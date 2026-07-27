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Как погиб разведчик Николай Кузнецов

Как погиб разведчик Николай Кузнецов - 27.07.2026 Украина.ру

Как погиб разведчик Николай Кузнецов

Разведчик Николай Кузнецов, бывший героем в СССР и посмертно ставший врагом в "независимой" Украине, родился 115 лет назад – 27 июля 1911 года в нынешней Свердловской области России. Обстоятельства его жизни и смерти полны загадок. Как и послевоенная история поисков правды о нём

2026-07-27T08:00

2026-07-27T08:00

2026-07-27T08:00

история

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Посещая места, где Николай Кузнецов воевал, погиб и был похоронен, мы удивлялись тому, какой причудливой была судьба разведчика при жизни и что стало с историей его подвигов после смерти.Одна из загадок – место и обстоятельства гибели Кузнецова. Сразу после войны существовала версия, согласно которой группа разведчиков вместе с Кузнецовым были захвачены живыми, а потом расстреляны боевиками Украинской повстанческой армии (УПА)* в лесу близ деревни Белгородки Ровенской области. Но через 14 лет после войны стало известно, что группа погибла в селе Боратин Львовской области.Версию о расстреле Кузнецова боевиками УПА распространил после войны командир партизанского отряда "Победители", Герой Советского Союза Дмитрий Медведев, который основывался на обнаруженной после войны в немецких архивах телеграмме, направленной начальником полиции безопасности по Галицкому округу Витиской группенфюреру СС Мюллеру.Но телеграмма была основана на ложной информации, которую дали немцам боевики УПА. Для обеспечения большей лояльности бандеровцев оккупационная администрация держала в заложниках родственников полевых командиров и руководителей УПА. В марте 1944 года такими заложниками были близкие родственники одного из руководителей УПА — Лебедя.После гибели Кузнецова и группы разведчиков бойцы УПА затеяли игру с немецкой администрацией, предложив им обменять якобы живого разведчика Кузнецова-Зиберта на родственников Лебедя. Пока немцы думали, бойцы УПА его якобы расстреляли, а взамен него предложили подлинные документы, в т.ч. – отчёт Кузнецова о проведенных им в немецком тылу на Западной Украине диверсиях.Боевики УПА, видимо, опасались указать подлинное место гибели разведчика, поскольку при немецкой проверке стало бы ясно, что он не был расстрелян, потому что не сдался боевикам УПА, а подорвал себя гранатой.А расследовал уже после войны обстоятельства смерти Кузнецова его друг и коллега полковник НКВД-КГБ Николай Струтинский (1 апреля 1920 – 11 июля 2003 года). С ним одному из авторов издания "Украина.ру" довелось встречаться и брать интервью в 2001 году в Черкассах.Струтинский после войны долго выяснял обстоятельства гибели Кузнецова, а во времена украинской независимости делал всё, чтобы сберечь памятники Кузнецову и память о нём. Струтинский одно время был членом группы Кузнецова и участвовал вместе с ним в проведении некоторых операций, но незадолго до гибели разведчика и его группы Кузнецов и Струтинский поссорились.Вот что сам Струтинский рассказывал по этому поводу:"Однажды, в начале 1944 года, мы ехали по Ровно. Я был за рулём, рядом сидел Николай Кузнецов, сзади – разведчик Ян Каминский.Недалеко от явочной квартиры Вацека Бурима Кузнецов попросил остановиться. Говорит: "Я сейчас". Ушёл, через некоторое время вернулся, чем-то крайне расстроенный. Ян спросил: "Где вы были, Николай Васильевич?"(В отряде Кузнецова знали под именем "Николай Васильевич Грачев" – Ред.).Кузнецов отвечает: "Да так…" А Ян говорит: "Я знаю: у Вацека Бурима". Тут Кузнецов ко мне: "Зачем ты ему сказал?" Явка – это же секретная информация. Но я ничего Яну не говорил. А Кузнецов вспылил, наговорил мне много оскорбительного.Нервы у нас тогда были на пределе, я не стерпел, вышел из машины, хлопнул дверцей – стекло разбилось, осколки из него так и посыпались. Развернулся и пошел. Иду по улице, у меня два пистолета – в кобуре и в кармане. Сам думаю: глупо, надо было сдержаться, ведь знаю, что все на нервах.Иногда у самого при виде немецких офицеров было желание перестрелять всех, а потом самому застрелиться. Вот такое было состояние. Иду. Слышу – кто-то догоняет. Я не оборачиваюсь. А Кузнецов догнал, тронул за плечо: "Коля, Колечка, извини, нервы".Я молча повернулся – и к машине. Сели, поехали. Но я сказал тогда ему: больше вместе не работаем. И когда Николай Кузнецов уходил на Львов, я с ним не пошёл".Эта ссора, возможно, спасла Струтинского от гибели.Сразу после войны Струтинский работал во Львовском областном управлении КГБ. И это позволило ему восстановить картину гибели разведчика Кузнецова.Кузнецов пошел к линии фронта с Яном Каминским и Иваном Беловым. Однако, по словам свидетеля Степана Голубовича, в Боратин пришли только двое:"В конце февраля или в начале марта 1944 года в доме находились, кроме меня и жены, моя мать – Голубович Мокрина Адамовна (умерла в 1950 году), сын Дмитрий, 14 лет, и дочь 5 лет (впоследствии умерла). В доме свет не горел.