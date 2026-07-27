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Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу
Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу - 27.07.2026 Украина.ру
Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу
Владимир Зеленский заявил, что запуск производства ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot по американской лицензии произойдет не скоро и может занять долгое время. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T12:10
2026-07-27T12:10
2026-07-27T12:10
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"Это не так, что сегодня мы приняли решение, завтра здесь уже работает техническая группа, через неделю мы начали производство, а ещё через несколько месяцев у нас на складах лежат сотни таких ракет. Се ля ви. Нет, всё работает не так. Просто так это не происходит", - признал Зеленский.Он добавил, что причиной тому являются многочисленные бюрократические проблемы, которые осложняют процесс производства.🟦 Группа стран ЕС "Друзья Западных Балкан" (Австрия, Греция, Италия, Словакия, Словения и Чехия) может затормозить евроинтеграцию Украины из-за замедления переговоров о вступлении Сербии в ЕС, пишет портал Euronews со ссылкой на дипломатические источники.🟦 Завершена работа по интеграции Донбасса и Новороссии в единое правовое поле РФ, информировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.🟦 Запад должен лучше контролировать Владимира Зеленского после украинских атаки по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает Mehr.По его словам, "действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры".О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, новороссия, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума, мид, украина.ру, россия
Новости, Украина, Донбасс, Новороссия, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума, МИД, Украина.ру, Россия
Быстрого запуска украинского производства ракет Patriot не будет. Новости к этому часу
Владимир Зеленский заявил, что запуск производства ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot по американской лицензии произойдет не скоро и может занять долгое время. Об этом и других важных событиях рассказал 27 июля телеграм-канал Украина.ру
"Это не так, что сегодня мы приняли решение, завтра здесь уже работает техническая группа, через неделю мы начали производство, а ещё через несколько месяцев у нас на складах лежат сотни таких ракет. Се ля ви. Нет, всё работает не так. Просто так это не происходит", - признал Зеленский.
Он добавил, что причиной тому являются многочисленные бюрократические проблемы, которые осложняют процесс производства.
🟦 Группа стран ЕС "Друзья Западных Балкан" (Австрия, Греция, Италия, Словакия, Словения и Чехия) может затормозить евроинтеграцию Украины из-за замедления переговоров о вступлении Сербии в ЕС, пишет портал Euronews со ссылкой на дипломатические источники.
🟦 Завершена работа по интеграции Донбасса и Новороссии в единое правовое поле РФ, информировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
🟦 Запад должен лучше контролировать Владимира Зеленского после украинских атаки по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил глава МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи, передает Mehr.
"Поведение президента Украины напоминает действия анархистов, совершавших накануне Первой мировой войны демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу", — подчеркнул дипломат.
По его словам, "действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры".