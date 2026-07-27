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Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу

Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу - 27.07.2026 Украина.ру

Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу

Владимир Зеленский заявил, что запуск производства ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot по американской лицензии произойдет не скоро и может занять долгое время. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T12:10

2026-07-27T12:10

2026-07-27T12:10

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"Это не так, что сегодня мы приняли решение, завтра здесь уже работает техническая группа, через неделю мы начали производство, а ещё через несколько месяцев у нас на складах лежат сотни таких ракет. Се ля ви. Нет, всё работает не так. Просто так это не происходит", - признал Зеленский.Он добавил, что причиной тому являются многочисленные бюрократические проблемы, которые осложняют процесс производства.🟦 Группа стран ЕС "Друзья Западных Балкан" (Австрия, Греция, Италия, Словакия, Словения и Чехия) может затормозить евроинтеграцию Украины из-за замедления переговоров о вступлении Сербии в ЕС, пишет портал Euronews со ссылкой на дипломатические источники.🟦 Завершена работа по интеграции Донбасса и Новороссии в единое правовое поле РФ, информировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.🟦 Запад должен лучше контролировать Владимира Зеленского после украинских атаки по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает Mehr.По его словам, "действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры".О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, донбасс, новороссия, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума, мид, украина.ру, россия