Ночью этого же числа, примерно около 12 часов ночи, когда я и жена ещё не спали, залаяла собака. Жена, поднявшись с койки, вышла во двор. Возвратившись в дом, сообщила, что из леса к дому идут люди.После этого она стала наблюдать в окно, а затем сообщила мне, что к двери подходят немцы. Неизвестные, подойдя к дому, стали стучать. Вначале в дверь, потом – в окно. Жена спросила, что делать. Я дал согласие открыть им двери.Когда неизвестные в немецкой форме вошли в дом, жена зажгла свет. Мать поднялась и села в углу около печки, а неизвестные, подойдя ко мне, спросили, нет ли в селе большевиков или участников УПА? Спрашивал один из них на немецком языке. Я ответил, что ни тех, ни других нет. Затем они попросили закрыть окна.После этого они попросили поесть. Жена дала им хлеб и сало и, кажется, молоко. Я тогда обратил внимание на то, как это два немца могли пойти ночью через лес, если они боялись его пройти днём…Один из них был выше среднего роста, в возрасте 30-35 лет, лицо белое, волос русый, можно сказать, несколько рыжеватый, бороду бреет, имел узенькие усы.Его внешность была типична для немца. Других примет не помню. Разговор со мной вел в большинстве он.Второй был ниже его, несколько худощавого сложения, лицо черноватое, волос черный, усы и бороду бреет. (…)Сев за стол и сняв пилотки, неизвестные стали кушать, автоматы держали при себе. Примерно через полчаса (причем собака всё время лаяла), как пришли ко мне неизвестные, в комнату вошёл вооруженный участник УПА с винтовкой и отличительным знаком на шапке "Трезуб", кличка которого, как мне стало известно позднее, была Махно.Махно, не приветствуя меня, сразу подошёл к столу и подал неизвестным руку, не говоря с ними ни слова. Они также молчали. Затем подошел ко мне, сел на койку и спросил меня, что за люди. Я ответил, что не знаю, и через каких-то минут пять в квартиру начали заходить другие участники УПА, которых вошло человек восемь, а может быть, и больше.Кто-то из участников УПА дал команду выйти из дома гражданским, т.е. нам, хозяевам, но второй крикнул: не нужно, – и из хаты никого не выпустили. Затем опять кто-то из участников УПА по-немецки дал команду неизвестным "Руки вверх!".Неизвестный высокого роста поднялся из-за стола и, держа автомат в левой руке, правой махал перед лицом и, как я помню, говорил им, чтобы не стреляли.Оружие участников УПА было направлено на неизвестных, один из которых продолжал сидеть за столом. "Руки вверх!" давалась команда раза три, но неизвестные руки так и не подняли.Высокий немец продолжал разговор: как я понял, спрашивал, не украинская ли это полиция. Кто-то из них ответил, что они – УПА, а немцы ответили, что это не по закону.(…)Я увидел, что участники УПА опустили оружие, кто-то из них подошёл к немцам и предложил всё-таки отдать автоматы, и тогда немец высокого роста отдал его, а вслед за ним отдал и второй. На столе начали крошить табак, участники УПА и неизвестные стали закуривать. Прошло уже минут тридцать, как неизвестные встретились с участниками УПА. Причем неизвестный высокого роста первый попросил закурить. (…)Неизвестный высокого роста, свернув самокрутку, стал прикуривать от лампы и затушил её, но в углу около печки слабо горела вторая лампа. Я попросил жену подать лампу на стол.В это время я заметил, что неизвестный высокого роста заметно стал нервничать, что было замечено участниками УПА, которые стали интересоваться у него, в чем дело. (…) Неизвестный, как я понял, искал зажигалку.Но тут же я увидел, что все участники УПА бросились от неизвестного в сторону выходных дверей, но так как они открывались внутрь комнаты, то они не открыли её в спешке, и тут же я услышал сильный взрыв гранаты и даже увидел сноп пламени от неё. Второй неизвестный перед взрывом гранаты лёг на пол под койку.После взрыва я взял малолетнюю дочь и стал около печки, жена выскочила из хаты вместе с участниками УПА, которые сломали дверь, сняв её с петель.Неизвестный низкого роста что-то спросил у второго, лежавшего раненым на полу. Он ему ответил, что "не знаю", после чего неизвестный низкого роста, выбив оконную раму, выпрыгнул из окна дома с портфелем.Взрывом гранаты были ранены моя жена легко в ногу и мать – легко в голову.В отношении неизвестного низкого роста, бежавшего через окно, то я слышал минут пять сильную стрельбу из винтовок в той стороне, куда он бежал. Какова его судьба, мне не известно.После этого я убежал с ребенком к своему соседу, а утром, когда вернулся домой, то увидел неизвестного мёртвым во дворе около ограды, лежавшим лицом вниз в одном белье".Как было установлено при допросах других свидетелей, Кузнецову при взрыве собственной гранаты оторвало кисть правой руки и были "нанесены тяжкие ранения в область лобовой части головы, груди и живота, отчего он вскоре и скончался".Так место, время (9 марта 1944 года) и обстоятельства гибели Николая Кузнецова были установлены. Позже, организовав эксгумацию тела разведчика, Струтинский доказал, что в Боратине в ту ночь погиб именно Кузнецов. Но доказать это оказалось сложным по другим обстоятельствам.Впрочем, это уже другая, не менее захватывающая история.* Террористическая организация, запрещённая в России.

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