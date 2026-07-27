Главное за ночь 27 июля - 27.07.2026 Украина.ру
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Главное за ночь 27 июля
Главное за ночь 27 июля - 27.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 27 июля
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "угрозы" главы евродипломатии Каи Каллас и нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T08:20
2026-07-27T08:20
новости
украина
россия
великобритания
дмитрий медведев
михаил драпатый
вооруженные силы украины
совбез
владимир зеленский
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Он напомнил о высказываниях Каллас насчет возможности запрета въезда на территорию Евросоюза для участников СВО."Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно это ведь нам и надо!" - написал зампред Совбеза.Аналогичным образом он высказался о словах нового премьера Великобритании Энди Бернема по поводу безоговорочной поддержки Украины.Зампред Совбеза также прокомментировал русофобские заявления Драпатого, сравнив нового главкома ВСУ с нечистотами, приставшими "к бандеровскому сапогу в ходе "победного марша".🟦 Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.🟦 Великобритания планирует передать Украине права на интеллектуальную собственность, связанную с новой системой радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, сообщила канцелярия премьер-министра страны Энди Бернема. Церемония передачи прав пройдет 27 июля на британской военно-морской базе, куда для встречи с Бернемом прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский.🟦 Киев пополнил список тех, кто просчитался, совершив нападение на иранское судно, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.🟦 По меньшей мере два человека погибли, еще пять, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения в результате стрельбы на фестивале в Сиэтле в США, сообщает NBC News.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, великобритания, дмитрий медведев, михаил драпатый, вооруженные силы украины, совбез, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Совбез, Владимир Зеленский

Главное за ночь 27 июля

08:20 27.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "угрозы" главы евродипломатии Каи Каллас и нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
Он напомнил о высказываниях Каллас насчет возможности запрета въезда на территорию Евросоюза для участников СВО.
"Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно это ведь нам и надо!" - написал зампред Совбеза.
Аналогичным образом он высказался о словах нового премьера Великобритании Энди Бернема по поводу безоговорочной поддержки Украины.
Зампред Совбеза также прокомментировал русофобские заявления Драпатого, сравнив нового главкома ВСУ с нечистотами, приставшими "к бандеровскому сапогу в ходе "победного марша".

"В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином", - написал Медведев в телеграм-канале.

🟦 Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
🟦 Великобритания планирует передать Украине права на интеллектуальную собственность, связанную с новой системой радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, сообщила канцелярия премьер-министра страны Энди Бернема.
Церемония передачи прав пройдет 27 июля на британской военно-морской базе, куда для встречи с Бернемом прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский.
🟦 Киев пополнил список тех, кто просчитался, совершив нападение на иранское судно, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
🟦 По меньшей мере два человека погибли, еще пять, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения в результате стрельбы на фестивале в Сиэтле в США, сообщает NBC News.
О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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