистотами, приставшими "к бандеровскому сапогу в ходе "победного марша".
"В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином", - написал Медведев в телеграм-канале.
🟦 Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
🟦 Великобритания планирует передать Украине права на интеллектуальную собственность, связанную с новой системой радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, сообщила канцелярия премьер-министра страны Энди Бернема.
Церемония передачи прав пройдет 27 июля на британской военно-морской базе, куда для встречи с Бернемом прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский.
🟦 Киев пополнил список тех, кто просчитался, совершив нападение на иранское судно, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
🟦 По меньшей мере два человека погибли, еще пять, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения в результате стрельбы на фестивале в Сиэтле в США, сообщает NBC News.