Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу - 27.07.2026 Украина.ру
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Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу
Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу - 27.07.2026 Украина.ру
Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу
Владимир Зеленский заявил, что запуск производства ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot по американской лицензии произойдет не скоро и может занять долгое время. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T12:10
2026-07-27T12:10
новости
украина
донбасс
новороссия
вячеслав володин
владимир зеленский
госдума
мид
украина.ру
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"Это не так, что сегодня мы приняли решение, завтра здесь уже работает техническая группа, через неделю мы начали производство, а ещё через несколько месяцев у нас на складах лежат сотни таких ракет. Се ля ви. Нет, всё работает не так. Просто так это не происходит", - признал Зеленский.Он добавил, что причиной тому являются многочисленные бюрократические проблемы, которые осложняют процесс производства.🟦 Группа стран ЕС "Друзья Западных Балкан" (Австрия, Греция, Италия, Словакия, Словения и Чехия) может затормозить евроинтеграцию Украины из-за замедления переговоров о вступлении Сербии в ЕС, пишет портал Euronews со ссылкой на дипломатические источники.🟦 Завершена работа по интеграции Донбасса и Новороссии в единое правовое поле РФ, информировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.🟦 Запад должен лучше контролировать Владимира Зеленского после украинских атаки по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает Mehr.По его словам, "действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры".О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, украина, донбасс, новороссия, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума, мид, украина.ру, россия
Новости, Украина, Донбасс, Новороссия, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума, МИД, Украина.ру, Россия

Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу

12:10 27.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский заявил, что запуск производства ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot по американской лицензии произойдет не скоро и может занять долгое время. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
"Это не так, что сегодня мы приняли решение, завтра здесь уже работает техническая группа, через неделю мы начали производство, а ещё через несколько месяцев у нас на складах лежат сотни таких ракет. Се ля ви. Нет, всё работает не так. Просто так это не происходит", - признал Зеленский.
Он добавил, что причиной тому являются многочисленные бюрократические проблемы, которые осложняют процесс производства.
🟦 Группа стран ЕС "Друзья Западных Балкан" (Австрия, Греция, Италия, Словакия, Словения и Чехия) может затормозить евроинтеграцию Украины из-за замедления переговоров о вступлении Сербии в ЕС, пишет портал Euronews со ссылкой на дипломатические источники.
🟦 Завершена работа по интеграции Донбасса и Новороссии в единое правовое поле РФ, информировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
🟦 Запад должен лучше контролировать Владимира Зеленского после украинских атаки по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает Mehr.
"Поведение президента Украины напоминает действия анархистов, совершавших накануне Первой мировой войны демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу", — подчеркнул дипломат.
По его словам, "действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры".
О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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